https://sputniknews.com.tr/20221210/6-yasinda-istismara-ugradigini-soyleyen-kizin-annesi-yas-farkini-sorun-etmedik-genc-gorunuyordu-1064411513.html
6 yaşında istismara uğradığını söyleyen kızın annesi: Yaş farkını sorun etmedik, genç görünüyordu
6 yaşında istismara uğradığını söyleyen kızın annesi: Yaş farkını sorun etmedik, genç görünüyordu
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiaları üzerine şüpheli olarak... 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T12:12+0300
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Sözcü'den Aytunç Erkin'in haberine göre, anne Fatıma Gümüşel, 6 yaşında evlendirildiğini iddia eden kızı H.K.G.’nin emniyete verdiği ifadeleri okuyunca şaşırdığını belirterek H.K.G.’nin evlendirildiği Kadir İstekli'yle ilgili şöyle konuştu:Dava dosyasına sunulan gelinlik ve diğer fotoğraflarla ilgili anne şu bilgiyi verdi:
https://sputniknews.com.tr/20221209/ismailaga-cemaatinden-yusuf-ziya-gumusel-aciklamasi-cemaatimizle-ilgisi-yok-1064367949.html
https://sputniknews.com.tr/20221209/hiranur-vakfi-kurucusu-gumusel-kizim-etki-altinda-1064382910.html
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cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, türkiye, istanbul, ismailağa vakfı, ismailağa cemaati
cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, türkiye, istanbul, ismailağa vakfı, ismailağa cemaati
6 yaşında istismara uğradığını söyleyen kızın annesi: Yaş farkını sorun etmedik, genç görünüyordu
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Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiaları üzerine şüpheli olarak ifadesi alınan anne Fatıma Gümüşel, kızının emniyete verdiği ifadeleri okuyunca şaşırdığını söyledi.
Sözcü'den Aytunç Erkin'in haberine göre, anne Fatıma Gümüşel, 6 yaşında evlendirildiğini iddia eden kızı H.K.G.’nin emniyete verdiği ifadeleri okuyunca şaşırdığını belirterek H.K.G.’nin evlendirildiği Kadir İstekli'yle ilgili şöyle konuştu:
“… Kadir İstekli benim eşimin talebelerindendir. Benim kızım 16 yaşındayken Kadir İstekli annesiyle beraber H.K.G.’yi istemeye geldiler. Hatırladığım kadarıyla Kadir İstekli’yle kızımın arasında 18-19 yıl yaş farkı vardı. Kızım bu yaş farkını hiç sorun etmedi. Ben ve eşim de bu yaş farkını sorun etmedik. Çünkü Kadir İstekli genç görünüyordu.”
Dava dosyasına sunulan gelinlik ve diğer fotoğraflarla ilgili anne şu bilgiyi verdi:
“… Bana göstermiş olduğunuz başında turkuaz örtü olan kızım H.K.’dir. Arkasındaki kişi ise Kadir İstekli’dir. Bu fotoğraf Sapanca’daki evde çekilmiştir. Kızım burada 7-8 yaşlarındadır. Yine beyaz gömlekli arkası dönük oturan kişi Kadir İstekli’dir. Yine başında örtü Kadir İstekli’nin sarılmış halinde bulunduğu kahverengi çekyat üzerinde oturan fotoğraftaki H.K.’dir.
"Kızım H.K. ve diğer çocuklarımın hepsi Kadir İstekli’den Kuran dersleri alıyorlardı. H.K. 7-8 yaşlarından itibaren 10 yaşına kadar Kadir İstekli’den ders aldı. 10 yaşından sonra H.K.’yı Sakarya’nın Arifiye İlçesi’ndeki başka bir medreseye gönderdik. Yaklaşık 3 sene Arifiye’de kaldı. Kızım artık büyüdüğü için Kadir İstekli’den ders almasına müsaade etmedik. Kızımın anlattıklarının hepsi yalandır."