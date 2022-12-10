Fas'ın yarı finale yükselmesi coşkuyla kutlandı
22:27 10.12.2022 (güncellendi: 23:07 10.12.2022)
© AAFas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi Kudüs'te coşkuyla kutlandı. Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin (Bab el-Amud) Şam Kapısı önünde toplanan Filistinler, Fas ve Filistin bayraklarını taşıyarak sevinç gösterisinde bulundu.
© AA
Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi Faslı futbolseverleri sevince boğdu.
Fas'ın tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesi ülkede coşkuyla kutlandı.
Maçın son düdüğünün çalmasının ardından bayrak ve meşaleler eşliğinde başta başkent Rabat, Kazablanka ve Marakeş olmak üzere sokağa dökülen onbinlerce Faslı futbolsever, ülkenin önemli cadde ve meydanlarını bayram yerine çevirdi.
Önemli sokak ve caddelerde yüzlerce araçlık konvoylar oluşturan halk, takımlarının dünya kupası tarihinde ilk kez yükseldiği yarı finalin mutluluğunu çeşitli marşlar eşliğinde doyasıya yaşıyor.
Kutlamaları meşale gösterileriyle süslendiren Faslı futbolseverler attıkları sloganlarda takımlarından kupanın ülkeye getirilmesini talep ediyor.
Ülkemizde Beşiktaş forması giyen Faslı futbolcu Romain Saiss, ilk 11’de görev aldığı müsabakada yerini 57’nci dakikada Eşref Dari’ye bıraktı.
Portekiz'de yaşayan Faslılar galibiyeti kutladı
© AAKatar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas ile Portekiz takımları, Al Thumama Stadyumu'nda karşılaştı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaşayan Faslılar, maçı izleyerek takımlarını destekledi. Fas'ın yarı finale yükselmesi sonrası taraftarlar galibiyeti kutladı.
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© AA
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas ile Portekiz takımları, Al Thumama Stadyumu'nda karşılaştı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaşayan Faslılar, maçı izleyerek takımlarını destekledi. Fas'ın yarı finale yükselmesi sonrası taraftarlar galibiyeti kutladı.
© AAKatar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas ile Portekiz takımları, Al Thumama Stadyumu'nda karşılaştı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaşayan Faslılar, maçı izleyerek takımlarını destekledi. Fas'ın yarı finale yükselmesi sonrası taraftarlar galibiyeti kutladı.
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© AA
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas ile Portekiz takımları, Al Thumama Stadyumu'nda karşılaştı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaşayan Faslılar, maçı izleyerek takımlarını destekledi. Fas'ın yarı finale yükselmesi sonrası taraftarlar galibiyeti kutladı.
© AAKatar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas ile Portekiz takımları, Al Thumama Stadyumu'nda karşılaştı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaşayan Faslılar, maçı izleyerek takımlarını destekledi. Fas'ın yarı finale yükselmesi sonrası taraftarlar galibiyeti kutladı.
3/3
© AA
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas ile Portekiz takımları, Al Thumama Stadyumu'nda karşılaştı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaşayan Faslılar, maçı izleyerek takımlarını destekledi. Fas'ın yarı finale yükselmesi sonrası taraftarlar galibiyeti kutladı.
1/3
© AA
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas ile Portekiz takımları, Al Thumama Stadyumu'nda karşılaştı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaşayan Faslılar, maçı izleyerek takımlarını destekledi. Fas'ın yarı finale yükselmesi sonrası taraftarlar galibiyeti kutladı.
2/3
© AA
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas ile Portekiz takımları, Al Thumama Stadyumu'nda karşılaştı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaşayan Faslılar, maçı izleyerek takımlarını destekledi. Fas'ın yarı finale yükselmesi sonrası taraftarlar galibiyeti kutladı.
3/3
© AA
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas ile Portekiz takımları, Al Thumama Stadyumu'nda karşılaştı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaşayan Faslılar, maçı izleyerek takımlarını destekledi. Fas'ın yarı finale yükselmesi sonrası taraftarlar galibiyeti kutladı.
FIFA 2022 Dünya Kupası F Grubu'nda yer alan "Atlas'ın Aslanları”, Kanada karşısında Hakim Ziyech ve Yusuf en-Nusayri’nin attığı gollerle ikinci galibiyetini alarak grubu 7 puanla lider tamamlamıştı.
Fas, son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta İspanya'ya karşı penaltı atışlarında 3-0 üstünlük sağlayarak tarihinde ilk kez çeyrek finale çıkmıştı.
Atlas'ın Aslanları, yarı finalde İngiltere-Fransa mücadelesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.
Fas takımının Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesi Kudüs'te kutlandı
© AAFas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi Kudüs'te coşkuyla kutlandı. Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin (Bab el-Amud) Şam Kapısı önünde toplanan Filistinler, Fas ve Filistin bayraklarını taşıyarak sevinç gösterisinde bulundu.
Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi Kudüs'te coşkuyla kutlandı. Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin (Bab el-Amud) Şam Kapısı önünde toplanan Filistinler, Fas ve Filistin bayraklarını taşıyarak sevinç gösterisinde bulundu.
