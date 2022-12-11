https://sputniknews.com.tr/20221211/elton-john-twitteri-birakti-elon-musk-nedenini-anlamadi-umarim-geri-gelirsin-1064441700.html

Elton John, Twitter'ı bıraktı, Elon Musk nedenini 'anlamadı': 'Umarım geri gelirsin'

Elton John, Twitter'ı bıraktı, Elon Musk nedenini 'anlamadı': 'Umarım geri gelirsin'

Elton John, Twitter’a veda ettiğini yine platformdaki hesabından duyurdu. 11.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-11T12:57+0300

2022-12-11T12:57+0300

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elton john

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Sir' unvanlı İngiliz şarkıcı Elton John, Cuma günü 1.1 milyon takipçisi olan Twitter hesabında bir duyuru yayınladı.John, sosyal medya platformundan ayrıldığını "Hayatım boyunca insanları bir araya getirmek için müziğimi kullanmaya çalıştım. Ancak yine de yanlış bilgilerin dünyamızı bölmek için kullanıldığını görmek beni üzüyor. Yanlış bilgilerin kontrolsüzce yayılmasına izin verecek son politika değişiklikleri göz önüne alındığında, Twitter'ı artık kullanmamaya karar verdim" diyerek duyurdu.Elon Musk: Müziğini seviyorum, umarım geri gelirsinTwitter'ın sahibi Elon Musk ise ilk olarak haberi paylaşan başka bir kişiye yanıt vererek "Bahsettiği bu 'yanlış bilgi' nedir?" diye sordu. Ardından Elton John'un tweetine kayıtsız kalmayan Elon Musk platform üzerinden bu kez sanatçının kendisine doğrudan yazdı.Musk John'a "Müziğini seviyorum. Umarım geri gelirsin. Özellikle endişelendiğiniz herhangi bir yanlış bilgi var mı?" yanıtını verdi. Ancak John Musk'a platform üzerinden bir yanıt vermedi.HaberTürk’ün CNN'e dayandırdığı habere göre John'un ayrılışı, Twitter'daki nefret söylemindeki artışa ilişkin artan endişelerin ortasında geliyor.Eski White Stripes solisti Jack White da geçen ay platformdan ayrıldığını Instagram'dan açıklamış ve Musk'ın eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını getirme kararının bardağı taşıran son damla olduğunu yazmıştı.'The View' sunucusu ve oyuncu Whoopi Goldberg de, Musk'ın devralması sonrası programının bir bölümünde 'Twitter ile işinin bittiğini' duyurmuştu. Ayrıca Nine Inch Nails grubunun solisti Trent Reznor, model Gigi Hadid, oyuncu Jamela Jamil de platformdan ayrıldığını açıklamıştı.

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