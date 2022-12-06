https://sputniknews.com.tr/20221206/aksener-huseyin-orsu-hastanede-ziyaret-ettim--sukurler-olsun-durumu-iyi--1064264282.html

Akşener: Değerli dava arkadaşım Hüseyin Örs’ü hastanede ziyaret ettim, şükürler olsun durumu iyi

Akşener: Değerli dava arkadaşım Hüseyin Örs’ü hastanede ziyaret ettim, şükürler olsun durumu iyi

İYİ Parti lideri Akşener, TBMM'de İYİ Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında yaşanan yumruklu kavgada yaralanan İYİ Partili Örs'ü ziyaret ettiğini ve... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T21:18+0300

2022-12-06T21:18+0300

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hüseyin örs

meral akşener

hastane

politika

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TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sırasında çıkan kavgada yaralanan İYİ Parti Trabzon milletvekili Hüseyin Örs’ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Değerli dava arkadaşım Hüseyin Örs’ü hastanede ziyaret ettim. Şükürler olsun durumu iyi” dedi. Akşener, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli dava arkadaşım, Trabzon milletvekilimiz Sn. Hüseyin Örs’ü hastanede ziyaret ettim. Şükürler olsun durumu iyi. Gazi Meclisimizde millet iradesine ve partimize yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak!” ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20221206/tbmmde-milletvekilleri-arasinda-kavga-ak-partili-vekiller-ile-iyi-partili-vekiller-yumruklasti-1064248297.html

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hüseyin örs, meral akşener, hastane