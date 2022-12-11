https://sputniknews.com.tr/20221211/ingiltereyi-eleyen-fransa-yari-finalde--1064426530.html

İngiltere'yi eleyen Fransa yarı finalde

İngiltere'yi eleyen Fransa yarı finalde

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere, Fransa'ya 2-1 mağlup oldu. Fransa yarı finalde Fas'ın rakibi olurken İngiltere son dakikalarda kaçan penaltıyla... 11.12.2022, Sputnik Türkiye

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2022 dünya kupası

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Fransa, Dünya Kupası son çeyrek final maçında İngiltere'yi 2-1 yenerek yarı finalde Fas'ın rakibi oldu. Tarihinde 7. kez yarı finale yükselen son şampiyon Fransa ile Fas arasındaki mücadele, 14 Aralık Çarşamba günü saat 22.00'de, yine Al Bayt Stadı'nda oynanacak.Son yarı finalistin belli olacağı mücadelenin ilk 15 dakikasında İngiltere kalesini kanatlardan gelerek yoklayan Fransa, aradığı golü ceza yayı önünden buldu. Ceza alanı sağ çaprazındaki Griezmann'ın pasında topla buluşan Tchouameni'nin yerden şutunda, top kaleci Pickford'un yanından ağlarla buluştu ve Fransa 17. dakikada 1-0 öne geçti.22. dakikada İngiltere beraberliğe çok yaklaştı. Sağ taraftan ceza alanına giren Kane'in karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda, Tottenham'dan takım arkadaşı kaleci Lloris gole izin vermedi.29. dakikada Kane, bu kez uzaktan şutla gol aradı. Bu futbolcunun ceza alanı önünden şutunda, kaleçi Lloris, son anda topu kornere çeldi.Açık vermeyen Fransız savunması karşısında beraberlik çabaları sonuçsuz kalan İngiltere, soyunma odasına 1-0 geride gitti. İngiltere, ikinci yarıya baskılı başladı. Bellingham'ın 47. dakikada ceza alanı önünden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Lloris son anda kornere çeldi.52. dakikada Bukayo Saka, topla ceza alanına girerken Tchouameni'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Wilton Sampaio penaltı noktasını gösterdi. İki dakika sonra atışı kullanan Kane, kaleci Lloris ve topu ayrı köşelere göndererek skora dengeyi getirdi: 1-1.70. dakikada kazanılan serbest vuruşta topu başına geçen Henderson'ın ceza alanına ortaladığı topa iyi yükselen Maguire'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.78. dakikada sol kanattan Griezmann'ın ortaladığı topa ceza alanında Maguire'e rağmen kafayla vuran Giroud, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. 81. dakikada ceza alanına giren Mount, Theo Hernandez'in müdahalesiyle yerde kalınca ,VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Sampaio, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.84. dakikada takım arkadaşı Lloris'in karşısına bir kez daha geçen Kane, topu üstten auta göndererek takımı adına beraberlik fırsatından yararlanamadı.Kalan dakikalarda İngiltere'nin baskısı gol getirmedi ve Fransa sahadan 2-1 galip ayrılarak son 4 takım arasına kaldı.Rekorun yeni sahibi Llorisİngiltere karşısında takımının kalesini koruyan Hugo Lloris, bu maçla Fransa Milli Takımı'nın en çok formasını giyen futbolcu olarak tarihe geçti. Milli formayı 143. kez giyen 35 yaşındaki deneyimli kaleci, bu alanda rekoru elinde tutan Lilian Thuram'ı geride bıraktı.Lloris, 143 maçta 86 galibiyet, 33 beraberlik görürken, 118 kez de kaptan olarak sahaya çıktı.Kane, Rooney'nin rekoruna ortak olduTakımına 1-1 beraberliği getiren golü atan Kane, milli takım formasıyla 53 gole ulaştı. 29 yaşındaki futbolcu, Wayne Rooney'ye ait milli takımda en fazla gol atan futbolcu rekorunu egale etti. ABD'li gazeteci Grant Wahl, unutulmadıİngiltere ile Fransa arasındaki çeyrek final maçında, dün Arjantin-Hollanda mücadelesini takip ederken hayatını kaybeden ABD gazeteci Grant Wahl da unutulmadı.Wahl'ın maçı izlemesi için kendisine verilen basın tribünündeki masasına fotoğraf ve çiçek konulurken, FIFA da sosyal medya hesabından, "Bu gece Grant Wahl'ı Al Bayt Stadyumu'nda kendisine ayrılan yerde saygıyla anıyoruz. O burada olmalıydı. Düşüncelerimiz bu en zor zamanda eşi Celine, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte" paylaşımı yapıldı. Fransa ilk kez kazandı2022 Dünya Kupası'nda son 4 takım arasına kalan Fransa, turnuvada İngiltere'yi ilk kez mağlup etti.Kupada iki takım arasında 1966 ve 1982'de oynanan grup maçlarını İngiltere, 2-0 ve 3-1'lik skorlarla kazanmıştı.Karşılaşmayı 68 bin 895 sporsever tribünden takip etti.

https://sputniknews.com.tr/20221210/fasin-yari-finale-yukselmesi-coskuyla-kutlandi-1064424008.html

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