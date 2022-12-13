https://sputniknews.com.tr/20221213/ftxin-eski-ceosu-sam-bankman-fried-bahamalarda-tutuklandi-1064512385.html

FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried, Bahamalar'da tutuklandı

FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried, Bahamalar'da tutuklandı

ripto para borsası FTX'in Kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried'ın ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da tutuklandığı bildirildi. 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T04:02+0300

2022-12-13T04:02+0300

2022-12-13T04:02+0300

ekonomi

kripto para

ftx

bahamalar

sam bankman-fried

tutuklama

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Bahamalar Başsavcısı Ryan Pinder tarafından yapılan yazılı açıklamada, FTX'in eski CEO'su Bankman-Fried'ın Bahamalar polisi tarafından tutuklandığı kaydedildi.Açıklamada, Bankman-Fried'ın tutuklanmasının ABD'nin suç duyurusu ve muhtemel iade talebine dair resmi bildirimin ardından yapıldığı aktarıldı.Bahamalar Başbakanı Philip Davis de konuya ilişkin, "Bahamalar ve ABD, kamu güvenine ihanet etmiş ve kanunları çiğnemiş olabilecek FTX ile bağlantılı tüm bireylerden hesap sormak konusunda ortak çıkarlara sahip" değerlendirmesinde bulundu.FTX, kasım ayında, ABD’de iflas sürecini başlatmış ve şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried istifa etmişti.Kripto para borsası FTX, rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221123/ftx-sorusturmasinda-sirket-sorumlularinin-mal-varliklarina-el-konuldu-1063765824.html

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