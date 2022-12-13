https://sputniknews.com.tr/20221213/avrupa-parlamentosu-hakkindaki-yolsuzluk-sorusturmasi-genisliyor-1064507857.html

Avrupa Parlamentosu'daki yolsuzluk soruşturması genişliyor

Avrupa Parlamentosu'daki yolsuzluk soruşturması genişliyor

Belçika polisi, Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında, parlamentoda yeni aramalar yaptı. AP Başkanı... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T00:28+0300

2022-12-13T00:28+0300

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dünya

avrupa parlamentosu (ap)

eva kaili

rüşvet

yolsuzluk

katar

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Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamada, AP Başkan yardımcılarından Yunan milletvekili Eva Kaili'nin de adının karıştığı yolsuzluk iddialarına yönelik soruşturmada, AP'de çalışan 10 kişinin bilgisayar sistemlerine erişimlerinin dondurulduğu, bunun, gerekli verilerin kaybolmasını engelleme amacı taşıdığı belirtildi.Bu çerçevede AP'de bugün öğleden sonra aramalar yapıldığı, aramalarda amacın bu tür verileri ele geçirmek olduğu bildirildi.Savcılık açıklamasında ayrıca dün İtalya'da da aramalar yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, İtalya'daki aramalar hakkında detaylı bilgi yer almadı.Belçika Savcılığının verdiği bilgiye göre, soruşturma kapsamında bugüne kadar 20 noktada baskınlar ve aramalar gerçekleştirildi. Bunların 19'unun evlerde, birinin ise Avrupa Parlamentosu'ndaki ofislerde yapılan aramalar olduğu kaydedildi.Yüz binlerce euro bulunduAramalar sonucunda bir şüphelinin evinde 600 bin euro, Brüksel'deki bir otel odasında çanta içinde birkaç yüz bin avro ve bir AP milletvekilinin dairesinde 150 bin avro bulundu.Kaili ön duruşmaya çıkarılacakŞu ana kadar 6 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada, Eva Kaili dahil 4 kişi tutuklandı. Diğer iki kişi serbest bırakıldı. Tutuklanan kişiler, çarşamba ön duruşmaya çıkarılacak.Eva Kaili Brüksel'deki St. Gilles cezaevinde tutuluyor.AP'nin Belçikalı milletvekili Marc Tarabella'nın Belçika'daki evinde de dün arama yapıldı. Savcılık, her milletvekilinin milliyeti ve yaşadığı yere göre yasal süreç takip edildiğini, Belçikalı milletvekili Tarabella'nın evindeki aramada, yasa gereği AP Başkanı Roberta Metsola'nın da bulunduğu bilgisini paylaştı.AP Başkanı Metsola: Suçlular cezasız kalmayacakAP Başkanı Roberta Metsola, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen AP Genel Kurulu oturumlarının açılışında, AP'nin başkan yardımcılarından Yunan milletvekili Eva Kaili'nin de içinde bulunduğu bir Körfez ülkesiyle bağlantılı olduğu iddia edilen yolsuzluk suçlamaları hakkında konuştu.Masumiyet karinesine saygı gösterdiğini ancak "öfkeli" olduğunu belirten Metsola, şunları dile getirdi:Belçika makamlarıyla yolsuzluk soruşturmasında işbirliği yaptıklarını belirten Metsola, kendisinin de hafta sonunda bizzat bazı aramalara yasa gereği nezaret ettiğini aktardı.AP iç soruşturma başlattıMetsola ayrıca AP içinde kendi soruşturmalarını başlattıklarını duyurdu.Yolsuzluk yapanların kazanmaması için çalışacaklarını vurgulayan Metsola, "Hiçbir şey cezasız kalmayacak. Bu meclis hukukun yanında yer alacak. Hiçbir şey halının altına süpürülmeyecek. Tüm gerçekleri ortaya çıkarmak için kendi iç soruşturmamızı yapacağız" dedi.Metsola ayrıca işlerin artık eskisi gibi olmayacağını, parlamentoya kimlerin erişimi olduğunu belirlemek için bir reform süreci başlatacaklarını, parlamentoya giren sivil toplum kuruluşlarının ve kişilerin kimler tarafından fonlandığını, üçüncü ülkelerle ne tür ilişkileri olduğunu araştıracaklarını söyledi.Eva Kaili'nin başkan yardımcılığı alınıyorMetsola, Eva Kaili'nin başkan yardımcılığından doğan tüm görev ve sorumluluklarını tedbiren durdurduğunu, başkan yardımcılığı görevini sonlandırmak için gerekli yasal süreci başlattığını bildirdi.Katar'a vize serbestisi askıya alındıAP'nin bu hafta düzenlenen genel kurul oturumlarında yolsuzluk iddialarında adı geçen Katar'ın yanı sıra Kuveyt ile AB arasında vize serbestisi sağlanmasını öngören raporun görüşmesi de askıya alındı.Metsola, raporu genel kuruldan ilgili komiteye geri göndereceğini açıkladı.AP'deki rüşvet iddiasıBelçika Federal Savcılığı, 9 Aralık'ta, ismi verilmeyen bir Körfez ülkesinin birkaç aydır AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla AP'de stratejik konumdaki kişilere büyük miktarda nakit para verdiği, maddi değeri yüksek hediyeler teklif ettiği şüphesiyle soruşturma açıldığını duyurmuştu.Belçika polisinin Eva Kaili ile 5 kişinin evlerinde yaptığı aramalarda toplam 600 bin avro değerinde nakit, bilgisayar ekipmanı ve cep telefonu ele geçirildiği ifade edilmişti.Basında çıkan haberlerde Eva Kaili ve bazı parlamenterlerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere Katar'dan rüşvet aldığı iddia edilmiş, Kaili dahil 4 kişinin "yolsuzluk soruşturması" kapsamında gözaltına alındığı bildirilmişti.Kaili ile AP'deki Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakının (S&D) eski İtalyan milletvekili ve İtalyan Articolo Uno Partisi Üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Luca Visentini ve S&D grubundan asistan Francesco Giorgi gözaltına alınanlar arasında yer alıyordu.Katar ise AP'nin bazı ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek için stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221209/avrupa-parlamentosu-baskan-yardimcisi-eva-kaili-gozaltina-alindi-1064398827.html

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avrupa parlamentosu (ap), eva kaili, rüşvet, yolsuzluk, katar