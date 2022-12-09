https://sputniknews.com.tr/20221209/twitterin-gizli-kara-listeleri-ifsa-edildi-1064383279.html

Twitter'ın 'gizli kara listeleri' ifşa edildi

Twitter'ın 'gizli kara listeleri' ifşa edildi

Elon Musk'ın satın alıp başına geçmesinin öncesinde Twitter'da 'görünürlük filtrelemesi' olarak bilinen, ama aslında 'gölge yasaklama' olarak işleyen... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T15:36+0300

2022-12-09T15:36+0300

2022-12-09T15:37+0300

dünya

twitter

kara liste

elon musk

araştırma

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Sosyal medya platformunun iç yazışmalarına ve şirket içindeki birden fazla üst düzey kaynakla yapılan mülakatlara göre önceki dönemde Twitter, belirli tweet ve konuların trend olmasını önlemek veya belirli hesapların tam görünürlüğünü kullanıcıları bilgilendirmeden sınırlandırmak için bir dizi engel ve araç devreye soktu. 'Twitter Dosyaları' adlı araştırmanın ikinci bölümünü yürüten gazeteci Bari Weiss, bununla ilgili uzun bir paylaşım dizisi yaptı. Buna göre geçmişte üst düzey Twitter yetkililerinin kullanıcılara 'gölge yasaklama' yapmadığına, özellikle de 'siyasi bakış açılarına veya ideolojiye dayalı' yapmadığına dair kamuoyuna defalarca güvence vermesine rağmen, bu uygulama 'görünürlük filtrelemesi' adı altında yürürlükteydi. Gölge yasaklama anlamına gelen 'shadowbanning', bir kullanıcının bir sosyal medya platformunda kaldığı, ancak içeriğinin diğer kullanıcılar tarafından görülemediği veya yalnızca kısmen erişilebildiği gizli kısıtlama uygulamasına deniliyor. Araştırma kapsamında görüşülen kıdemli bir Twitter çalışanı, "Görünürlük filtrelemesini, insanların gördüklerini farklı düzeylerde bastırmanın bir yolu olarak düşünün. Bu çok güçlü bir araç" dedi. Bir diğeri, "Normal insanlar ne yaptığımızı bilmiyor" itirafında bulundu.Twitter moderatörleri, kullanıcıyı “Trendler Kara Listesi”, “Arama Kara Listesi” ve “Yükseltilmeyecekler” gibi kategorilere sokma yetkisine sahip. Böylece belirli bir tweetin erişim kapsamını veya tüm hesabın keşfedilebilirliğini sınırlıyorlar. Tüm bunları, kullanıcıları herhangi bir şekilde bilgilendirmeden veya uyarmadan yapıyorlar.Weiss'ın araştırmasına göre bu araçlar, akademisyenlerin erişimini sınırlamak için bile kullanıldı. Aralarında Stanford Üniversitesi'nden Dr. Jay Bhattacharya da var. Belgelere göre Kovid pandemisi kapanmaları ve diğer kısıtlamaların işe yararlığını sorgulamasıyla tartışma yaratmasının ardından, Dr. Bhattacharya, kendisini Twitter'ın Trendler Kara Listesi'nde buldu ve gönderileri sitenin trend bölümünden dışlandı. Üstelik sıradan moderatörlerin üstünde 'yüksek takipçili', 'tartışmalı' ve diğer önemli kullanıcılarla ilgili sorunları ele alan başka bir 'gizli grup' vardı. "Site Bütünlüğü Politikası, Politika Tırmandırma Desteği" olarak bilen ekipte eski Hukuk, Politika ve Güven Başkanı Vijaya Gadde, Küresel Güven ve Güvenlik Başkanı Yoel Roth ve CEO'lar Jack Dorsey ve Parag Agrawal gibi üst düzey yöneticiler yer alıyordu. Dikkate değer bir örnek olarak, üst düzey moderatör ekibi, rutin olarak liberaller ve ilericilerle alay eden materyaller yayımlayan ve 1.4 milyondan fazla takipçi toplayan 'Libs of TikTok' hesabını tekrar tekrar askıya alma kararlarına dahil oldu.'Libs of TikTok' hesabına Twitter'ın 'nefret dolu davranışlara' karşı politikasını ihlal ettiği söylendi. Ama Twitter'ın ekim ayındaki iç yazışmasında hesabın ''nefret dolu davranışlar politikasını doğrudan ihlal etmediği' kabul edildi. Ancak 'Site Bütünlüğü Politikası' grubu, Libs of TikTok hesabını yöneten Chaya Raichik isimki kadının 'çevrimiçi tacizi teşvik ettiğini' iddia eden yeni bir sav ortaya attı. Gelgelelim Raichik'in kişisel bilgileri internette açığa çıktığında, harekete geçmeyi reddeden Twitter, ev adresini ve ikametgahına ait fotoğrafları içeren gönderilerin platformun kurallarını ihlal etmediği sonucuna vardı.Bu belgelerin yayımlanması Twitter'ın yeni patronu ve CEO'su Elon Musk tarafından onaylandı. Musk, ekim ayında Twitter'ı devraldıktan sonra aralarında Gadde ve Roth'un da bulunduğu bir dizi üst düzey yöneticiyi görevden aldı ve önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı bloke etmek gibi Twitter'ın bazı kararlarını iptal etti. Araştırmasının ikinci bölümüyle ilgili paylaşımlarını "Daha yeni başlıyoruz" diye noktalayan gazeteci Weiss, Twitter Dosyaları'nın sonraki bölümünün gazeteci Matt Taibbi tarafından yakında yayımlanacağını duyurdu. Taibbi, Twitter Dosyaları'nın ilk bölümünde, Joe Biden'ın oğlu Hunter'ın dizüstü bilgisayarındaki 'toksik' bilgilerle ilgili haberleri Twitter'ın tümden sansürleme çabasına dair ifşaatlara yer vermişti. Twitter Dosyaları'nın ikinci bölümünün paylaşılmasının ardından, Musk, kullanıcılara 'gölge yasaklı' olup olmadıklarını bildirmek için bir yazılım güncellemesi üzerinde çalıştıklarını duyurdu. "Twitter, gerçek hesap durumunuzu gösterecek bir yazılım güncellemesi üzerinde çalışıyor, böylece gölge yasaklı olup olmadığınızı, nedenini ve nasıl itiraz edeceğinizi açıkça bilebileceksiniz."İkinci bölümden Twitter'ın önceki yönetiminin kurallarının 'solculara (Amerikan siyasetinde liberaller ve ilerlemeciler) değil, sadece sağcılara uygulandığı' sonucunu çıkaran Musk, 'Twitter'ın eski sansür başkanı' diye nitelediği Yoel Roth'un engelleme taktiklerinden örnekler de paylaştı.

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twitter , kara liste, elon musk, araştırma