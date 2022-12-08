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https://sputniknews.com.tr/20221208/turk-isden-asgari-ucret-bildirisi-refah-payi-ilave-edilerek-satin-alma-gucu-korunmali-1064334166.html
Türk-İş'ten asgari ücret bildirisi: Refah payı ilave edilerek satın alma gücü korunmalı
Türk-İş'ten asgari ücret bildirisi: Refah payı ilave edilerek satın alma gücü korunmalı
Türk-İş Başkanlar Kurulu, asgari ücretle ilgili bir bildiri yayımladı. Asgari ücret belirlenirken insana yakışır yaşam sağlayacak tutarın temel alınması... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T13:00+0300
2022-12-08T13:23+0300
ekonomi
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türk-iş
asgari ücret
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı için pazarlıklar dün itibarıyla başladı.Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 14 Aralık'ta yapılacak.Türk-İş Başkanlar Kurulu, asgari ücret gündemiyle yaptığı toplantının ardından bir bildiri yayımladı.Bildiride şu ifadelere yer verildi:Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı üçüncü veya dördüncü toplantı sonrası yeni asgari ücret belirlenecek.
https://sputniknews.com.tr/20221208/turk-is-genel-sekreteri-kavlaktan-asgari-ucret-aciklamasi-1064327131.html
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türkiye, türk-iş, asgari ücret
türkiye, türk-iş, asgari ücret

Türk-İş'ten asgari ücret bildirisi: Refah payı ilave edilerek satın alma gücü korunmalı

13:00 08.12.2022 (güncellendi: 13:23 08.12.2022)
© AATÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© AA
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Türk-İş Başkanlar Kurulu, asgari ücretle ilgili bir bildiri yayımladı. Asgari ücret belirlenirken insana yakışır yaşam sağlayacak tutarın temel alınması gerektiği belirtilen bildiride "Asgari ücret zammı refah payı ilave edilerek enflasyon karşısında satın alma gücünü korumalı" denildi.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı için pazarlıklar dün itibarıyla başladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 14 Aralık'ta yapılacak.

Türk-İş Başkanlar Kurulu, asgari ücret gündemiyle yaptığı toplantının ardından bir bildiri yayımladı.
Bildiride şu ifadelere yer verildi:
İşçi ve ailesinin çoğu zaman tek geliri olan asgari ücretin “vergi dışı bırakılması” 2022 yılından itibaren, işçi sınıfının ortak talebi olarak sağlanmıştır. Ancak, “vergi sorunu” ücretli çalışanlar için yakıcı olmaya devam etmektedir. Ücretli çalışanlar üzerinde doğrudan gelir ve dolaylı olarak harcamalarından kaynaklanan ağır vergi yükü bulunmaktadır. Ücretlerin vergilendirilmesinde mevcut tarife ve oranlar çalışanları mağdur etmektedir. İşçilerin yılın başında aldığı net ücreti ilerleyen aylarda, vergi dilimlerindeki düzenleme nedeniyle, giderek azalmaktadır. Toplu iş sözleşmesiyle alınan ücret zamları bu nedenle anlamını kaybetmektedir.
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, işçilerin vergi nedeniyle uğradıkları gelir kaybının önüne geçilmesi için düzenleme yapılmasını acil olarak talep etmektedir. Sosyal devlet olmanın gereği olarak vergide adalet sağlanmalı, gelir vergisi tarifesi ve oranı ücretliler lehine değiştirilmelidir.
Kamuda halen taşeron işçisi çalıştırılmaktadır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 696 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) düzenlemesi dışında bırakılan işçilerin bir an önce kamuda kadroya alınmasını, kamuda taşeron işçisi sorununun çözüme kavuşturulması talebini yinelemektedir. Başta KİT’ler olmak üzere özel bütçeli kuruluşlar, hizmet alım işleri, danışmanlık ve mal alım ve benzeri ihalelerde, işçilik maliyetinin yüzde 70’in altında kaldığı (kiralık araç şoförleri, yemekhane, diş protez vb.) yerlerde çalışanlar, hastane bilgi sistemi, hastane sterilizasyon hismetleri, çağrı merkezi hizmetleri ile kamu dışı aile sağlık çalışaları da bu kapsamda değerlendirilmelidir. Aynı şekilde, belediye şirket işçileri sürekli kadroya alınmalı ve özlük hakları verilmelidir.
Çalışma hayatının devam eden sorunu olan “geçici işçi” konusu da artık çözüme kavuşturulmalıdır.
Emekli ve kamu çalışanlarının maaş promosyonuyla ilgili düzenleme kapsamına özel kesim çalışanları da alınmalı, bir alt limit belirlenerek mağdur olmaları önlenmelidir.
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, kamu kesiminde 2023 yılında bağıtlanacak toplu iş sözleşmelerinin birlikte yürütülmesi hususunu ve uygulanacak politikayı değerlendirmiştir.
Sendikal örgütlenme Anayasal bir haktır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, tüm çalışanların sendikal örgütlenme haklarını etkin olarak kullanması çağrısını yinelemekte, üye sendikalarımızda örgütlü işçilerin sürdürdükleri bütün meşru ve haklı mücadelesini desteklemekte ve katkı vermektedir.
Asgari ücret belirlenirken insana yakışır yaşam sağlayacak tutar temel alınmalı.
Asgari ücret zammı refah payı ilave edilerek enflasyon karşısında satin alma gücünü korumalı.
Vergi nedeniyle oluşan gelir kaybını önleyecek düzenleme yapılmalı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı üçüncü veya dördüncü toplantı sonrası yeni asgari ücret belirlenecek.
Pevrul Kavlak - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
EKONOMİ
Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak: Türkiye, asgari ücret ülkesi haline geldi
10:19
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