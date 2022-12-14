https://sputniknews.com.tr/20221214/abd-savunma-bakanligi-dsg-ile-ortak-operasyonlarimiz-yeniden-basladi-1064555590.html

ABD Savunma Bakanlığı: DSG ile ortak operasyonlarımız yeniden başladı

ABD Savunma Bakanlığı: DSG ile ortak operasyonlarımız yeniden başladı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Türkiye'nin Suriye ve Irak’ta düzenlediği hava harekatının ardından DSG ile Suriye'de devriyelerini... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T00:48+0300

2022-12-14T00:48+0300

2022-12-14T00:48+0300

dünya

dsg

demokratik suriye güçleri (dsg)

ypg

pkk

winona ryder

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0e/1064555576_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_1025c5d30ced2c650235981b6423d7d9.jpg

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, Türkiye’nin Suriye’de YPG’ye yönelik olası kara harekatı konusundaki sorular üzerine yorum yapmayacağını söyledi. Ryder, “ABD adına şunu ifade edebilirim, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile ortak operasyonlarımız yeniden başladı. 9 Aralık itibarıyla tam bir şekilde başladı. Tekrar söylüyorum, orada yerel ortaklarla çalışma odağımız IŞİD'in yeniden toparlanmaması üzerinedir” dedi.İstanbul’da İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye ve Irak’ta hava harekatı düzenlemişti. Pençe Kılıç Harekatı adı verilen harekatın ardından ABD ve DSG bölgedeki ortak devriyelerini azaltmıştı.Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221203/abd-suriyede-dsg-gucleriyle-ortak-devriyeleri-durdurduk-1064114121.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dsg, demokratik suriye güçleri (dsg), ypg, pkk, winona ryder