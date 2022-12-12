https://sputniknews.com.tr/20221212/ak-parti-eyt-duzenlemesi-takvimi-ocak-ayinda-baslayacak-1064489487.html
AK Parti: EYT düzenlemesi takvimi ocak ayında başlayacak
AK Parti: EYT düzenlemesi takvimi ocak ayında başlayacak
AK Parti, EYT düzenlemesi ile ilgili takvimin Meclis'te ocak ayında başlayacağını duyurdu. 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T16:54+0300
2022-12-12T16:54+0300
2022-12-12T17:12+0300
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eyt
emeklilik
emeklilik yaşı
ak parti
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EYT düzenlemesine ilişkin AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti kaynaklarından "EYT düzenlemesi takvimi Meclis'te ocak ayında başlayacak" açıklaması yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221211/tesk-genel-baskani-yeni-eyt-duzenlemesinde-esnaf-ve-sanatkarlarimizin-problemleri-mutlaka-cozulmeli-1064428260.html
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eyt, emeklilik, emeklilik yaşı, ak parti, tbmm
eyt, emeklilik, emeklilik yaşı, ak parti, tbmm
AK Parti: EYT düzenlemesi takvimi ocak ayında başlayacak
16:54 12.12.2022 (güncellendi: 17:12 12.12.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
AK Parti, EYT düzenlemesi ile ilgili takvimin Meclis'te ocak ayında başlayacağını duyurdu.
EYT düzenlemesine ilişkin AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti kaynaklarından "EYT düzenlemesi takvimi Meclis'te ocak ayında başlayacak" açıklaması yapıldı.