https://sputniknews.com.tr/20221208/bakan-nebati-ulkemizi-hedeflerine-ulastiracak-adimlari-kararlilikla-atmaya-devam-edecegiz-1064355278.html

Bakan Nebati: Ülkemizi hedeflerine ulaştıracak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz

Bakan Nebati: Ülkemizi hedeflerine ulaştıracak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Sağlam ve ihtiyatlı kamu maliyesi politikalarımızla, güçlü Türkiye'nin inşası için orta ve uzun vadeli bir perspektif... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T19:56+0300

2022-12-08T19:56+0300

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nureddin nebati

politika

ekonomi

türkiye

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sağlam ve ihtiyatlı kamu maliyesi politikalarıyla, güçlü Türkiye'nin inşası için orta ve uzun vadeli bir perspektif anlayışıyla çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, "Ülkemizi hedeflerine ulaştıracak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bakanlık çalışanlarıyla bir araya geldiklerini bildirdi.Bakan Nebati, paylaşımında şunları kaydetti:

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2022

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nureddin nebati, ekonomi, türkiye