Kurtulmuş'tan asgari ücret değerlendirmesi: İyi bir rakamın ortaya çıkacağını ümit ediyorum

"Anayasa teklifimiz son derece iyi niyetli bir tekliftir. Hiç ayrım yapmadan bütün partilerle görüşülmüştür. Teklif, TBMM'ye geldiği zaman orada nasıl davranacaklarını göreceğiz. Parlamentodaki her bir milletvekili ve her bir parti için samimiyet sınavıdır. Anayasa teklifimiz TBMM'ye gelecektir, daha fazla uzamaması lazım. AK Parti olarak bu meseleyi bir siyaset manevrası alanı olarak görmüyoruz. Bu topluma karşı bir sorumluluktur. On yıllar boyunca kanayan yaranın tamamıyla iyileştirilmesi için atılmış adımdır. Bu sadece bizim başarımız olmayacak. Buna kim katılırsa onların da başarısı olacak. Kadın haklarına yapılmış bir katkı olacak. Referanduma gitmeyecek bir çoğunlukla Meclis'ten geçmesini ümit ediyorum."