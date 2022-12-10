https://sputniknews.com.tr/20221210/fasin-yari-finale-yukselmesi-coskuyla-kutlandi-1064424008.html

Fas'ın yarı finale yükselmesi coşkuyla kutlandı

Fas'ın yarı finale yükselmesi coşkuyla kutlandı

Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi Faslı futbolseverleri... 10.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-10T22:27+0300

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spor

fas

dünya kupası

2022 dünya kupası

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Fas'ın tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesi ülkede coşkuyla kutlandı.Maçın son düdüğünün çalmasının ardından bayrak ve meşaleler eşliğinde başta başkent Rabat, Kazablanka ve Marakeş olmak üzere sokağa dökülen onbinlerce Faslı futbolsever, ülkenin önemli cadde ve meydanlarını bayram yerine çevirdi.Önemli sokak ve caddelerde yüzlerce araçlık konvoylar oluşturan halk, takımlarının dünya kupası tarihinde ilk kez yükseldiği yarı finalin mutluluğunu çeşitli marşlar eşliğinde doyasıya yaşıyor.Kutlamaları meşale gösterileriyle süslendiren Faslı futbolseverler attıkları sloganlarda takımlarından kupanın ülkeye getirilmesini talep ediyor.Ülkemizde Beşiktaş forması giyen Faslı futbolcu Romain Saiss, ilk 11’de görev aldığı müsabakada yerini 57’nci dakikada Eşref Dari’ye bıraktı.Portekiz'de yaşayan Faslılar galibiyeti kutladıFIFA 2022 Dünya Kupası F Grubu'nda yer alan "Atlas'ın Aslanları”, Kanada karşısında Hakim Ziyech ve Yusuf en-Nusayri’nin attığı gollerle ikinci galibiyetini alarak grubu 7 puanla lider tamamlamıştı.Fas, son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta İspanya'ya karşı penaltı atışlarında 3-0 üstünlük sağlayarak tarihinde ilk kez çeyrek finale çıkmıştı.Atlas'ın Aslanları, yarı finalde İngiltere-Fransa mücadelesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.Fas takımının Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesi Kudüs'te kutlandı Taksim'de Faslıların yarı final sevinciTakımlarının yarı finale çıkmasına sevinen Faslılar, maçın hemen ardından İstiklal Caddesi'nde toplanarak Taksim Meydanı'na yürüdü.Ellerinde bayraklarla sevinç gösteresinde bulunan taraftarlara polis eşlik etti. Taksim Meydanı'na kadar çıkan taraftarlar polisin izin vermemesi üzerine Talimhane'ye yönlendirildi. 'İlk defa Dünya Kupası tarihinde yarı finale kaldık'Galibiyeti kutlayan Fas taraftarı Sabrina, “İnşallah Dünya Kupası’nı kazanacağız, hayalimiz. İlk defa Dünya Kupası tarihinde yarı finale kaldık. Bu galibiyet bizim için Dünya Kupası’nı almak kadar değerli. Buraya kadar geldik hedefimiz Dünya Kupası’nı almak istiyoruz” diye konuştu.Taraftarlar, Dünya Kupası'nı kazanacaklarını dile getirirken, "Biz Fas için kazanmadık, Araplar, Afrikalılar ve tüm Müslümanlar için kazandık" dedi.Fatih’te galibiyeti kutlamak isteyen Faslı taraftarları polis dağıttı Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Fatih’te bulunan Faslı taraftarlar da yaşanan galibiyeti kutlamak için caddelere akın etti, meşalelerle kutlama yaptı. Vatan Caddesi’nde bayraklarını açıp marşlar söyleyen kalabalığa, polis ekipleri bir süre sonra müdahalede bulundu. BAE'nin sembol binası Burc Halife'ye Fas bayrağı yansıtıldıDünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'nın Portekiz'i eleyerek yarı finale çıkmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Burc Halife'ye Fas bayrağı yansıtıldı.BAE medyasında yer alan haberlere göre, Dünya Kupası'nda Fas'ın yarı finale çıkmasını kutlayan BAE'liler Abu Dabi sokaklarında Fas bayrakları taşıyarak konvoy oluşturdu.BAE'nin sembol gökdelenlerinden olan Dubai'deki Burc Halife'ye de Fas bayrağı yansıtıldı.Fas Milli Takımı, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükselmişti.Atlas'ın Aslanları, yarı finalde İngiltere-Fransa mücadelesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.

https://sputniknews.com.tr/20221210/fas-dunya-kupasi-tarihinde-yari-finale-yukselen-ilk-afrika-ulkesi-oldu-1064418914.html

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