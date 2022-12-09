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Hiranur Vakfı kurucusu Gümüşel: Kızım etki altında
Hiranur Vakfı kurucusu Gümüşel: Kızım etki altında
H.K.G'nin 6 yaşında cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin, babası Yusuf Ziya Gümüşel de açıklama yaptı ve "Kızım etki altında" dedi. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T14:26+0300
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Baba Gümüşel, kızının etki altında olduğunu belirtti ve "Haber, şahsımı ve ailemizi hedef göstererek yargılanması başlamamış bir davadaki yalan iddiaları yayınlayarak bunun üzerinden İslami değer ve yargılara sahip insanları tahkir etmeye yönelik tezgâhlanmış bir projenin ürünüdür" iddiasını dile getirdi.Gümüşel açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20221209/bozdag-kiz-cocugunun-cinsel-istismari-iddialari-uzerine-bir-savci-hakkinda-inceleme-izni-verdi-1064379043.html
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türkiye, kız çocuğu, istismar
türkiye, kız çocuğu, istismar

Hiranur Vakfı kurucusu Gümüşel: Kızım etki altında

14:26 09.12.2022
© DHA6 yaşında kıza cinsel istismar
6 yaşında kıza cinsel istismar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© DHA
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H.K.G'nin 6 yaşında cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin, babası Yusuf Ziya Gümüşel de açıklama yaptı ve "Kızım etki altında" dedi.
Baba Gümüşel, kızının etki altında olduğunu belirtti ve "Haber, şahsımı ve ailemizi hedef göstererek yargılanması başlamamış bir davadaki yalan iddiaları yayınlayarak bunun üzerinden İslami değer ve yargılara sahip insanları tahkir etmeye yönelik tezgâhlanmış bir projenin ürünüdür" iddiasını dile getirdi.
Gümüşel açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
"Söz konusu haberdeki iddiaların sahibi olan kızımız, İslami ve hukuki kurallara uygun olarak medeni kanunun reşit saydığı yaşta evlenmiş olup bu konuda ailemizin ve başka kişilerin hiçbir baskısı olmamıştır. Son yıllarda ailevi sorunlar sebebiyle psikolojik sıkıntılar yaşayan 26 yaşındaki kızımız, birtakım yapıların etkisine girerek, eşinin evinden ayrılmış, başka bir yerde yaşamaya başlamış ve 12.10.2021 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmıştır. Bu süreçte kızımız, etkisinde olduğu yapıların yönlendirmesiyle habere konu dil ve mahiyette birtakım iddialar ile suç duyurusunda bulunmuş olup hazırlanan iddianamenin mahkeme kararı gibi sunulması masumiyet karinesinin ihlalidir."
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