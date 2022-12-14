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https://sputniknews.com.tr/20221214/istanbulda-6-yasindaki-kiz-cocuguna-cinsel-istismar-davasinda-kadir-istekli-gozaltina-alindi-1064597967.html
İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar davasında Kadir İstekli gözaltına alındı
İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar davasında Kadir İstekli gözaltına alındı
6 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında Kadir İstekli Pendik'te gözaltına alındı. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
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kadir istekli
gözaltı
türkiye
çocuk istismarı
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İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin yargılandığı davada hakkında yakalama kararı çıkarılan Kadir İstekli gözaltına alındı.
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kadir istekli, gözaltı, çocuk istismarı
kadir istekli, gözaltı, çocuk istismarı

İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar davasında Kadir İstekli gözaltına alındı

21:49 14.12.2022 (güncellendi: 22:11 14.12.2022)
© DHAHiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiaları
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiaları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© DHA
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6 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında Kadir İstekli Pendik'te gözaltına alındı.
İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin yargılandığı davada hakkında yakalama kararı çıkarılan Kadir İstekli gözaltına alındı.
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