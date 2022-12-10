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https://sputniknews.com.tr/20221210/bakan-nebati-cumhuriyet-tarihinin-bir-yildaki-en-yuksek-vergi-denetimini-gerceklestirdik-1064401849.html
Bakan Nebati: Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek vergi denetimini gerçekleştirdik
Bakan Nebati: Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek vergi denetimini gerçekleştirdik
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Geçen yıl tamamlamış olduğumuz vergi inceleme ve denetim sayısının 3 katını da aşarak göreve geldiğimizde belirlediğimiz 1... 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T01:38+0300
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ekonomi
nureddin nebati
vergi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen yıl tamamladıkları vergi inceleme ve denetim sayısının 3 katını aşarak göreve geldiklerinde belirledikleri 1 milyon mükellef nezdinde denetim hedefine bugün itibarıyla ulaştıklarını, Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek sayıda denetimini gerçekleştirdiklerini söyledi.Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi kaçakçılığını önlemek ve ekonomik büyümeyi desteklemek için yoğunlaştırdıkları vergi incelemesi ve denetimlerle Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek sayıda denetimini gerçekleştirdiklerini belirtti.Yaptıkları vergi incelemeleri ve denetimlerde ceza kesmeyi değil rehberlik ederek vergiye gönüllü uyumu artırmayı, vergi kayıp ve kaçağını engelleyerek daha adil bir vergi sistemi inşa etmeyi ve mükellef haklarını da gözeterek her bir vatandaşın hakkını korumayı amaç edindiklerini belirten Nebati, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221208/bakan-nebati-ulkemizi-hedeflerine-ulastiracak-adimlari-kararlilikla-atmaya-devam-edecegiz-1064355278.html
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nureddin nebati, vergi
nureddin nebati, vergi

Bakan Nebati: Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek vergi denetimini gerçekleştirdik

01:38 10.12.2022
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Geçen yıl tamamlamış olduğumuz vergi inceleme ve denetim sayısının 3 katını da aşarak göreve geldiğimizde belirlediğimiz 1 milyon mükellef nezdinde denetim hedefine bugün itibarıyla ulaştık" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen yıl tamamladıkları vergi inceleme ve denetim sayısının 3 katını aşarak göreve geldiklerinde belirledikleri 1 milyon mükellef nezdinde denetim hedefine bugün itibarıyla ulaştıklarını, Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek sayıda denetimini gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi kaçakçılığını önlemek ve ekonomik büyümeyi desteklemek için yoğunlaştırdıkları vergi incelemesi ve denetimlerle Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek sayıda denetimini gerçekleştirdiklerini belirtti.
Yaptıkları vergi incelemeleri ve denetimlerde ceza kesmeyi değil rehberlik ederek vergiye gönüllü uyumu artırmayı, vergi kayıp ve kaçağını engelleyerek daha adil bir vergi sistemi inşa etmeyi ve mükellef haklarını da gözeterek her bir vatandaşın hakkını korumayı amaç edindiklerini belirten Nebati, şunları kaydetti:
"Geçen yıl tamamlamış olduğumuz vergi inceleme ve denetim sayısının 3 katını da aşarak göreve geldiğimizde belirlediğimiz 1 milyon mükellef nezdinde denetim hedefine bugün itibarıyla ulaştık. Yürütülen vergi incelemeleri ve denetimlerde bir milyon hedefine bizi ulaştıran Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız vergi müfettişleri ile Gelir İdaresi Başkanlığımız bünyesindeki tüm çalışma arkadaşlarıma özverili ve yoğun çalışmaları için teşekkür ediyorum. Kayıt dışı ekonomi, piyasa bozucu faaliyetler ve vergi kaçakçılığıyla mücadele için vergi incelemeleri ve denetimlerle her zaman olduğu gibi bundan sonra da sahada olmaya devam edecek, çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
POLİTİKA
Bakan Nebati: Ülkemizi hedeflerine ulaştıracak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz
8 Aralık, 19:56
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