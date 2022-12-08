https://sputniknews.com.tr/20221208/bakan-bilginden-eytde-yas-siniri-aciklamasi--1064360847.html

Bakan Bilgin'den EYT'de yaş sınırı açıklaması

Bakan Bilgin'den EYT'de yaş sınırı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yaş sınırına ilişkin Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T22:51+0300

2022-12-08T22:51+0300

2022-12-08T22:55+0300

türkiye

vedat bilgin

eyt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1064360847.jpg?1670529301

EYT için kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş sınırı gündemdeyken Bakan Vedat Bilgin bugünkü açıklamasında bütçe görüşmelerinde konuya açıklık getireceğini ifade etmişti.Bakan Bilgin, Meclis’te bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunuyor. Bilgin şu ifadeleri kullandı:* Öncelikle Hüseyin Örs Bey'e geçmiş olsun diyorum.* Burada her türlü eleştirinin yapılması çok önemlidir. Burada yapılan konuşmaların özgür bir şekilde yapılmasını sağlamak zorundayız.* Bizim önceliğimiz çalışma ilişkileridir. Endüstri ilişiklerinde işçi-işveren ilişkileri çok önemlidir. Devlet de burada gerekli tedbirleri almakta zorunludur.* Çalışma ilişkilerinde sendikalar çok önemlidir. Sermaye kendiliğinden güçlüdür. Emekçilerin örgütlenmesi ve onları işverene karşı eşit hale getirmek bizim Çalışma Bakanlığı’nın görevidir.* Türkiye’de kamu sendikalaşması yüksek ancak işçi sendikalaşması düşüktür. Buradaki temel sebep orta ve küçük işletmelerde sendikalaşmaya karşı tavrıdır. Buna karşı mücadele etmek tüm siyasilerin görevidir.* Şunun altını çizmek istiyorum; bugün de sendikalaşan iş yerlerinde örgütlenen işçilere tavırlar var, işten atmaya varan tavırlar var. Ben burada işverene hiç bakmam ve bunun üzerine giderim. Bundan kimsenin tereddüttü olmasın.* Sendikal düzenlemelerin genişletmesi gerekiyor. Bunu giderecek bir çalışmamız var.* Geçtiğimiz dönemde özellikle toplu sözleşmelerde bizim enflasyona karşı korumamız gereken bir düzenlememiz var ve biz bunu kullanıyoruz. Bir çok şeyde biz bu sözleşmelere çalışan yönünde destek verdik.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vedat bilgin, eyt