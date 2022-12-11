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https://sputniknews.com.tr/20221211/musktan-twitterda-karakter-sayisini-280den-4000e-cikarma-sinyali-1064446245.html
Musk'tan Twitter'da karakter sayısını 280'den 4000'e çıkarma sinyali
Musk'tan Twitter'da karakter sayısını 280'den 4000'e çıkarma sinyali
ABD'li yüksek teknoloji girişimcisi Elon Musk, Twitter'ın başına geçmesinden beri getirdiği yeniliklere bir yenisini ekliyor. 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T15:35+0300
2022-12-11T15:52+0300
dünya
elon musk
twitter
karakter
280 karakter
değişiklik
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6 Kasım'da sosyal medya platformunun yakında kullanıcıların uzun gönderiler oluşturmasına izin vereceğini duyurmuş olan Elon Musk, bu kez gönderilerde izin verilen maksimum karakter sayısında değişiklikle ilgili açıklama yaptı. Karakter sayısını 280'den 4 bine çıkarmayı planladıklarının işaretini veren Musk, bir kullanıcının Twitter'ın karakter sayısını 4 bine çıkarıp çıkarmayacağı sorusunu "Evet" diye yanıtladı.Halihazırda gönderi başına 280 karakter sınırı yüzünden, pek çok kullanıcı, gönderilerine büyük miktarda metin içeren fotoğraflar ekleme yoluna gidiyor. 2006'da kurulan Twitter, başta 140 olan karakter sayısını Kasım 2017'de ikiye katlayarak 280'e çıkarmıştı. Twitter'ın alameti farikası olan kısa mesaj, bir yandan enformasyonun tamamına, olayın ayrıntılarına ulaşma arzusunu ketlerken, diğer yandan kullanıcıları lafı uzatmadan az ve öz ve keskin ifadeler geliştirmekte ustalaştırıyor. Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecini ekim ayı sonunda tamamlayan Musk, devralmanın ardından, platformun gizliliği, siber güvenliği ve sansüründen sorumlu üst düzey yöneticileri ve çalışanların yaklaşık üçte ikisi işten çıkarırken, şirketin günlük operasyonlarını da değiştirdi.
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elon musk, twitter , karakter, 280 karakter, değişiklik
elon musk, twitter , karakter, 280 karakter, değişiklik

Musk'tan Twitter'da karakter sayısını 280'den 4000'e çıkarma sinyali

15:35 11.12.2022 (güncellendi: 15:52 11.12.2022)
© AFP 2022 / SAMUEL CORUMElon Musk - Twitter
Elon Musk - Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUM
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ABD'li yüksek teknoloji girişimcisi Elon Musk, Twitter'ın başına geçmesinden beri getirdiği yeniliklere bir yenisini ekliyor.
6 Kasım'da sosyal medya platformunun yakında kullanıcıların uzun gönderiler oluşturmasına izin vereceğini duyurmuş olan Elon Musk, bu kez gönderilerde izin verilen maksimum karakter sayısında değişiklikle ilgili açıklama yaptı.
Karakter sayısını 280'den 4 bine çıkarmayı planladıklarının işaretini veren Musk, bir kullanıcının Twitter'ın karakter sayısını 4 bine çıkarıp çıkarmayacağı sorusunu "Evet" diye yanıtladı.
Halihazırda gönderi başına 280 karakter sınırı yüzünden, pek çok kullanıcı, gönderilerine büyük miktarda metin içeren fotoğraflar ekleme yoluna gidiyor.
2006'da kurulan Twitter, başta 140 olan karakter sayısını Kasım 2017'de ikiye katlayarak 280'e çıkarmıştı.
Twitter'ın alameti farikası olan kısa mesaj, bir yandan enformasyonun tamamına, olayın ayrıntılarına ulaşma arzusunu ketlerken, diğer yandan kullanıcıları lafı uzatmadan az ve öz ve keskin ifadeler geliştirmekte ustalaştırıyor.
Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecini ekim ayı sonunda tamamlayan Musk, devralmanın ardından, platformun gizliliği, siber güvenliği ve sansüründen sorumlu üst düzey yöneticileri ve çalışanların yaklaşık üçte ikisi işten çıkarırken, şirketin günlük operasyonlarını da değiştirdi.
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