https://sputniknews.com.tr/20221208/kurtulmustan-asgari-ucret-degerlendirmesi-iyi-bir-rakamin-ortaya-cikacagini-umit-ediyorum-1064332579.html

Kurtulmuş'tan asgari ücret değerlendirmesi: İyi bir rakamın ortaya çıkacağını ümit ediyorum

Kurtulmuş'tan asgari ücret değerlendirmesi: İyi bir rakamın ortaya çıkacağını ümit ediyorum

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Hükümetimiz, insanlarımızı enflasyon yükü altında ezdirmeyecek, hayat... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T14:13+0300

2022-12-08T14:13+0300

2022-12-08T14:13+0300

politika

numan kurtulmuş

suriye

türkiye

asgari ücret

ekonomi

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Kurtulmuş, Haber Global canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.Asgari ücret görüşmelerinde nasıl bir rakamın ortaya çıkacağı sorulan Kurtulmuş, bu konuda rakam telaffuz etmenin kamuoyundaki beklentileri şekillendirmek bakımından yanlış sonuçlar doğurabileceğini söyledi.Salgın sürecinden sonra ortaya çıkan olağanüstü şartlarda, vatandaşın enflasyona ezdirilmemesinin, hükümetin temel önceliklerinden biri olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:Emeklilikte yaşa takılanlarKurtulmuş, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin ne zaman Meclis'e geleceği ve içeriğinin nasıl olacağına ilişkin soru üzerine, bu beklentinin karşılanmasıyla ilgili çalışmalarda son noktaya gelindiğini, geniş bir kitlenin makul, olumlu bulacağı sonuca ulaşıldığını anlattı.EYT'de yaş sınırı olup olmayacağı sorulan Kurtulmuş, "Bütün seçenekler konuşuldu, tartışıldı. İmkanlar meselesiyle buna bakmak lazım. Rasyonel olmasına gayret edilecek. Meclis'teki takvime bakmak lazım. Anayasa değişikliği meselesi var, muhtemelen EYT var. Ümit ediyorum yıl bitmeden bunlar Meclis'ten geçmiş olur. Üç ana şarttan birisi de yaş meselesi. Nasıl çıkar bunu göreceğiz. Çalışma Bakanımız bu süreci hassasiyetle yürütüyor." diye konuştu.Numan Kurtulmuş, enflasyon rakamlarına göre memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlara ilişkin de çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.Enflasyonun düşüş trendine girdiğini anlatan Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde dramatik bir düşüş olmasa da bu trendin devam edeceğini görüyoruz." ifadesini kullandı.'Hiç ayrım yapmadan bütün partilerle görüşülmüştür'Önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi beklenen başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifine ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, geçmişte yaşanan sıkıntılara rağmen başörtüsü meselesinin bugün pratikte çözülmüş bir konu olduğunu vurguladı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla konunun yeniden gündeme geldiğini ve bir teklif hazırladıklarını anımsatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:-Erken seçim tartışmalarıKurtulmuş, 2023'teki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin mayısa alınmasının söz konusu olup olmadığı şeklindeki soru üzerine, bu konunun parti içerisindeki hiçbir platformda konuşulmadığını aktardı.Seçim haziranda olacak gibi hazırlıkların yapıldığını belirten Kurtulmuş, "Nihayetinde bir gerek ortaya çıkarsa bu çerçevede görüşülür, konuşulur, bir karar alınır." değerlendirmesinde bulundu.Altılı masanın cumhurbaşkanı adayıAltılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin bir soruya karşılık Kurtulmuş, altılı masanın birden çok bileşeninin bulunduğunu, bunun doğal sonucu olarak da adaylık konusunda herkesin gönlünden geçeni söyleyebileceğini ifade etti.TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde, Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü gergin olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şu görüşleri paylaştı:CHP'nin vizyon belgesi açıklamasına da işaret eden Kurtulmuş, "Türkiye, 'Kemal Derviş modeli'ni çoktan unuttu. Bir daha Türkiye'ye, Kemal Derviş modelini çağrıştıracak yabancı-ithal danışmanlarla, Türkiye'yi yönetmeye kalkacağını söylemek ve açıkça o konuşmanın içerisinde geçen, bütçe görüşmesinde de geçti, 'Biz Türkiye'yi siyaset üstü danışmanlarla yürüteceğiz'. Siyasete böyle hakaret olabilir mi? Son bir hafta, 10 gündeki gelişmeleri üst üste koyunca Sayın Kılıçdaroğlu'nun üzerinde olağanüstü bir baskı oluştu." dedi.Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının, "kavga etmek, hakaret etmek, Meclis'e ayar vermek üzere ve bir yerde de kendi liderliğini teyit edecek" tarzda olduğunu söyledi.Kılıçdaroğlu'nun, konuşmasında sadece, "Ben altılı masanın adayıyım" cümlesini kurmadığını aktaran Kurtulmuş, "Ama pratik olarak cumhurbaşkanı adaylığını teyit eden bir konuşma yaptı." ifadesini kullandı.'Tek başına yarış olmuyor'"Konuşulan isimler arasından rakip olarak bir tercihiniz olur mu" sorusu üzerine de Kurtulmuş, şunları dile getirdi:'Oy oranları yükseliyor'Oy oranlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, "Bu yaz aylarından itibaren hem Tayyip Erdoğan'ın oyları hem AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın oyları yükseliyor." diye konuştu.Çeşitli sebeplerle bu oy oranındaki artışın görüldüğünü belirten Kurtulmuş, şunları aktardı:'Şiddetle kınıyoruz'TBMM Genel Kurulu'ndaki kavgaya ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, bütçe görüşmelerinin, Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü yüksek gerilimli, stres dolu, Meclis'in mehabetine de hakaret edecek bir tarzda konuşmasıyla gerilimli bir süreçte başladığını ifade etti.Kendisi konuşurken de CHP'li bir milletvekilinin ceza aldığını hatırlatan Kurtulmuş, Genel Kurul'daki kendi konuşmasının 222 kez kesildiğine dikkati çekti.Küfretmeden, bağırmadan da meramın anlatabildiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Küfürleşme, yumruklaşma gibi şeyler Meclis'te olmaması gerekir. Bir de bu görüntülerle TBMM'yi üçüncü dünya ülkesi parlamentosu gibi göstermek, bu da Türkiye'nin hak etmediği bir şeydir. Şiddetle kınıyoruz. Kimden gelirse gelsin, kim bu tür tavırlar içerisinde olursa olsun bu doğru değildir." açıklamasında bulundu.

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numan kurtulmuş, suriye, türkiye, asgari ücret, ekonomi