https://sputniknews.com.tr/20221207/iyi-partili-huseyin-ors-yogun-bakimdan-cikti-1064290933.html
İYİ Partili Hüseyin Örs yoğun bakımdan çıktı
İYİ Partili Hüseyin Örs yoğun bakımdan çıktı
AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın Meclis'teki bütçe görüşmelerinde yumruk atması sonucu yoğun bakıma kaldırılan İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T12:53+0300
2022-12-07T12:53+0300
2022-12-07T12:53+0300
politika
tbmm
iyi parti
kürşad zorlu
hüseyin örs
yumruk
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Trabzon milletvekili Hüseyin Örs'ün sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Hastane odasından fotoğraf paylaşan Zorlu, "Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örs az önce yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi bugün burada devam edecek. Bilinmelidir ki böylesi saldırılar aslında Türk Milletinin iradesine ve demokrasimize yapılmaktadır. İYİ Parti olarak ülkemizi bu anlayıştan çıkarmaya ve kurtarmaya kararlıyız!" açıklamasını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221207/iyi-partiden-yumruk-karari-ak-partili-isik-ceza-almazsa-genel-kurulda-olmayacagiz-1064288879.html
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tbmm, iyi parti, kürşad zorlu, hüseyin örs, yumruk
tbmm, iyi parti, kürşad zorlu, hüseyin örs, yumruk
İYİ Partili Hüseyin Örs yoğun bakımdan çıktı
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AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın Meclis'teki bütçe görüşmelerinde yumruk atması sonucu yoğun bakıma kaldırılan İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs hastanenin yoğun bakım servisinden çıkarıldı.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Trabzon milletvekili Hüseyin Örs'ün sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Hastane odasından fotoğraf paylaşan Zorlu, "Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örs az önce yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi bugün burada devam edecek. Bilinmelidir ki böylesi saldırılar aslında Türk Milletinin iradesine ve demokrasimize yapılmaktadır. İYİ Parti olarak ülkemizi bu anlayıştan çıkarmaya ve kurtarmaya kararlıyız!" açıklamasını yaptı.