https://sputniknews.com.tr/20221207/kremlinden-almanyadaki-operasyonla-ilgili-aciklama-kendileri-de-rusya-mudahalesi-yok-diyor-1064306581.html
Kremlin'den Almanya'daki operasyonla ilgili açıklama: Kendileri de 'Rusya müdahalesi yok' diyor
Kremlin'den Almanya'daki operasyonla ilgili açıklama: Kendileri de 'Rusya müdahalesi yok' diyor
Kremlin Sözcüsü Peskov,'a Almanya'da bugün aşırı sağcılara düzenlenen operasyonda bir Rus vatandaşının da gözaltına alındığı haberleri soruldu. Almanya'nın... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T17:33+0300
2022-12-07T17:33+0300
2022-12-07T17:35+0300
kremlin
dünya
almanya
darbe
rusya
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Almanya'da darbe planı yapan aşırı sağcı bir grubun 25 üyesinin gözaltına alındığı, yakalananların arasında Rusya vatandaşı bir kadının olduğu yönündeki haberlerini değerlendirdi. Gelişmelerin Almanya’nın iç sorunu olduğunu ifade eden Kremlin Sözcüsü, "Rusya’nın herhangi bir müdahalesinin söz konusu olmadığını da kendileri belirtiyor. Bu nedenle burada (durum ile ilgili) bilgileri medyadaki haberlerden aldık. Bu konuda söyleyecek bir şeyimiz yok” diye konuştu.Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi ve Senato komitelerini anlaşmaya vardığı 2023 yılına ilişkin 847.3 milyar dolarlık savunma bütçesi taslağına da değinen Peskov taslağın Rusya bakımından benzeri görülmemiş bir şekilde çatışmacı olduğunu ve Avrupa kıtasındaki durumun istikrarsızlaşması açısından ciddi sonuçları olacağını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20221207/almanyada-asiri-sagci-harekete-operasyon-devleti-yikmak-icin-meclise-saldirip-darbe-yapacaklardi-1064285415.html
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kremlin, almanya, darbe, rusya, dmitriy peskov
kremlin, almanya, darbe, rusya, dmitriy peskov
Kremlin'den Almanya'daki operasyonla ilgili açıklama: Kendileri de 'Rusya müdahalesi yok' diyor
17:33 07.12.2022 (güncellendi: 17:35 07.12.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov,'a Almanya'da bugün aşırı sağcılara düzenlenen operasyonda bir Rus vatandaşının da gözaltına alındığı haberleri soruldu. Almanya'nın 'Rus yetkililerin dahli olduğuna inanmamızı gerektirecek bir şey yok' açıklamasına atıfta bulunan Peskov yaşananların ülkenin kendi iç sorunu olduğunun altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Almanya'da darbe planı yapan aşırı sağcı bir grubun 25 üyesinin gözaltına alındığı, yakalananların arasında Rusya vatandaşı bir kadının olduğu yönündeki haberlerini değerlendirdi.
Gelişmelerin Almanya’nın iç sorunu olduğunu ifade eden Kremlin Sözcüsü, "Rusya’nın herhangi bir müdahalesinin söz konusu olmadığını da kendileri belirtiyor. Bu nedenle burada (durum ile ilgili) bilgileri medyadaki haberlerden aldık. Bu konuda söyleyecek bir şeyimiz yok” diye konuştu.
Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi ve Senato komitelerini anlaşmaya vardığı 2023 yılına ilişkin 847.3 milyar dolarlık savunma bütçesi taslağına da değinen Peskov taslağın Rusya bakımından benzeri görülmemiş bir şekilde çatışmacı olduğunu ve Avrupa kıtasındaki durumun istikrarsızlaşması açısından ciddi sonuçları olacağını söyledi.