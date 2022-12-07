https://sputniknews.com.tr/20221207/iyi-partiden-yumruk-karari-ak-partili-isik-ceza-almazsa-genel-kurulda-olmayacagiz-1064288879.html

İYİ Parti'den 'yumruk' kararı: 'AK Partili Işık ceza almazsa Genel Kurul’da olmayacağız'

İYİ Parti'den 'yumruk' kararı: 'AK Partili Işık ceza almazsa Genel Kurul’da olmayacağız'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruklu saldırıda bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık’a... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T12:17+0300

2022-12-07T12:17+0300

2022-12-07T12:17+0300

politika

türkiye

tbmm

iyi parti

kavga

yumruk

ak parti

müsavat dervişoğlu

zafer işık

hüseyin örs

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Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerde çıkan kavga sırasında İYİ Partili Hüseyin Örs'ün, AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın attığı yumruk nedeniyle yaralanarak yoğun bakıma alınması olayıyla ilgili İYİ Parti'den açıklama geldi.TBMM'de yumruklu kavgaya ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, “Önce laf atmakla başlayan, sonra saldırıya dönüşen eylemi hayata geçirmiştir. Genel Kurul salonunda kürsü yakınlarında bulunan Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örs’e kürsünün arka tarafından koşarak, büyük bir yüzük bulunan eliyle sayın Örs’e kasten ve vahşice yumruk atmıştır. İYİ Parti milletvekillerinin duruma ani ve yerinde müdahalesi olmasaydı belki de saldırgan eylemini tamamlayacak ve bugün Hüseyin Örs’ü kaybetmiş olacaktık” dedi.Örs'ün geçtiğimiz yıl TBMM'de kalp krizi geçirdiğini hatırlatan Dervişoğlu, "Hal böyleyken AK Partili Işık'ın, Sayın Örs'e karşı yaptığı bu eylemin basit bir yaralama suçu olarak tanımlanması da mümkün olamaz." değerlendirmesinde bulundu.'AK Parti kavgadan, tartışmadan, polemikten beslenen bir siyasi oluşuma dönüşmüştür'Yaşanan olayın son dönemde bilinçli olarak tırmandırılan gerginliğin geldiği seviyeyi gösterdiğini ifade eden Dervişoğlu, "Meclis'te yaşanan şiddet olaylarında hiç değişmeyen sabit bir taraf vardır. O da Adalet ve Kalkınma Partisi tarafıdır. Her olayın bir yerinde mutlaka Adalet ve Kalkınma Partililer bulunmaktadır. Millet adına milletim haklarını savunan milletvekillerine karşı sözlü ve fiili saldırılar sürekli hale dönüştürülmüştür. Söyleyecek sözü olmayanların kavgaya ihtiyaç duyması anlayabileceğimiz bir husustur. Bugün geldiğimiz noktada AK Parti kavgadan, tartışmadan, polemikten beslenen bir siyasi oluşuma dönüşmüştür." ifadelerini kullandı."Bütçenin ilk günkü görüşmeleri üzerine, TBMM Başkanı'nın yaptığı açıklamalar Meclis Başkanı'nın tarafsızlığını yitirdiğinin açık bir delilidir" diyen Dervişoğlu, "O açıklamalar göstermiştir ki; TBMM Başkanı, AK Parti dışındaki partileri hedef alan, sadece onları ikaz eden kabul edilemez bir tutum içine girmiştir." değerlendirmesini yaptı.Genel Kurul'daki AK Parti sırasının önündeki isimleri hedef alan Dervişoğlu, "Saldırıya hazır halde bekleyen sanki bu iş için memur tayin edilmiş milletvekilleri bulunmaktadır. AK Parti yönetimi bu tür milletvekillerini uyarmak yerine, onlara bu tutumları karşısında neredeyse prim vererek kavgayı teşvik etmektedir." şeklinde konuştu.'Kişinin hayatına karşı işlenmiş bir suç'Işık'ın saldırısı sonucu yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan Örs'ün doktorların ifadesi ile ölümden döndüğünü aktaran Dervişoğlu, "TBMM'de yaşanan bu şiddet olayı elim bir olayın ötesinde bilerek ve isteyerek gerçekleştirilen şiddettir. Bu nedenle yasama dokunulmazlığı kapsamında değerlendirilebilecek basit bir suç ya da arbededen bahsedebilmek mümkün olamaz. Söz konusu olay TCK'nin 81. ve 82. maddeleri kapsamına giren kastı aşan bir eylem olup, adam öldürmeyle sonuçlanabilecek, kişinin hayatına karşı işlenmiş bir suçtur. Bu nedenle genel hükümler çerçevesinde olaya sebebiyet veren vekil hakkında hukuki işlem yapılması gerekmektedir" dedi.Dervişoğlu şöyle devam etti:'Genel Kurul salonunda bulunmayacağız'Yaşananların hukuken takipçisi olacaklarını vurgulayan Dervişoğlu, AK Parti'nin de Işık hakkında gerekli disiplin sürecini başlatması gerektiğini ekledi.AK Partili Işık'ın "Özür dilemeyeceğim" şeklindeki açıklamasına değinen Dervişoğlu, "Senden özür dilemeni bekleyen mi var?" diye sordu.Dervişoğlu, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu konuda doğru adım atmaması, bu elim olayla ilgili kamuoyu vicdanını tatmin edici bir karar almaması durumunda bütçe görüşmeleri süresince AK Parti grubunun konuşmaları sırasında İYİ Parti grubu olarak Genel Kurul salonunda bulunmayacağız. Bunun boykot olarak algılanmamasını istirham ediyorum. AK Parti yetkililerini göreve davet etmek olarak değerlendirilmesini de talep ediyorum. Bu doğru uygulama yapılıncaya kadar tavrımızı bütçe görüşmeleri esnasında sürdüreceğimizi kamuoyunun takdirlerine arz ediyorum" açıklamasını yaptı.İYİ Parti Grup Başkanvekili, basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

https://sputniknews.com.tr/20221206/aksener-huseyin-orsu-hastanede-ziyaret-ettim--sukurler-olsun-durumu-iyi--1064264282.html

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türkiye, tbmm, iyi parti, kavga, yumruk, ak parti, müsavat dervişoğlu, zafer işık, hüseyin örs