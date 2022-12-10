6 yaşında istismara uğradığını söyleyen kızın annesi: Yaş farkını sorun etmedik, genç görünüyordu

“… Kadir İstekli benim eşimin talebelerindendir. Benim kızım 16 yaşındayken Kadir İstekli annesiyle beraber H.K.G.’yi istemeye geldiler. Hatırladığım kadarıyla Kadir İstekli’yle kızımın arasında 18-19 yıl yaş farkı vardı. Kızım bu yaş farkını hiç sorun etmedi. Ben ve eşim de bu yaş farkını sorun etmedik. Çünkü Kadir İstekli genç görünüyordu.”