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Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından, yarı final eşleşmeleri belli oldu. 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T14:57+0300
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spor
2022 dünya kupası
yarı final
fifa
fas
fransa
arjantin
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2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final karşılaşmaları dün oynanan 2 maç ile sona erdi.Günün ilk karşılaşmasında Fas, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösterdi.Son çeyrek final karşılaşmasında ise Fransa, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek yarı final biletini cebine koydu. Dünya Kupası'nda oynanacak olan yarı final karşılaşmaları şu şekilde:Arjantin-HırvatistanTurnuvadaki ilk yarı final mücadelesinde son dünya kupası finalisti Hırvatistan ile Arjantin 13 Aralık Salı günü Lusail Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.Fransa-FasYarı final mücadelesinde son maç ise Portekiz'i 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösteren Fas takımı ile Fransa arasında 14 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Al Bayt Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak.
https://sputniknews.com.tr/20221210/fasin-yari-finale-yukselmesi-coskuyla-kutlandi-1064424008.html
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2022 dünya kupası, yarı final, fifa, fas, fransa, arjantin
2022 dünya kupası, yarı final, fifa, fas, fransa, arjantin

Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

14:57 11.12.2022 (güncellendi: 15:01 11.12.2022)
© İHADünya Kupası Çeyrek Final müsabakasında Fas
Dünya Kupası Çeyrek Final müsabakasında Fas - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
© İHA
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2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından, yarı final eşleşmeleri belli oldu.
2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final karşılaşmaları dün oynanan 2 maç ile sona erdi.
Günün ilk karşılaşmasında Fas, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösterdi.
Son çeyrek final karşılaşmasında ise Fransa, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek yarı final biletini cebine koydu.
Dünya Kupası'nda oynanacak olan yarı final karşılaşmaları şu şekilde:
Arjantin-Hırvatistan
Turnuvadaki ilk yarı final mücadelesinde son dünya kupası finalisti Hırvatistan ile Arjantin 13 Aralık Salı günü Lusail Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.
Fransa-Fas
Yarı final mücadelesinde son maç ise Portekiz'i 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösteren Fas takımı ile Fransa arasında 14 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Al Bayt Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak.
Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi Kudüs'te coşkuyla kutlandı. Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin (Bab el-Amud) Şam Kapısı önünde toplanan Filistinler, Fas ve Filistin bayraklarını taşıyarak sevinç gösterisinde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
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Fas'ın yarı finale yükselmesi coşkuyla kutlandı
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