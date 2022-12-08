https://sputniknews.com.tr/20221208/ibb-ismailaga-cemaatine-bagli-hiranur-vakfinin-binasini-muhurledi-1064346253.html
İBB, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın binasını mühürledi
İBB, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın binasını mühürledi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 6 yaşındaki çocuk gelinle gündeme gelen İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın binasını mühürledi. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T16:42+0300
2022-12-08T16:42+0300
2022-12-08T16:48+0300
türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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İBB İmar Müdürlüğü ekipleri, çocuk istismarı skandalıyla gündeme gelen Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki ruhsatsız kaçak yapısını mühürledi. Kaçak yapının yıkılması için sorumlularına 1 ay süre tanınacak. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, kaçak yapı İBB ekipleri tarafından yıkılacak.5 Blok için ruhsat alan, yapı ruhsatında bloklar arasını bahçe olarak gösteren Hiranur Vakfı’nın, mevzuata aykırı bir şekilde bloklar arasına kaçak külliye inşa ettiği tespit edildi.İBB İmar Müdürlüğü, 25 Şubat 2022 tarihinde AKP'li Sancaktepe Belediyesi'ne kaçak yapının denetimi ve gereğinin yapılması için yazı yazdı. 3 ay süre geçtiği halde ilçe belediyesinden yanıt alınamadı. İBB İmar Müdürlüğü 6 Haziran 2022’de yeni bir yazıyla ilçe belediyesine sorumluluğunu tekrar hatırlattı. 4 Ağustos tarihinde İBB’ye yanıt gönderen Sancaktepe Belediyesi, işlemlerin devam ettiğini bildirmekle yetindi.İBB İmar Müdürlüğü 7 Eylül 2022 tarihinde yapının ruhsatına ve mevzuata uygun hale getirilmesi için son bir resmi yazıyla Sancaktepe Belediyesi’ne sorumluluğu hatırlatıldı.
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
İBB, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın binasını mühürledi
16:42 08.12.2022 (güncellendi: 16:48 08.12.2022) Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 6 yaşındaki çocuk gelinle gündeme gelen İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın binasını mühürledi.
İBB İmar Müdürlüğü ekipleri, çocuk istismarı skandalıyla gündeme gelen Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki ruhsatsız kaçak yapısını mühürledi. Kaçak yapının yıkılması için sorumlularına 1 ay süre tanınacak. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, kaçak yapı İBB ekipleri tarafından yıkılacak.
5 Blok için ruhsat alan, yapı ruhsatında bloklar arasını bahçe olarak gösteren Hiranur Vakfı’nın, mevzuata aykırı bir şekilde bloklar arasına kaçak külliye inşa ettiği tespit edildi.
İBB İmar Müdürlüğü, 25 Şubat 2022 tarihinde AKP'li Sancaktepe Belediyesi'ne kaçak yapının denetimi ve gereğinin yapılması için yazı yazdı. 3 ay süre geçtiği halde ilçe belediyesinden yanıt alınamadı. İBB İmar Müdürlüğü 6 Haziran 2022’de yeni bir yazıyla ilçe belediyesine sorumluluğunu tekrar hatırlattı. 4 Ağustos tarihinde İBB’ye yanıt gönderen Sancaktepe Belediyesi, işlemlerin devam ettiğini bildirmekle yetindi.
İBB İmar Müdürlüğü 7 Eylül 2022 tarihinde yapının ruhsatına ve mevzuata uygun hale getirilmesi için son bir resmi yazıyla Sancaktepe Belediyesi’ne sorumluluğu hatırlatıldı.