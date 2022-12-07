Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221207/kremlinden-almanyadaki-operasyonla-ilgili-aciklama-kendileri-de-rusya-mudahalesi-yok-diyor-1064306581.html
Kremlin'den Almanya'daki operasyonla ilgili açıklama: Kendileri de 'Rusya müdahalesi yok' diyor
Kremlin'den Almanya'daki operasyonla ilgili açıklama: Kendileri de 'Rusya müdahalesi yok' diyor
Kremlin Sözcüsü Peskov,'a Almanya'da bugün aşırı sağcılara düzenlenen operasyonda bir Rus vatandaşının da gözaltına alındığı haberleri soruldu. Almanya'nın... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T17:33+0300
2022-12-07T17:35+0300
kremlin
dünya
almanya
darbe
rusya
dmitriy peskov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/07/1064306925_0:230:3073:1958_1920x0_80_0_0_1416220d352ba9cdc2e8adb0a3992f2e.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Almanya'da darbe planı yapan aşırı sağcı bir grubun 25 üyesinin gözaltına alındığı, yakalananların arasında Rusya vatandaşı bir kadının olduğu yönündeki haberlerini değerlendirdi. Gelişmelerin Almanya’nın iç sorunu olduğunu ifade eden Kremlin Sözcüsü, "Rusya’nın herhangi bir müdahalesinin söz konusu olmadığını da kendileri belirtiyor. Bu nedenle burada (durum ile ilgili) bilgileri medyadaki haberlerden aldık. Bu konuda söyleyecek bir şeyimiz yok” diye konuştu.Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi ve Senato komitelerini anlaşmaya vardığı 2023 yılına ilişkin 847.3 milyar dolarlık savunma bütçesi taslağına da değinen Peskov taslağın Rusya bakımından benzeri görülmemiş bir şekilde çatışmacı olduğunu ve Avrupa kıtasındaki durumun istikrarsızlaşması açısından ciddi sonuçları olacağını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20221207/almanyada-asiri-sagci-harekete-operasyon-devleti-yikmak-icin-meclise-saldirip-darbe-yapacaklardi-1064285415.html
almanya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/07/1064306925_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_81e420943577c2f00b35ef923936ddba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kremlin, almanya, darbe, rusya, dmitriy peskov
kremlin, almanya, darbe, rusya, dmitriy peskov

Kremlin'den Almanya'daki operasyonla ilgili açıklama: Kendileri de 'Rusya müdahalesi yok' diyor

17:33 07.12.2022 (güncellendi: 17:35 07.12.2022)
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZAlmanya- Aşırı sağcılara operasyon
Almanya- Aşırı sağcılara operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZ
Abone olTelegram
Kremlin Sözcüsü Peskov,'a Almanya'da bugün aşırı sağcılara düzenlenen operasyonda bir Rus vatandaşının da gözaltına alındığı haberleri soruldu. Almanya'nın 'Rus yetkililerin dahli olduğuna inanmamızı gerektirecek bir şey yok' açıklamasına atıfta bulunan Peskov yaşananların ülkenin kendi iç sorunu olduğunun altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Almanya'da darbe planı yapan aşırı sağcı bir grubun 25 üyesinin gözaltına alındığı, yakalananların arasında Rusya vatandaşı bir kadının olduğu yönündeki haberlerini değerlendirdi.
Gelişmelerin Almanya’nın iç sorunu olduğunu ifade eden Kremlin Sözcüsü, "Rusya’nın herhangi bir müdahalesinin söz konusu olmadığını da kendileri belirtiyor. Bu nedenle burada (durum ile ilgili) bilgileri medyadaki haberlerden aldık. Bu konuda söyleyecek bir şeyimiz yok” diye konuştu.
Almanya- Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
DÜNYA
Almanya'da aşırı sağcılara operasyon: 'Devleti yıkmak için meclis saldırılı darbe planlıyorlardı'
11:16
Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi ve Senato komitelerini anlaşmaya vardığı 2023 yılına ilişkin 847.3 milyar dolarlık savunma bütçesi taslağına da değinen Peskov taslağın Rusya bakımından benzeri görülmemiş bir şekilde çatışmacı olduğunu ve Avrupa kıtasındaki durumun istikrarsızlaşması açısından ciddi sonuçları olacağını söyledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала