https://sputniknews.com.tr/20221213/abdde-ftxin-eski-ceosu-bankman-fried-hakkinda-dolandiriciliktan-iddianame-hazirlandi-1064544547.html

ABD'de FTX'in eski CEO'su Bankman-Fried hakkında 'dolandırıcılıktan' iddianame hazırlandı

ABD'de FTX'in eski CEO'su Bankman-Fried hakkında 'dolandırıcılıktan' iddianame hazırlandı

ABD'de federal savcılar, dün Bahamalar'da gözaltına alınan FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried hakkında "dolandırıcılık", "finans yasalarını ihlal etmek" ve... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T20:05+0300

2022-12-13T20:05+0300

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Bankman-Fried, dün gözaltına alındığı Bahamalar'da bugün mahkemeye getirildi. Bankman-Fried'ın yakın zamanda ABD'ye iadesi bekleniyor.ABD'li federal savcılar, Bankman-Fried hakkında hazırladıkları iddianamede, eski CEO'ya "dolandırıcılık", "finans yasalarını ihlal etmek" ve "kara para aklamak" gibi çeşitli finansal suçlar yöneltti.ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da bugün Bankman-Fried'ı yatırımcıları dolandırmakla suçlamıştı.- Bankman-Fried'ın iflası ve gözaltına alınmasıBankman-Fried, ABD'nin suç duyurusunun ardından dün Bahamalar'da gözaltına alınmıştı.Bahamalar Başsavcısı Ryan Pinder tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bankman-Fried'ın gözaltına alınmasının ABD'nin suç duyurusu ve muhtemel iade talebine dair resmi bildirimin ardından yapıldığı aktarılmıştı.FTX, kasımda, ABD’de iflas sürecini başlatmış ve şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried istifa etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221201/kripto-parada-cokus-iflas-basvurusu-yapan-ftxin-30-yasindaki-kurucusundan-icine-ettim-itirafi-1064038928.html

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