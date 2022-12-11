https://sputniknews.com.tr/20221211/dunya-kupasinda-yari-final-eslesmeleri-belli-oldu-1064445021.html
Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından, yarı final eşleşmeleri belli oldu. 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T14:57+0300
2022-12-11T14:57+0300
2022-12-11T15:01+0300
spor
2022 dünya kupası
yarı final
fifa
fas
fransa
arjantin
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2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final karşılaşmaları dün oynanan 2 maç ile sona erdi.Günün ilk karşılaşmasında Fas, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösterdi.Son çeyrek final karşılaşmasında ise Fransa, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek yarı final biletini cebine koydu. Dünya Kupası'nda oynanacak olan yarı final karşılaşmaları şu şekilde:Arjantin-HırvatistanTurnuvadaki ilk yarı final mücadelesinde son dünya kupası finalisti Hırvatistan ile Arjantin 13 Aralık Salı günü Lusail Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.Fransa-FasYarı final mücadelesinde son maç ise Portekiz'i 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösteren Fas takımı ile Fransa arasında 14 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Al Bayt Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak.
https://sputniknews.com.tr/20221210/fasin-yari-finale-yukselmesi-coskuyla-kutlandi-1064424008.html
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2022 dünya kupası, yarı final, fifa, fas, fransa, arjantin
2022 dünya kupası, yarı final, fifa, fas, fransa, arjantin
Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
14:57 11.12.2022 (güncellendi: 15:01 11.12.2022) Abone ol
2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından, yarı final eşleşmeleri belli oldu.
2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final karşılaşmaları dün oynanan 2 maç ile sona erdi.
Günün ilk karşılaşmasında Fas, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösterdi.
Son çeyrek final karşılaşmasında ise Fransa, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek yarı final biletini cebine koydu.
Dünya Kupası'nda oynanacak olan yarı final karşılaşmaları şu şekilde:
Turnuvadaki ilk yarı final mücadelesinde son dünya kupası finalisti Hırvatistan ile Arjantin 13 Aralık Salı günü Lusail Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.
Yarı final mücadelesinde son maç ise Portekiz'i 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösteren Fas takımı ile Fransa
arasında 14 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Al Bayt Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak.