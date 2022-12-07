https://sputniknews.com.tr/20221207/iyi-partili-huseyin-ors-yogun-bakimdan-cikti-1064290933.html

İYİ Partili Hüseyin Örs yoğun bakımdan çıktı

İYİ Partili Hüseyin Örs yoğun bakımdan çıktı

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın Meclis'teki bütçe görüşmelerinde yumruk atması sonucu yoğun bakıma kaldırılan İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T12:53+0300

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politika

tbmm

iyi parti

kürşad zorlu

hüseyin örs

yumruk

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Trabzon milletvekili Hüseyin Örs'ün sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Hastane odasından fotoğraf paylaşan Zorlu, "Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örs az önce yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi bugün burada devam edecek. Bilinmelidir ki böylesi saldırılar aslında Türk Milletinin iradesine ve demokrasimize yapılmaktadır. İYİ Parti olarak ülkemizi bu anlayıştan çıkarmaya ve kurtarmaya kararlıyız!" açıklamasını yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20221207/iyi-partiden-yumruk-karari-ak-partili-isik-ceza-almazsa-genel-kurulda-olmayacagiz-1064288879.html

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tbmm, iyi parti, kürşad zorlu, hüseyin örs, yumruk