6 yaşındayken evlendirilip cinsel istismara uğradığını söyleyen kadının son ifadesi ortaya çıktı

"Kadir ile aynı evde yaşamaya başladıktan sonra bir radyo programına denk gelmiştim. Burada konuşan kişi, kız çocuklarının evlendirilmelerinden bahsediyordu. Facebook üzerinden bu kişiye ulaştım. Evden kaçmaya karar vermiştim. Tam kaçacakken ailem yakaladı. Babam beni darbetti. Elimden telefonu aldılar. 17 yaşıma gelince hamile kaldım. Resmi nikah yaptılar. Çocuğum 2 yaşına gelince ailem onu benden aldı. Bir gün alışveriş için dışarı gitmiştim, AVM’den telefon aldım. Telefondan yaptığım araştırmalar sonucu Wattpad isimli kitap uygulamasında bir abla ile tanıştım. Ona her şeyi anlattım. O da bana ‘delilleri topla devlete sığın’ dedi. Beş ses kaydı aldım. Delilleri topladım. Annemi aradım, oğlumu çok özlediğimi, bir gece bende kalmasını istediğimi söyledim. Annem ‘tamam’ dedi. Sabah uyanınca saat 07.30’da oğlumu uyandırdım, adliyeye geldim. Yaşadıklarımı anlattım.’’