https://sputniknews.com.tr/20221209/taburcu-edilen-iyi-parti-milletvekili-ors-tbmm-yumruk-atma-yeri-degil-hizmet-etme-yeridir-1064398243.html

Taburcu edilen İYİ Parti Milletvekili Örs: TBMM yumruk atma yeri değil, hizmet etme yeridir

Taburcu edilen İYİ Parti Milletvekili Örs: TBMM yumruk atma yeri değil, hizmet etme yeridir

AK Parti Milletvekili Işık'ın TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yumruk atması sonucu yoğun bakıma kaldırılan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Örs, tedavi gördüğü... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T23:06+0300

2022-12-09T23:06+0300

2022-12-09T23:06+0300

türkiye

meral akşener

iyi parti

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TBMM'deki bütçe görüşmelerinde çıkan kavgada yaralanan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.Hastane çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Örs, Meclis'te istenmeyen bir olay neticesinde hastaneye kaldırıldığını ve yapılan tetkikler sonucu taburcu edilmesine karar verildiğini söyledi.Kontrollerinin devam edeceğini belirten Örs, başta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve kendisine geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.Örs, "Sıkıntılı bir dönem geçirdik. Hayati tehlikeyle ilk gece buraya geldiğimde sağ olsunlar doktorlar müdahale ettiler. Şu anda iyiyim, sağlığım iyi" dedi.Yaşanan hadisenin oluş şekli ile sonrası konusunda konuşmak istemediğini ve TBMM'de millete hizmet etmek için olduklarını kaydeden Örs, "Türkiye Büyük Millet Meclisi yumruk atma yeri değil, aziz milletimize hizmet etme yeridir. Bizim anlayışımız budur" diye konuştu.Akşener'in, Türkiye'yi gezerek vatandaşların sıkıntılarını ve taleplerini aldığını, milletvekillerinin ise bu sorunları TBMM'de dile getirmeye çalıştığını belirten Örs, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221207/iyi-partili-huseyin-ors-yogun-bakimdan-cikti-1064290933.html

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meral akşener, iyi parti