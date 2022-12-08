https://sputniknews.com.tr/20221208/hiranur-vakfi-baskaninin-diger-kizlari-bizim-de-o-yasta-gelinlikli-fotograflarimiz-var-1064341790.html

Hiranur Vakfı Başkanı'nın diğer kızları: 'Bizim de o yaşta gelinlikli fotoğraflarımız var'

Hiranur Vakfı Başkanı'nın diğer kızları: 'Bizim de o yaşta gelinlikli fotoğraflarımız var'

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in diğer çocukları da açıklama yaptı. Gümüşel'in kızları "Bizim de o yaşta gelinlikli... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T14:56+0300

2022-12-08T14:56+0300

2022-12-08T15:01+0300

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İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesi' iddialarına karşı tepkiler sürerken, aileden açıklama geldi.Gümüşel'in kızının dava dosyasına giren gelinlikli fotoğrafları ile ilgili, diğer kız kardeşleri "Bizim de o yaşta gelinlikli fotoğraflarımız var. Kardeşimiz gelinlik giymişti. Anne babamız onun için çektirdi" dedi.Kardeşlerin iddiasına göre, dava dosyasına delil olarak giren gelinlikli fotoğraflar kızın isteği üzerine stüdyoda çekildi. İddialarına göre de kardeşleri Kur'an'ı hatmettiği için ailesi bu isteğini yerine getirdi.21 ve 19 yaşında olan kız kardeşler, kendilerinin de gelinlikli fotoğrafları olduğunu belirterek, "6 yaşında evlendirilsek biz de evlendirilirdik' dedi.Erkek kardeş ise, gelinlikli fotoğraf çekiminin rastlantı sonucu ve kız kardeşinin çok istemesi üzerine gerçekleştiğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20221208/kilicdaroglundan-cocuk-istismari-tepkisi-bunun-sistemini-kuran-serefsizdir-1064321072.html

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türkiye, ismailağa vakfı, ismailağa cemaati, istismar, gelinlik