İsmailağa Cemaati'nden, Yusuf Ziya Gümüşel açıklaması: Cemaatimizle gönül bağı var, yetkisi yok
07:13 09.12.2022 (güncellendi: 07:33 09.12.2022)
© BirGünİsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ve 6 yaşında zorla evlendirdiği kızı H.K.G
© BirGün
İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı yöneticisi Yusuf Ziya Gümüşel‘in kızını altı yaşındayken ‘evlendirdiği’ ve yıllarca cinsel istismara maruz kalmasına yönelik fotoğraflar ve ses kaydı ortaya çıktı. İsmailağa, Gümüşel’in tarikatları ile ilgisi olmadığını iddia etti.
Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiğine yönelik iddialar gündeme oturdu. Bugün 24 yaşında olan H.K.G ailesini mahkemeye verirken vakıfla bağlantılı olan İsmailağa Cemaati'nden de konuya ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada, "Gümüşel'in cemaatimizin lideri, yetkilisiymiş gibi yapılan haberler asılsızdır. Bize düşen, yargılama sonucunu beklemek, dedikodu ve iftiralardan sakınmaktır." denildi.
İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında evlendirdiği iddiası büyük infial yarattı. Çocukluğunda cinsel istismara uğradığını ve 14 yaşında doğum yaptığını anlatan H.K.G.'nin mahkemeye başvurması ile olay ortaya çıkarken, genç kadının anne babası ile kocası hakkında dava açıldı.
Haberlerde adı geçen İsmailağa Cemaati'nden de bir açıklama geldi. Yayınlanan metinde şu ifadeler kullanıldı:
"Son günlerde belli çevreler eliyle gündemde tutulduğu görülen çirkin iddiaların camiamızla bir bağlantısı yoktur. Söz konusu iddialarda adı geçen Yusuf Ziya Gümüşel'in cemaatimizin lideri, yetkilisiymiş gibi yapılan haberler asılsızdır. Kendisinin camiamıza gönül bağı olmakla beraber cemaatimizde ve vakfımızda herhangi bir resmi görevi ve yetkisi yoktur, olmamıştır."
'Bize düşen yargılama sonucunu beklemek'
Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:
"Mahmud Efendi Hazretlerimizin ve hocalarımızın 'resmi nikâh kıyılmadan dini nikâh kıyılmaması' hususundaki hassasiyetleri kamuoyunca bilinmektedir. Cemaatimiz bugüne kadar bu hassasiyetlere aykırı olan herhangi bir olumsuz duruma konu olmamıştır. Söz konusu iddialar üzerinden cemaatimiz ve vakfımız hakkında ortaya atılan itham ve iftiralara karşı kamuoyumuzu sağduyuya davet ediyoruz. Müfteriler hakkında da gerekli hukuki süreç başlatılacaktır. Anlaşıldığı kadarıyla bu mesele ailevi bir mesele olup, aile tarafından yapılan açıklamada da "iddiaların iftira olduğu" kamuoyuyla paylaşılmıştır. Aile içerisindeki bu açıklamalardan sonra bize düşen, yargılama sonucunu beklemek, dedikodu ve iftiralardan sakınmaktır. İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı."
Yusuf Ziya Gümüşel'den ilk açıklama: Kızım reşit yaşta evlendi
Öte yandan Gümüşel, kızının 6 yaşında evlendiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Gümüşel,kızının medeni kanunun reşit saydığı yaşta evlendiğini, daha sonra anlaşmalı boşandığını, iddiaların gerçek olmadığını savundu.
Gümüşel, davaya konu olan kızı H.K.G.'nin reşit yaşta evlendiğini ve bu süreçte ailesinin herhangi bir baskısının olmadığını savundu. Şu an 26 yaşında olan kızının eşinden anlaşmalı boşandığını, psikolojik sıkıntılar yaşadığını ve söylemlerinin iddiadan ibaret olduğunu savunan Gümüşel, hazırlanan iddianamenin mahkeme kararı gibi sunulmasının masumiyet karinesinin ihlali olduğunu belirtti.
Kendilerini haklı gösteren delillerin mahkemeye sunulduğunu ifade eden Gümüşel, yargılama sürecinde bütün hakikatlerin açıklığa kavuşacağını ileri sürdü. İddialar üzerinden İslami değer ve yargılara sahip insanları tahkir edilmeye çalışıldığını söyleyen Gümüşel, yazılı açıklamasında şu satırlara yer verdi:
"KAMUOYUNA - Timur Soykan imzasıyla yayınlanan haber, şahsımı ve ailemizi hedef göstererek yargılanması başlamamış bir davadaki yalan iddiaları yayınlayarak bunun üzerinden İslami değer ve yargılara sahip insanları tahkir etmeye yönelik tezgâhlanmış bir projenin ürünüdür. Söz konusu haberdeki iddiaların sahibi olan kızımız, İslami ve hukuki kurallara uygun olarak medeni kanunun reşit saydığı yaşta evlenmiş olup bu konuda ailemizin ve başka kişilerin hiçbir baskısı olmamıştır. Son yıllarda ailevi sorunlar sebebiyle psikolojik sıkıntılar yaşayan 26 yaşındaki kızımız, birtakım yapıların etkisine girerek, eşinin evinden ayrılmış, başka bir yerde yaşamaya başlamış ve 12.10.2021 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmıştır. Bu süreçte kızımız, etkisinde olduğu yapıların yönlendirmesiyle habere konu dil ve mahiyette birtakım iddialar ile suç duyurusunda bulunmuş olup hazırlanan iddianamenin mahkeme kararı gibi sunulması masumiyet karinesinin ihlalidir. Tekrar ifade etmemiz gerekirse bu haber tamamen iddiadan ibarettir. Mahkeme süreci devam etmektedir ve iddia edilen konuların aksine deliller mahkemeye sunulmuş olup, yargılama sürecinde tüm gerçekler açıklığa kavuşacaktır. Biz iki seneden beri kızımızın ve torunumuzun sıkıntılarının üzüntüsünü yaşarken, böyle meşum bir vaziyette üzüntümüzün suistimal edilerek camiamızın hedef haline getirilmesi ayrı bir kahir sebebimiz olmuştur. Şahsımıza ve ailemize, süreci devam eden bir davanın iddianamesi üzerinden yalan, iftira atan ve hakarette bulunan kişi ve kurumlar hakkında tüm yasal yollara başvuracağımızı ifade etmek isteriz. Sürecin akışı içinde mahkemelerimizin hakikati ortaya çıkaracağı noktasındaki inancımız tamdır."