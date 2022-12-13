Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221213/ftxin-eski-ceosu-sam-bankman-fried-bahamalarda-tutuklandi-1064512385.html
FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried, Bahamalar'da tutuklandı
FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried, Bahamalar'da tutuklandı
ripto para borsası FTX'in Kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried'ın ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da tutuklandığı bildirildi. 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T04:02+0300
2022-12-13T04:02+0300
ekonomi
kripto para
ftx
bahamalar
sam bankman-fried
tutuklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/12/1063587212_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_519bb2b98bc1dd66f5ffb17759394ff8.jpg
Bahamalar Başsavcısı Ryan Pinder tarafından yapılan yazılı açıklamada, FTX'in eski CEO'su Bankman-Fried'ın Bahamalar polisi tarafından tutuklandığı kaydedildi.Açıklamada, Bankman-Fried'ın tutuklanmasının ABD'nin suç duyurusu ve muhtemel iade talebine dair resmi bildirimin ardından yapıldığı aktarıldı.Bahamalar Başbakanı Philip Davis de konuya ilişkin, "Bahamalar ve ABD, kamu güvenine ihanet etmiş ve kanunları çiğnemiş olabilecek FTX ile bağlantılı tüm bireylerden hesap sormak konusunda ortak çıkarlara sahip" değerlendirmesinde bulundu.FTX, kasım ayında, ABD’de iflas sürecini başlatmış ve şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried istifa etmişti.Kripto para borsası FTX, rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221123/ftx-sorusturmasinda-sirket-sorumlularinin-mal-varliklarina-el-konuldu-1063765824.html
bahamalar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/12/1063587212_40:0:2707:2000_1920x0_80_0_0_606853b84786fddf7c467d301cec7f00.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kripto para, ftx, bahamalar, sam bankman-fried, tutuklama
kripto para, ftx, bahamalar, sam bankman-fried, tutuklama

FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried, Bahamalar'da tutuklandı

04:02 13.12.2022
© DHASam Bankman-Fried
Sam Bankman-Fried - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© DHA
Abone olTelegram
ripto para borsası FTX'in Kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried'ın ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da tutuklandığı bildirildi.
Bahamalar Başsavcısı Ryan Pinder tarafından yapılan yazılı açıklamada, FTX'in eski CEO'su Bankman-Fried'ın Bahamalar polisi tarafından tutuklandığı kaydedildi.
Açıklamada, Bankman-Fried'ın tutuklanmasının ABD'nin suç duyurusu ve muhtemel iade talebine dair resmi bildirimin ardından yapıldığı aktarıldı.
Bahamalar Başbakanı Philip Davis de konuya ilişkin, "Bahamalar ve ABD, kamu güvenine ihanet etmiş ve kanunları çiğnemiş olabilecek FTX ile bağlantılı tüm bireylerden hesap sormak konusunda ortak çıkarlara sahip" değerlendirmesinde bulundu.
FTX, kasım ayında, ABD’de iflas sürecini başlatmış ve şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried istifa etmişti.
Kripto para borsası FTX, rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.
FTX.com - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
DÜNYA
MASAK: FTX sorumlusu Sam Bankman-Fried ve ilgililerin varlıklarına el konuldu
23 Kasım, 19:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала