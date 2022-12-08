Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221208/hiranur-vakfi-baskaninin-diger-kizlari-bizim-de-o-yasta-gelinlikli-fotograflarimiz-var-1064341790.html
Hiranur Vakfı Başkanı'nın diğer kızları: 'Bizim de o yaşta gelinlikli fotoğraflarımız var'
Hiranur Vakfı Başkanı'nın diğer kızları: 'Bizim de o yaşta gelinlikli fotoğraflarımız var'
İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in diğer çocukları da açıklama yaptı. Gümüşel'in kızları "Bizim de o yaşta gelinlikli... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T14:56+0300
2022-12-08T15:01+0300
türkiye
türkiye
ismailağa vakfı
ismailağa cemaati
istismar
gelinlik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/08/1064341512_114:0:592:269_1920x0_80_0_0_1f13a2132a709ba8cea7dfcdca9b5949.jpg
İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesi' iddialarına karşı tepkiler sürerken, aileden açıklama geldi.Gümüşel'in kızının dava dosyasına giren gelinlikli fotoğrafları ile ilgili, diğer kız kardeşleri "Bizim de o yaşta gelinlikli fotoğraflarımız var. Kardeşimiz gelinlik giymişti. Anne babamız onun için çektirdi" dedi.Kardeşlerin iddiasına göre, dava dosyasına delil olarak giren gelinlikli fotoğraflar kızın isteği üzerine stüdyoda çekildi. İddialarına göre de kardeşleri Kur'an'ı hatmettiği için ailesi bu isteğini yerine getirdi.21 ve 19 yaşında olan kız kardeşler, kendilerinin de gelinlikli fotoğrafları olduğunu belirterek, "6 yaşında evlendirilsek biz de evlendirilirdik' dedi.Erkek kardeş ise, gelinlikli fotoğraf çekiminin rastlantı sonucu ve kız kardeşinin çok istemesi üzerine gerçekleştiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20221208/kilicdaroglundan-cocuk-istismari-tepkisi-bunun-sistemini-kuran-serefsizdir-1064321072.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/08/1064341512_173:0:532:269_1920x0_80_0_0_8bb43ffa8d181cc96b411957a602fc07.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, ismailağa vakfı, ismailağa cemaati, istismar, gelinlik
türkiye, ismailağa vakfı, ismailağa cemaati, istismar, gelinlik

Hiranur Vakfı Başkanı'nın diğer kızları: 'Bizim de o yaşta gelinlikli fotoğraflarımız var'

14:56 08.12.2022 (güncellendi: 15:01 08.12.2022)
© Fotoğraf : YouTubeHiranur Vakfı Başkanı'nın kızları
Hiranur Vakfı Başkanı'nın kızları - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© Fotoğraf : YouTube
Abone olTelegram
İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in diğer çocukları da açıklama yaptı. Gümüşel'in kızları "Bizim de o yaşta gelinlikli fotoğraflarımız var" dedi.
İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesi' iddialarına karşı tepkiler sürerken, aileden açıklama geldi.
Gümüşel'in kızının dava dosyasına giren gelinlikli fotoğrafları ile ilgili, diğer kız kardeşleri "Bizim de o yaşta gelinlikli fotoğraflarımız var. Kardeşimiz gelinlik giymişti. Anne babamız onun için çektirdi" dedi.
Kardeşlerin iddiasına göre, dava dosyasına delil olarak giren gelinlikli fotoğraflar kızın isteği üzerine stüdyoda çekildi. İddialarına göre de kardeşleri Kur'an'ı hatmettiği için ailesi bu isteğini yerine getirdi.
21 ve 19 yaşında olan kız kardeşler, kendilerinin de gelinlikli fotoğrafları olduğunu belirterek, "6 yaşında evlendirilsek biz de evlendirilirdik' dedi.
Erkek kardeş ise, gelinlikli fotoğraf çekiminin rastlantı sonucu ve kız kardeşinin çok istemesi üzerine gerçekleştiğini belirtti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu ile katıldığı İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması’nın açılışında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
TÜRKİYE
Kılıçdaroğlu'ndan 'çocuk istismarı' tepkisi: Bunun sistemini kuran şerefsizdir
01:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала