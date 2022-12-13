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https://sputniknews.com.tr/20221213/orban-apdeki-yolsuzluk-iddialarina-alayci-gonderme-yapti-1064508705.html
Orban, AP'deki yolsuzluk iddialarına alaycı gönderme yaptı
Orban, AP'deki yolsuzluk iddialarına alaycı gönderme yaptı
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabından Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) yolsuzluk iddialarına yönelik alaycı göndermede bulundu. 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T00:40+0300
2022-12-13T00:41+0300
dünya
viktor orban
olaf scholz
avrupa parlamentosu (ap)
yolsuzluk soruşturması
yolsuzluk
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Orban, Twitter hesabından, "Avrupa Parlamentosu'na günaydın" başlığıyla, ABD’nin 40’ıncı Başkanı Ronald Reagan'ın etrafındaki kişilerle güldüğü ve üzerinde "Ve dediler ki, AP, Macaristan'daki yolsuzluktan ciddi endişe duyuyor." ifadelerinin yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.Scholz'un AP’deki yolsuzluk soruşturması haberlerini “dehşetle not ettiği” bildirildiAlman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Başbakan Olaf Scholz’un Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) yolsuzluk soruşturmasına ilişkin haberleri "dehşetle not ettiğini" bildirdi.Hebestreit, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Başbakan Scholz’un AP’deki yolsuzluk soruşturmaları hakkında ne düşündüğüne ilişin soruya cevap verdi.Şansölye Scholz’un "böyle bir şeyin muhtemelen mümkün olduğuyla ilgili haberleri dehşetle not ettiğini” belirten Hebestreit, “Şimdi, bundan sonraki gelişmeleri ve soruşturmaları beklememiz lazım.” dedi.Hebestreit, haberlerin doğru çıkması durumunda ise bunun çok ciddi bir hadise olacağını vurgulayarak, “Ancak o zaman bunun, AP düzeyinde tartışılması gerekir, tek tek ülkelerde değil.” değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221213/avrupa-parlamentosu-hakkindaki-yolsuzluk-sorusturmasi-genisliyor-1064507857.html
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viktor orban, olaf scholz, avrupa parlamentosu (ap), yolsuzluk soruşturması, yolsuzluk
viktor orban, olaf scholz, avrupa parlamentosu (ap), yolsuzluk soruşturması, yolsuzluk

Orban, AP'deki yolsuzluk iddialarına alaycı gönderme yaptı

00:40 13.12.2022 (güncellendi: 00:41 13.12.2022)
© AAMacaristan Başbakanı Viktor Orban
Macaristan Başbakanı Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© AA
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabından Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) yolsuzluk iddialarına yönelik alaycı göndermede bulundu.
Orban, Twitter hesabından, "Avrupa Parlamentosu'na günaydın" başlığıyla, ABD’nin 40’ıncı Başkanı Ronald Reagan'ın etrafındaki kişilerle güldüğü ve üzerinde "Ve dediler ki, AP, Macaristan'daki yolsuzluktan ciddi endişe duyuyor." ifadelerinin yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.


Scholz'un AP’deki yolsuzluk soruşturması haberlerini “dehşetle not ettiği” bildirildi

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Başbakan Olaf Scholz’un Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) yolsuzluk soruşturmasına ilişkin haberleri "dehşetle not ettiğini" bildirdi.
Hebestreit, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Başbakan Scholz’un AP’deki yolsuzluk soruşturmaları hakkında ne düşündüğüne ilişin soruya cevap verdi.
Şansölye Scholz’un "böyle bir şeyin muhtemelen mümkün olduğuyla ilgili haberleri dehşetle not ettiğini” belirten Hebestreit, “Şimdi, bundan sonraki gelişmeleri ve soruşturmaları beklememiz lazım.” dedi.
Hebestreit, haberlerin doğru çıkması durumunda ise bunun çok ciddi bir hadise olacağını vurgulayarak, “Ancak o zaman bunun, AP düzeyinde tartışılması gerekir, tek tek ülkelerde değil.” değerlendirmesinde bulundu.
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
DÜNYA
Avrupa Parlamentosu'daki yolsuzluk soruşturması genişliyor
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