https://sputniknews.com.tr/20221214/istanbulda-6-yasindaki-kiz-cocuguna-cinsel-istismar-davasinda-kadir-istekli-gozaltina-alindi-1064597967.html
İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar davasında Kadir İstekli gözaltına alındı
İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar davasında Kadir İstekli gözaltına alındı
6 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında Kadir İstekli Pendik'te gözaltına alındı. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T21:49+0300
2022-12-14T21:49+0300
2022-12-14T22:11+0300
kadir istekli
gözaltı
türkiye
çocuk istismarı
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İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin yargılandığı davada hakkında yakalama kararı çıkarılan Kadir İstekli gözaltına alındı.
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kadir istekli, gözaltı, çocuk istismarı
kadir istekli, gözaltı, çocuk istismarı
İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar davasında Kadir İstekli gözaltına alındı
21:49 14.12.2022 (güncellendi: 22:11 14.12.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
6 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında Kadir İstekli Pendik'te gözaltına alındı.
İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin yargılandığı davada hakkında yakalama kararı çıkarılan Kadir İstekli gözaltına alındı.