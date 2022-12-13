https://sputniknews.com.tr/20221213/ftxin-eski-ceosu-sam-bankman-fried-bahamalarda-tutuklandi-1064512385.html
FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried, Bahamalar'da tutuklandı
FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried, Bahamalar'da tutuklandı
ripto para borsası FTX'in Kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried'ın ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da tutuklandığı bildirildi. 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T04:02+0300
2022-12-13T04:02+0300
2022-12-13T04:02+0300
ekonomi
kripto para
ftx
bahamalar
sam bankman-fried
tutuklama
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Bahamalar Başsavcısı Ryan Pinder tarafından yapılan yazılı açıklamada, FTX'in eski CEO'su Bankman-Fried'ın Bahamalar polisi tarafından tutuklandığı kaydedildi.Açıklamada, Bankman-Fried'ın tutuklanmasının ABD'nin suç duyurusu ve muhtemel iade talebine dair resmi bildirimin ardından yapıldığı aktarıldı.Bahamalar Başbakanı Philip Davis de konuya ilişkin, "Bahamalar ve ABD, kamu güvenine ihanet etmiş ve kanunları çiğnemiş olabilecek FTX ile bağlantılı tüm bireylerden hesap sormak konusunda ortak çıkarlara sahip" değerlendirmesinde bulundu.FTX, kasım ayında, ABD’de iflas sürecini başlatmış ve şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried istifa etmişti.Kripto para borsası FTX, rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221123/ftx-sorusturmasinda-sirket-sorumlularinin-mal-varliklarina-el-konuldu-1063765824.html
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kripto para, ftx, bahamalar, sam bankman-fried, tutuklama
kripto para, ftx, bahamalar, sam bankman-fried, tutuklama
FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried, Bahamalar'da tutuklandı
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ripto para borsası FTX'in Kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried'ın ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da tutuklandığı bildirildi.
Bahamalar Başsavcısı Ryan Pinder tarafından yapılan yazılı açıklamada, FTX'in eski CEO'su Bankman-Fried'ın Bahamalar polisi tarafından tutuklandığı kaydedildi.
Açıklamada, Bankman-Fried'ın tutuklanmasının ABD'nin suç duyurusu ve muhtemel iade talebine dair resmi bildirimin ardından yapıldığı aktarıldı.
Bahamalar Başbakanı Philip Davis de konuya ilişkin, "Bahamalar ve ABD, kamu güvenine ihanet etmiş ve kanunları çiğnemiş olabilecek FTX ile bağlantılı tüm bireylerden hesap sormak konusunda ortak çıkarlara sahip" değerlendirmesinde bulundu.
FTX, kasım ayında, ABD’de iflas sürecini başlatmış ve şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried istifa etmişti.
Kripto para borsası FTX, rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.