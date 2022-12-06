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Akşener: Değerli dava arkadaşım Hüseyin Örs’ü hastanede ziyaret ettim, şükürler olsun durumu iyi
Akşener: Değerli dava arkadaşım Hüseyin Örs’ü hastanede ziyaret ettim, şükürler olsun durumu iyi
İYİ Parti lideri Akşener, TBMM'de İYİ Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında yaşanan yumruklu kavgada yaralanan İYİ Partili Örs'ü ziyaret ettiğini ve... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T21:18+0300
2022-12-06T21:24+0300
hüseyin örs
meral akşener
hastane
politika
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TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sırasında çıkan kavgada yaralanan İYİ Parti Trabzon milletvekili Hüseyin Örs’ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Değerli dava arkadaşım Hüseyin Örs’ü hastanede ziyaret ettim. Şükürler olsun durumu iyi” dedi. Akşener, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli dava arkadaşım, Trabzon milletvekilimiz Sn. Hüseyin Örs’ü hastanede ziyaret ettim. Şükürler olsun durumu iyi. Gazi Meclisimizde millet iradesine ve partimize yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak!” ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20221206/tbmmde-milletvekilleri-arasinda-kavga-ak-partili-vekiller-ile-iyi-partili-vekiller-yumruklasti-1064248297.html
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hüseyin örs, meral akşener, hastane
hüseyin örs, meral akşener, hastane

Akşener: Değerli dava arkadaşım Hüseyin Örs’ü hastanede ziyaret ettim, şükürler olsun durumu iyi

21:18 06.12.2022 (güncellendi: 21:24 06.12.2022)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© AA
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İYİ Parti lideri Akşener, TBMM'de İYİ Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında yaşanan yumruklu kavgada yaralanan İYİ Partili Örs'ü ziyaret ettiğini ve Örs'ün sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sırasında çıkan kavgada yaralanan İYİ Parti Trabzon milletvekili Hüseyin Örs’ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Değerli dava arkadaşım Hüseyin Örs’ü hastanede ziyaret ettim. Şükürler olsun durumu iyi” dedi.
Akşener, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli dava arkadaşım, Trabzon milletvekilimiz Sn. Hüseyin Örs’ü hastanede ziyaret ettim. Şükürler olsun durumu iyi.
Gazi Meclisimizde millet iradesine ve partimize yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak!” ifadelerine yer verdi.
TBMM'de vekiller arasında yumruklu kavga: İYİ Partili Örs yoğun bakımda - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
POLİTİKA
TBMM'de vekiller arasında yumruklu kavga: İYİ Partili Örs yoğun bakımda
14:52
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