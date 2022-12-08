https://sputniknews.com.tr/20221208/kilicdaroglundan-cocuk-istismari-tepkisi-bunun-sistemini-kuran-serefsizdir-1064321072.html

Kılıçdaroğlu'ndan 'çocuk istismarı' tepkisi: Bunun sistemini kuran şerefsizdir!

Kılıçdaroğlu'ndan 'çocuk istismarı' tepkisi: Bunun sistemini kuran şerefsizdir!

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin Kılıçdaroğlu 'Hak... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T01:10+0300

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2022-12-08T01:12+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

çocuk istismarı

çocuk evliliği

ismailağa cemaati

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin, "6 yaşında çocuk! Bunu yapan, buna göz yuman, bunun sistemini kuran şerefsizdir ve haysiyetsizdir!" dedi. Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Şerefsiz ve haysiyetsiz muamelesi de görecektir! Hak ettiğinizi bulacaksınız!" ifadelerini kullandı.

türkiye

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Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, çocuk istismarı, çocuk evliliği, ismailağa cemaati