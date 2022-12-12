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SON DAKİKA | AK Parti: EYT düzenlemesi takvimi ocak ayında başlayacak
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https://sputniknews.com.tr/20221212/ak-parti-eyt-duzenlemesi-takvimi-ocak-ayinda-baslayacak-1064489487.html
AK Parti: EYT düzenlemesi takvimi ocak ayında başlayacak
AK Parti: EYT düzenlemesi takvimi ocak ayında başlayacak
AK Parti, EYT düzenlemesi ile ilgili takvimin Meclis'te ocak ayında başlayacağını duyurdu. 12.12.2022, Sputnik Türkiye
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EYT düzenlemesine ilişkin AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti kaynaklarından "EYT düzenlemesi takvimi Meclis'te ocak ayında başlayacak" açıklaması yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221211/tesk-genel-baskani-yeni-eyt-duzenlemesinde-esnaf-ve-sanatkarlarimizin-problemleri-mutlaka-cozulmeli-1064428260.html
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eyt, emeklilik, emeklilik yaşı, ak parti, tbmm
eyt, emeklilik, emeklilik yaşı, ak parti, tbmm

AK Parti: EYT düzenlemesi takvimi ocak ayında başlayacak

16:54 12.12.2022 (güncellendi: 17:12 12.12.2022)
© AASanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
AK Parti, EYT düzenlemesi ile ilgili takvimin Meclis'te ocak ayında başlayacağını duyurdu.
EYT düzenlemesine ilişkin AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti kaynaklarından "EYT düzenlemesi takvimi Meclis'te ocak ayında başlayacak" açıklaması yapıldı.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
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