© AA
Taksim'de Faslıların yarı final sevinci
Takımlarının yarı finale çıkmasına sevinen Faslılar, maçın hemen ardından İstiklal Caddesi'nde toplanarak Taksim Meydanı'na yürüdü.
Ellerinde bayraklarla sevinç gösteresinde bulunan taraftarlara polis eşlik etti. Taksim Meydanı'na kadar çıkan taraftarlar polisin izin vermemesi üzerine Talimhane'ye yönlendirildi.
'İlk defa Dünya Kupası tarihinde yarı finale kaldık'
Galibiyeti kutlayan Fas taraftarı Sabrina, “İnşallah Dünya Kupası’nı kazanacağız, hayalimiz. İlk defa Dünya Kupası tarihinde yarı finale kaldık. Bu galibiyet bizim için Dünya Kupası’nı almak kadar değerli. Buraya kadar geldik hedefimiz Dünya Kupası’nı almak istiyoruz” diye konuştu.
Taraftarlar, Dünya Kupası'nı kazanacaklarını dile getirirken, "Biz Fas için kazanmadık, Araplar, Afrikalılar ve tüm Müslümanlar için kazandık" dedi.
Taksim'de Faslıların yarı final sevinci: 'Biz Fas için kazanmadık, Araplar, Afrikalılar ve tüm Müslümanlar için kazandık' https://t.co/Afp5I1Y7pk pic.twitter.com/Zj0ekdTIPH— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 10, 2022
Fatih’te galibiyeti kutlamak isteyen Faslı taraftarları polis dağıttı
Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Fatih’te bulunan Faslı taraftarlar da yaşanan galibiyeti kutlamak için caddelere akın etti, meşalelerle kutlama yaptı.
Vatan Caddesi’nde bayraklarını açıp marşlar söyleyen kalabalığa, polis ekipleri bir süre sonra müdahalede bulundu.
© AAFas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi Kudüs'te coşkuyla kutlandı. Batı Şeria'nın Nablus kentinde toplanan Filistinler, Fas ve Filistin bayraklarını taşıyarak sevinç gösterisinde bulundu.
Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi Kudüs'te coşkuyla kutlandı. Batı Şeria'nın Nablus kentinde toplanan Filistinler, Fas ve Filistin bayraklarını taşıyarak sevinç gösterisinde bulundu.
© AA
BAE'nin sembol binası Burc Halife'ye Fas bayrağı yansıtıldı
Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'nın Portekiz'i eleyerek yarı finale çıkmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Burc Halife'ye Fas bayrağı yansıtıldı.
BAE medyasında yer alan haberlere göre, Dünya Kupası'nda Fas'ın yarı finale çıkmasını kutlayan BAE'liler Abu Dabi sokaklarında Fas bayrakları taşıyarak konvoy oluşturdu.
BAE'nin sembol gökdelenlerinden olan Dubai'deki Burc Halife'ye de Fas bayrağı yansıtıldı.
Fas Milli Takımı, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükselmişti.
Atlas'ın Aslanları, yarı finalde İngiltere-Fransa mücadelesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.
© AA2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ın yarı finale yükselmesi sonrası İtalya'nın Napoli kentinde toplanan taraftarlar galibiyeti kutladı.
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© AA
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ın yarı finale yükselmesi sonrası İtalya'nın Napoli kentinde toplanan taraftarlar galibiyeti kutladı.
© AA2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ın yarı finale yükselmesi sonrası İtalya'nın Napoli kentinde toplanan taraftarlar galibiyeti kutladı.
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© AA
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ın yarı finale yükselmesi sonrası İtalya'nın Napoli kentinde toplanan taraftarlar galibiyeti kutladı.
© AA2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ın yarı finale yükselmesi sonrası İtalya'nın Napoli kentinde toplanan taraftarlar galibiyeti kutladı.
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© AA
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ın yarı finale yükselmesi sonrası İtalya'nın Napoli kentinde toplanan taraftarlar galibiyeti kutladı.
© AA2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ın yarı finale yükselmesi sonrası İtalya'nın Napoli kentinde toplanan taraftarlar galibiyeti kutladı.
4/4
© AA
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ın yarı finale yükselmesi sonrası İtalya'nın Napoli kentinde toplanan taraftarlar galibiyeti kutladı.
1/4
© AA
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ın yarı finale yükselmesi sonrası İtalya'nın Napoli kentinde toplanan taraftarlar galibiyeti kutladı.
2/4
© AA
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ın yarı finale yükselmesi sonrası İtalya'nın Napoli kentinde toplanan taraftarlar galibiyeti kutladı.
3/4
© AA
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ın yarı finale yükselmesi sonrası İtalya'nın Napoli kentinde toplanan taraftarlar galibiyeti kutladı.
4/4
© AA
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ın yarı finale yükselmesi sonrası İtalya'nın Napoli kentinde toplanan taraftarlar galibiyeti kutladı.