https://sputniknews.com.tr/20221208/kilicdaroglundan-cocuk-istismari-tepkisi-bunun-sistemini-kuran-serefsizdir-1064321072.html
Kılıçdaroğlu'ndan 'çocuk istismarı' tepkisi: Bunun sistemini kuran şerefsizdir!
Kılıçdaroğlu'ndan 'çocuk istismarı' tepkisi: Bunun sistemini kuran şerefsizdir!
İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin Kılıçdaroğlu 'Hak... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T01:10+0300
2022-12-08T01:10+0300
2022-12-08T01:12+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
çocuk istismarı
çocuk evliliği
ismailağa cemaati
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin, "6 yaşında çocuk! Bunu yapan, buna göz yuman, bunun sistemini kuran şerefsizdir ve haysiyetsizdir!" dedi. Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Şerefsiz ve haysiyetsiz muamelesi de görecektir! Hak ettiğinizi bulacaksınız!" ifadelerini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu, çocuk istismarı, çocuk evliliği, ismailağa cemaati
kemal kılıçdaroğlu, çocuk istismarı, çocuk evliliği, ismailağa cemaati
Kılıçdaroğlu'ndan 'çocuk istismarı' tepkisi: Bunun sistemini kuran şerefsizdir!
01:10 08.12.2022 (güncellendi: 01:12 08.12.2022) Abone ol
İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin Kılıçdaroğlu 'Hak ettiğinizi bulacaksınız' dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin, "6 yaşında çocuk! Bunu yapan, buna göz yuman, bunun sistemini kuran şerefsizdir ve haysiyetsizdir!" dedi. Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Şerefsiz ve haysiyetsiz muamelesi de görecektir! Hak ettiğinizi bulacaksınız!" ifadelerini kullandı.