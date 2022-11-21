https://sputniknews.com.tr/20221121/abd-suriyede-bulunan-ypg-ve-dsgye-ne-kadar-ve-nasil-askeri-yardim-sagliyor-1063692457.html

ABD, Suriye’de bulunan YPG ve DSG’ye ne kadar ve nasıl askeri yardım sağlıyor?

ABD, Suriye’de bulunan YPG ve DSG’ye ne kadar ve nasıl askeri yardım sağlıyor?

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırının ardından Türkiye’nin de ‘fail’ olarak işaret ettiği ABD'nin, Suriye’deki örgütlere yönelik askeri yardımları tekrar... 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T19:50+0300

2022-11-21T19:50+0300

2022-11-21T19:50+0300

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ypg/pkk

ypg/sdg

sdg

demokratik suriye güçleri (dsg)

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13 Kasım’da 6 kişinin hayatını kaybederek 81 kişinin de yaralanmasına sebep olan İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırının ardından, Türkiye 20 Kasım’da Suriye'nin kuzeyine hava operasyonu düzenledi. Türkiye Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı ‘hesap zamanı’ paylaşımıyla duyurduğu ‘Pençe Kılıç Hava Harekatı’nda, YPG ve DSG'ye (Demokratik Suriye Güçleri) ait sığınaklar, mağaralar, tüneller ile mühimmat depoları olmak üzere 89 hedefin imha edildiği açıklandı.Türkiye: ABD kendi senatörlüğünden para gönderen anlayışla müttefikliğimiz olamazHava operasyonu ile birlikte, ABD'nin Türkiye’ye karşı ‘PKK ve Suriye uzantılarına’ yaptığı askeri yardımlar da tekrar gündeme geldi. Ankara’nın PKK’nın Suriye uzantısı olması sebebiyle “terör örgütü” olduğuna işaret ettiği PYD ve DSG, ABD tarafından ‘stratejik ortak’ olarak tanımlanıyor. Tam da bu sebeple Beyoğlu’ndaki bombalı saldırının Suriye uyruklu failinin yakalanmasının ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bize verilen mesajın ne olduğunu biliyoruz. ABD Büyükelçiliği’nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz. Bu anlayışla, kendi senatörlüğünden para gönderen anlayışla müttefikliğimiz olamaz”demişti.Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla üslerini boşaltarak petrol alanları etrafında konuşlanan Washington, YPG’nin elinde olan bu bölgelere sürekli olarak takviye gönderiyor. DSG de ABD ordusunun desteğiyle Haseke ve Rakka vilayetlerinin büyük bir kısmı ile Halep ve Deyrizor vilayetlerindeki bazı yerleşim birimlerini kontrol ediyor.ABD’den YPG’ye: ‘Başarılarınızla gurur duyuyoruz’ABD, ülkenin eski Başkanı Barack Obama döneminden beri ‘IŞİD'e karşı en etkili Suriye gücü’ olarak ‘övdüğü’ bu örgütlere silah ve ekipman yardımı yaptığını ise gizlemiyor. ABD Kongresi’nin, Pentagon'un da isteğiyle uyumlu olarak, ‘Suriye'deki ortak güçleri finanse etmek için’ 2019 yılında 200 milyon dolar bütçe ayırması da bu ‘yardımların’ en dikkat çekeni olarak uzun süre gündemde kalmıştı. Ayrıca Türkiye’nin itirazlarına rağmen ABD, kendi askerlerinin gözetiminde bölgede gerçekleştirilen ‘operasyonların’ ve gönderilen silahların yanı sıra YPG'ye askeri eğitim de veriyor. Öyle ki, 19 Kasım’da ABD Özel Kuvvetler Komutanı Jeff Dennis’in, YPG’nin ‘elit birliği’ olarak nitelendirdiği ‘Rojava Terör Timi'nin mezuniyet törenine’ katıldığı görüldü. Törende Kürtçe konuşma yapan ABD'li komutan, "Başarınızla gurur duyuyoruz" diyerek YPG’yi tebrik etti.‘ABD'nin YPG ve DSG’ye verdiği mühimmatlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı kullanılıyor’Son olarak ise Ağustos ayında ABD’ye ait 80 tırdan oluşan silah, mühimmat, araç ve lojistik malzeme yüklü konvoyun Suriye’nin kuzeydoğusuna gönderildiği ve bu ek mühimmat ile birlikte 2022 yılı içinde askeri malzeme yüklü tır sayısının bin 205’e ulaştığı Türkiye’nin verilerine yansıdı. ABD tarafından bu mühimmatın PKK ve YPG'ye, IŞİD ile mücadele etmesi adına hibe ettiği açıklansa da Türkiye’ye göre, ABD'nin verdiği bu zırhlı araçlar ve ağır silahlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) karşı kullanılması amacıyla Münbiç bölgesine götürülüyor.Son 5 yılda Pentagon’dan DSG’ye 645 milyon dolar değerinde resmi yardım gönderildiDiğer yandan ABD Savunma Bakanlığı’nın 4 Kasım’da güncellediği veriler de, Suriye’deki gruplara yönelik ayrılan bütçenin boyutlarını ortaya seriyor. ‘Barış ve güvenlik’ adı altında borç veya hibe şeklinde verilen ‘destek’ 2022 yılı içinde 155 milyon dolar seviyesine ulaşmış durumda. 2021 yılında ise 125 milyon yapılan toplam harcama dikkat çekerken, 2020 yılına gelindiğinde de bu meblağ 205 milyon doları buluyor. 2019 ve 2018 yıllarına ait veriler ise sırasıyla 112 milyon 360 bin dolar ile 47 milyon 320 bin dolar. Bununla birlikte son 5 yılda Pentagon tarafından Suriye’deki örgütlere yapılan resmi yardımın toplam tutarı da yaklaşık 644 milyon 680 bin dolar olarak kayıtlara geçmiş oldu.2023 yılı için 183 milyon dolar bütçe, örgütlere eklenmesi beklenen 3 bin 500 kişi, ek mühimmatNisan ayında 2023 yılı için Pentagon tarafından yayınlanan bir belge, ‘IŞİD ile Mücadele Eğit-Donat Fonu’ adı altında Irak güvenlik güçlerine 358 milyon dolarlık silah, mühimmat ve ekipman sağlanacağını, Suriye’de ABD’nin desteklediği örgütlere ise 183 milyon dolar ayrılacağını ortaya çıkardı. Ayrıca Pentagon’un gelecek yıl toplam 3 bin 500 kişiyi daha PKK ve YPG’ye dahil edeceği, bu örgütlerde Pentagon bütçesinden ‘maaş alanların’ sayısının 16 binden 19 bin 500’e çıkarılacağı anlaşıldı. Aynı plana göre ABD, Suriye’deki gruplara 4 bin Kalaşnikof, 100 doçka ve 432 PKM tipi makineli tüfek de gönderecek. 3 milyon 439 bin dolar değerinde ek mühimmat sevkiyatının yapılması da belgedeki maddeler arasında.

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Selin Uludağ https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

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Selin Uludağ https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

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