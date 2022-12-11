https://sputniknews.com.tr/20221211/tesk-genel-baskani-yeni-eyt-duzenlemesinde-esnaf-ve-sanatkarlarimizin-problemleri-mutlaka-cozulmeli-1064428260.html

TESK Genel Başkanı: Yeni EYT düzenlemesinde esnaf ve sanatkarlarımızın problemleri mutlaka çözülmeli

TESK Genel Başkanı: Yeni EYT düzenlemesinde esnaf ve sanatkarlarımızın problemleri mutlaka çözülmeli

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yeni EYT düzenlemesinde esnaf ve sanatkarlarımızın problemleri mutlaka çözülmeli" dedi. 11.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-11T01:04+0300

2022-12-11T01:04+0300

2022-12-11T01:09+0300

ekonomi

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

bendevi palandöken

eyt

emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeye esnafın emeklilik sorunlarına ilişkin konuların da dahil edilmesini istedi.Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaları devam eden EYT düzenlemesi kapsamında esnaf ve sanatkarların da gündeme alınması için gerekli görüşmeleri gerçekleştirdiklerini bildirdi.İlgili makamlarca, camialarının taleplerinin değerlendirilmesini beklediklerini belirten Palandöken, "EYT ile ilgili yapılacak düzenlemelere esnaf ve sanatkarımız da dahil edilerek esnafımızın emekli olmasının önü açılmalı" ifadesini kullandı.Palandöken, esnaf ve sanatkarın sosyal güvenlikte yaşadığı sorunların çözülmesini isteyerek, şunları kaydetti:

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türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), bendevi palandöken, eyt, emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)