https://sputniknews.com.tr/20221210/bakan-nebati-cumhuriyet-tarihinin-bir-yildaki-en-yuksek-vergi-denetimini-gerceklestirdik-1064401849.html

Bakan Nebati: Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek vergi denetimini gerçekleştirdik

Bakan Nebati: Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek vergi denetimini gerçekleştirdik

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Geçen yıl tamamlamış olduğumuz vergi inceleme ve denetim sayısının 3 katını da aşarak göreve geldiğimizde belirlediğimiz 1... 10.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-10T01:38+0300

2022-12-10T01:38+0300

2022-12-10T01:38+0300

ekonomi

nureddin nebati

vergi

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen yıl tamamladıkları vergi inceleme ve denetim sayısının 3 katını aşarak göreve geldiklerinde belirledikleri 1 milyon mükellef nezdinde denetim hedefine bugün itibarıyla ulaştıklarını, Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek sayıda denetimini gerçekleştirdiklerini söyledi.Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi kaçakçılığını önlemek ve ekonomik büyümeyi desteklemek için yoğunlaştırdıkları vergi incelemesi ve denetimlerle Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek sayıda denetimini gerçekleştirdiklerini belirtti.Yaptıkları vergi incelemeleri ve denetimlerde ceza kesmeyi değil rehberlik ederek vergiye gönüllü uyumu artırmayı, vergi kayıp ve kaçağını engelleyerek daha adil bir vergi sistemi inşa etmeyi ve mükellef haklarını da gözeterek her bir vatandaşın hakkını korumayı amaç edindiklerini belirten Nebati, şunları kaydetti:

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nureddin nebati, vergi