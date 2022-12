https://sputniknews.com.tr/20221206/ak-partili-murat-kose-mansur-yavas-ankaralilarin-hizmet-beklentisini-bosa-cikardi-1064239402.html

AK Partili Köse: Mansur Yavaş Ankaralıların hizmet beklentisini boşa çıkardı

CHP’li belediye başkanları tarafından yönetilen 11 büyükşehir belediyesinin AK Partili grup başkanvekilleri Ankara’da bir araya geldi. Başkanlar adına konuşan... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, Mersin, Muğla, İstanbul, İzmir ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri AK Parti Grup Başkanvekilleri Ankara’da bir araya gelerek CHP’li belediye başkanlarının hizmetlerini değerlendirdi. Her ay başka bir ilde gerçekleşen toplantıların sonuncusu Ankara’da gerçekleşti. Toplantı sonrasında basın toplantısı düzenleyen AK Partili Grup Başkanvekilleri adına AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse konuştu.Ankara’daki hizmetleri değerlendiren Köse, 2019 yılında bu yana verilen sözlerin gerçekleşmediğin belirterek “Ankaralı, diğer büyükşehirlerde olduğu gibi, 2019 Mart ayında seçilen Yeni Büyükşehir Belediye Başkanından hizmet bekliyordu, hayaller kurmuştu. Yeni başkan, Ankaralı hemşerilerimiz her türlü ihtiyacını karşılayacaktı. Metrodan, Ulus şehir meydanına, kütüphanelerden kreşlere, spor merkezlerinden yüzme havuzlarına, yeşil alan ihtiyacından, sokak hayvanları bakım merkezlerine kadar pek çok konuda seçimde söz verdiği eserleri ve hizmetleri yapacak diye bekledi Ankaralılar. Ankara’nın köylüleri ABB Başkanı’nın seçimde verdiği sözü tutacağını, evlerine ücretsiz güneş enerjisi panelleri takacağını ve su ücretlerini indireceğini bekledi durdu. Bekledi, bekledi. Aradan geçen 4 yıla yakın bir zaman boyunca sabırla, bekledi tüm Ankaralılar. Ama olmadı” ifadelerini kullandı.‘Mansur Yavaş, hayvan barınağı yapmadı’Mamak Belediye Başkanı Köse “ABB Başkanı, 9 ayda projesini, 4 yılda da inşaatını yapıp hizmete açmayı vaat ettiği 58 km metrodan, 1 metre bile metro yapmadı. Her mahalleye yapacağına söz verdiği, kütüphaneleri ve kreşleri de yapamadı. Sadece kendisine oy verenleri değil, herkesi üzdü. Bırakın 25 ilçeye birer ikişer tane sosyal tesis yapmayı, tüm Ankara’da tek bir spor merkezi, tek bir havuz dahi yapmadı. Yeşile dair hemen hemen hiçbir şey yapmadı, taş peyzajdan başka. İnsanların sokakta köpek korkusu olmadan gezebilmeleri ile ilgili tek bir aksiyonu olmadığı gibi Allah’ın sessiz kulları sokak hayvanlarının ihtiyacı olan rehabilitasyon merkezlerinden bir tane dahi yapmadı. Oy versin vermesin, Ankaralıların hizmet beklentisini boşa çıkardı” dedi.

