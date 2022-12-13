https://sputniknews.com.tr/20221213/hirvatistan-teknik-direktoru-dalic-ust-uste-finale-yukselmek-tum-zamanlarin-en-buyuk-basarisi-olur-1064508322.html

Hırvatistan Teknik Direktörü Dalic: Üst üste finale yükselmek, tüm zamanların en büyük başarısı olur

Hırvatistan Teknik Direktörü Dalic: Üst üste finale yükselmek, tüm zamanların en büyük başarısı olur

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Dünya Kupası'nda yine finale yükselebileceklerine inandıklarını söyledi. Dalic, "Yarın kazanmak ve Dünya Kupası'nda... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T00:33+0300

2022-12-13T00:33+0300

2022-12-13T00:33+0300

spor

zlatko dalic

hırvatistan teknik direktörü zlatko dalic

hırvatistan

dünya kupası

2022 dünya kupası

arjantin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0d/1064508499_0:0:2770:1558_1920x0_80_0_0_b730f73147dd64e054a85c08cbf3d6c2.jpg

Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarın Arjantin ile yapacakları yarı final maçından önce düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Dalic, "Bu Hırvatistan için önemli bir başarı ama daha fazlasını istiyoruz. Yarın hiçbirimiz mücadeleden kaçmayacağız. Gücümüz ve isteğimiz var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İki takımdan da sağlam, dinamik ve centilmence bir oyun bekliyorum. Yarın kazanmak ve Dünya Kupası'nda üst üste finale yükselmek, Hırvatistan için tüm zamanların en büyük başarısı olur." ifadelerini kullandı.'Yarı finaldeyiz ve yorgunluktan bahsetmiyoruz'Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi liderliğinde çok önemli bir takım olduğunu aktaran Dalic, "Rakibi analiz ettik. Nasıl oynayacaklarını biliyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Onlar mükemmel bir karaktere sahip. Zaten böyle olmasalardı yarı finale kadar gelemezdik. Son 2 maçımız uzatma bölümü ve penaltılara gitti. Ancak yarı finaldeyiz ve yorgunluktan bahsetmiyoruz." diye konuştu.Rusya 2018'de final oynayarak küçük ülkelerin rüyasını gerçeğe dönüştürdüklerine vurgu yapan Hırvat teknik adam, "Dört yıl önce hiç kimse finale çıkacağımızı tahmin etmedi. Mücadelemizden ve kalitemizden cesaret aldılar. Futbol, pek çok güzel şeyi sağlamanın yanı sıra hayal kırıklıklarına da sebep oluyor. Dört takımdan sadece 2'si finale kalacak ve biri kupayı kazanacak" şeklinde görüş belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20221211/dunya-kupasinda-yari-final-eslesmeleri-belli-oldu-1064445021.html

hırvatistan

arjantin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zlatko dalic, hırvatistan teknik direktörü zlatko dalic, hırvatistan, dünya kupası, 2022 dünya kupası, arjantin