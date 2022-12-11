https://sputniknews.com.tr/20221211/dunya-kupasinda-yari-final-eslesmeleri-belli-oldu-1064445021.html

Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından, yarı final eşleşmeleri belli oldu. 11.12.2022, Sputnik Türkiye

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2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final karşılaşmaları dün oynanan 2 maç ile sona erdi.Günün ilk karşılaşmasında Fas, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösterdi.Son çeyrek final karşılaşmasında ise Fransa, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek yarı final biletini cebine koydu. Dünya Kupası'nda oynanacak olan yarı final karşılaşmaları şu şekilde:Arjantin-HırvatistanTurnuvadaki ilk yarı final mücadelesinde son dünya kupası finalisti Hırvatistan ile Arjantin 13 Aralık Salı günü Lusail Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.Fransa-FasYarı final mücadelesinde son maç ise Portekiz'i 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösteren Fas takımı ile Fransa arasında 14 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Al Bayt Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak.

https://sputniknews.com.tr/20221210/fasin-yari-finale-yukselmesi-coskuyla-kutlandi-1064424008.html

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