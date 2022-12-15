https://sputniknews.com.tr/20221215/6-yasindaki-kiza-cinsel-istismar-iddialarina-iliskin-baba-yusuf-ziya-gumusel-gozaltina-alindi-1064609500.html
6 yaşındaki kıza cinsel istismar iddialarına ilişkin baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı
6 yaşındaki kıza cinsel istismar iddialarına ilişkin baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiaları iddiaları üzerine baba... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T09:03+0300
2022-12-15T09:03+0300
2022-12-15T09:03+0300
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6 yaşındaki kıza cinsel istismar iddialarına ilişkin baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı
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Ayrıntılar geliyor
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiaları iddiaları üzerine baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı.