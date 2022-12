https://sputniknews.com.tr/20221213/orban-apdeki-yolsuzluk-iddialarina-alayci-gonderme-yapti-1064508705.html

Orban, AP'deki yolsuzluk iddialarına alaycı gönderme yaptı

Orban, AP'deki yolsuzluk iddialarına alaycı gönderme yaptı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabından Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) yolsuzluk iddialarına yönelik alaycı göndermede bulundu. 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T00:40+0300

2022-12-13T00:40+0300

2022-12-13T00:41+0300

dünya

viktor orban

olaf scholz

avrupa parlamentosu (ap)

yolsuzluk soruşturması

yolsuzluk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1061353085_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c28d017fd9af5d4d1042b7d6683ecc0a.jpg

Orban, Twitter hesabından, "Avrupa Parlamentosu'na günaydın" başlığıyla, ABD’nin 40’ıncı Başkanı Ronald Reagan'ın etrafındaki kişilerle güldüğü ve üzerinde "Ve dediler ki, AP, Macaristan'daki yolsuzluktan ciddi endişe duyuyor." ifadelerinin yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.Scholz'un AP’deki yolsuzluk soruşturması haberlerini “dehşetle not ettiği” bildirildiAlman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Başbakan Olaf Scholz’un Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) yolsuzluk soruşturmasına ilişkin haberleri "dehşetle not ettiğini" bildirdi.Hebestreit, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Başbakan Scholz’un AP’deki yolsuzluk soruşturmaları hakkında ne düşündüğüne ilişin soruya cevap verdi.Şansölye Scholz’un "böyle bir şeyin muhtemelen mümkün olduğuyla ilgili haberleri dehşetle not ettiğini” belirten Hebestreit, “Şimdi, bundan sonraki gelişmeleri ve soruşturmaları beklememiz lazım.” dedi.Hebestreit, haberlerin doğru çıkması durumunda ise bunun çok ciddi bir hadise olacağını vurgulayarak, “Ancak o zaman bunun, AP düzeyinde tartışılması gerekir, tek tek ülkelerde değil.” değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20221213/avrupa-parlamentosu-hakkindaki-yolsuzluk-sorusturmasi-genisliyor-1064507857.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

viktor orban, olaf scholz, avrupa parlamentosu (ap), yolsuzluk soruşturması, yolsuzluk