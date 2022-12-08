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CANLI | Bakan Bilgin TBMM Genel Kurulu'nda açıklama yapıyor
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Bakan Bilgin'den EYT'de yaş sınırı açıklaması
Bakan Bilgin'den EYT'de yaş sınırı açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yaş sınırına ilişkin Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T22:51+0300
2022-12-08T22:55+0300
türkiye
vedat bilgin
eyt
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EYT için kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş sınırı gündemdeyken Bakan Vedat Bilgin bugünkü açıklamasında bütçe görüşmelerinde konuya açıklık getireceğini ifade etmişti.Bakan Bilgin, Meclis’te bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunuyor. Bilgin şu ifadeleri kullandı:* Öncelikle Hüseyin Örs Bey'e geçmiş olsun diyorum.* Burada her türlü eleştirinin yapılması çok önemlidir. Burada yapılan konuşmaların özgür bir şekilde yapılmasını sağlamak zorundayız.* Bizim önceliğimiz çalışma ilişkileridir. Endüstri ilişiklerinde işçi-işveren ilişkileri çok önemlidir. Devlet de burada gerekli tedbirleri almakta zorunludur.* Çalışma ilişkilerinde sendikalar çok önemlidir. Sermaye kendiliğinden güçlüdür. Emekçilerin örgütlenmesi ve onları işverene karşı eşit hale getirmek bizim Çalışma Bakanlığı’nın görevidir.* Türkiye’de kamu sendikalaşması yüksek ancak işçi sendikalaşması düşüktür. Buradaki temel sebep orta ve küçük işletmelerde sendikalaşmaya karşı tavrıdır. Buna karşı mücadele etmek tüm siyasilerin görevidir.* Şunun altını çizmek istiyorum; bugün de sendikalaşan iş yerlerinde örgütlenen işçilere tavırlar var, işten atmaya varan tavırlar var. Ben burada işverene hiç bakmam ve bunun üzerine giderim. Bundan kimsenin tereddüttü olmasın.* Sendikal düzenlemelerin genişletmesi gerekiyor. Bunu giderecek bir çalışmamız var.* Geçtiğimiz dönemde özellikle toplu sözleşmelerde bizim enflasyona karşı korumamız gereken bir düzenlememiz var ve biz bunu kullanıyoruz. Bir çok şeyde biz bu sözleşmelere çalışan yönünde destek verdik.
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vedat bilgin, eyt
vedat bilgin, eyt

Bakan Bilgin'den EYT'de yaş sınırı açıklaması

22:51 08.12.2022 (güncellendi: 22:55 08.12.2022)
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yaş sınırına ilişkin Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunuyor.
EYT için kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş sınırı gündemdeyken Bakan Vedat Bilgin bugünkü açıklamasında bütçe görüşmelerinde konuya açıklık getireceğini ifade etmişti.
Bakan Bilgin, Meclis’te bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunuyor. Bilgin şu ifadeleri kullandı:
* Öncelikle Hüseyin Örs Bey'e geçmiş olsun diyorum.
* Burada her türlü eleştirinin yapılması çok önemlidir. Burada yapılan konuşmaların özgür bir şekilde yapılmasını sağlamak zorundayız.
* Bizim önceliğimiz çalışma ilişkileridir. Endüstri ilişiklerinde işçi-işveren ilişkileri çok önemlidir. Devlet de burada gerekli tedbirleri almakta zorunludur.
* Çalışma ilişkilerinde sendikalar çok önemlidir. Sermaye kendiliğinden güçlüdür. Emekçilerin örgütlenmesi ve onları işverene karşı eşit hale getirmek bizim Çalışma Bakanlığı’nın görevidir.
* Türkiye’de kamu sendikalaşması yüksek ancak işçi sendikalaşması düşüktür. Buradaki temel sebep orta ve küçük işletmelerde sendikalaşmaya karşı tavrıdır. Buna karşı mücadele etmek tüm siyasilerin görevidir.
* Şunun altını çizmek istiyorum; bugün de sendikalaşan iş yerlerinde örgütlenen işçilere tavırlar var, işten atmaya varan tavırlar var. Ben burada işverene hiç bakmam ve bunun üzerine giderim. Bundan kimsenin tereddüttü olmasın.
* Sendikal düzenlemelerin genişletmesi gerekiyor. Bunu giderecek bir çalışmamız var.
* Geçtiğimiz dönemde özellikle toplu sözleşmelerde bizim enflasyona karşı korumamız gereken bir düzenlememiz var ve biz bunu kullanıyoruz. Bir çok şeyde biz bu sözleşmelere çalışan yönünde destek verdik.
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