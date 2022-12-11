https://sputniknews.com.tr/20221211/elon-musktan-twitter-benzetmesi-hem-sosyal-platform-hem-de-suc-mahalli-1064457367.html

Elon Musk'tan Twitter benzetmesi: Hem sosyal platform hem de suç mahalli

Elon Musk'tan Twitter benzetmesi: Hem sosyal platform hem de suç mahalli

Twitter'la ilgili ifşaatlarda, Donald Trump'ın hesabını kapatma sürecinde yöneticilerin, mesaj içeriklerini ve ifade özgürlüğünü tartışmak yerine kapatma... 11.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-11T22:30+0300

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Bağımsız araştırmacı Michael Shellenberger, Twitter'ın eski yönetimine yönelik dördüncü ifşaat dalgasında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının kapatıldığı döneme ait dikkat çekici bazı hususları gündeme getirdi.Kongre baskınının olduğu 6 Ocak'ın ardından Twitter'ın üst düzey yetkililerinin bir karar aldığını kaydeden Shellenberger, bu kararın Trump'ın hesabının askıya alınmasını 'haklı gösterme' ve ifade özgürlüğüyle ilgili endişelerini ifade etmeme olduğunu duyurdu.Eski First Lady Michelle Obama'dan Jack Dorsey'e baskıShellenberger, 6 Ocak olaylarının ardından Twitter'ın o dönemki CEO'su Jack Dorsey'e yönelik iç ve dış baskıların da arttığını savundu.Bu baskıların, aralarında eski First Lady Michelle Obama, Gazeteci Kara Swisher ve Chris Sacca gibi tanınan isimlerin de bulunduğu kişilerce açıkça yapıldığını kaydeden Shellenberger, bu kişilerin, Trump'ın hesabının kapatılmasına yönelik taleplerini içeren açıklamalarının ekran görüntüsünü paylaştı.Shellenberger, 4-8 Ocak 2021'de seyahatte olan ancak toplantılara telefonla katılan Jack Dorsey'in durumun idaresine ilişkin yetkilerin büyük bir kısmını şirketin üst düzey yetkililerinden Yoel Roth ve Vijaya Gadde'ye devrettiğini ifade etti.Twitter kadrosunun Demokrat Parti'ye ilgisiShellenberger, Twitter çalışanları ve yöneticilerinin ezici çoğunluğunun "ileri görüşlü" olduklarını anlamanın önemli olduğunu belirtti.Twitter çalışanlarının siyasi bağışlarının, 2018, 2020 ve 2022'de sırasıyla yüzde 96, 98, 99'luk bölümünün Demokratlara gittiğini öne süren Shellenberger, buna ilişkin bağımsız gazeteci Mark Taibbi'nin paylaşımını retweetledi.Shellenberger, Twitter'ın üst düzey yetkililerinden Roth'un 2017'de attığı ve "Gerçek Naziler Beyaz Saray'da" ifadesinin yer aldığı tweetini paylaştı.Roth'un 2017'de bir iş arkadaşıyla yazışmasında, 'dünyada değişime yön verme amacıyla' öğretim görevlisi olmadığına yönelik ifadelerini aktaran Shellenberger, bu yazışmanın ekran görüntüsünü paylaştı.Diğer yandan, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk da bu paylaşımları alıntıladı. Musk, devam eden ifşaatlar için yaptığı paylaşımda, "Twitter, hem bir sosyal platform hem de suç mahalli" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221211/elton-john-twitteri-birakti-elon-musk-nedenini-anlamadi-umarim-geri-gelirsin-1064441700.html

https://sputniknews.com.tr/20221211/musktan-twitterda-karakter-sayisini-280den-4000e-cikarma-sinyali-1064446245.html

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