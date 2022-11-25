https://sputniknews.com.tr/20221125/mamak-belediyesinden-kanlar-icinde-bulunan-kopeklerle-ilgili-aciklama-arac-carpti-1063831718.html

Mamak Belediyesi'nden kanlar içinde bulunan köpeklerle ilgili açıklama: Araç çarptı

Mamak Belediyesi'nden kanlar içinde bulunan köpeklerle ilgili açıklama: Araç çarptı

Ankara'nın Mamak ilçesinde belediye ekiplerinin küpeli sokak köpeklerini toplarken 2'sini şiddet uygulayarak öldürdüğü iddia edildi. Hayvanseverler... 25.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-25T13:27+0300

2022-11-25T13:27+0300

2022-11-25T13:28+0300

köpek

öldürme

hayvan cinayeti

iddia

mamak

belediye

türkiye

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Hayvansever Aynur Öztürk, dün komşularının haber vermesi üzerine oturduğu Ege Mahallesi'ne gittiğinde, Mamak Belediyesi ekiplerinin yerde kanlar içindeki 2 sokak köpeğini araca koymaya çalışırken gördü. Kendi beslediği 'Haçiko' isimliği köpek de uyuşturularak, araca konulan Aynur Öztürk, duruma tepki gösterdi. Öztürk, cep telefonu ile kanlar içindeki köpekleri ve belediye görevlilerini görüntüledi. Aynur Öztürk, kendi köpeğini araçtan indirirken, ölen 2 köpek görevliler tarafından götürüldü.Köpeklerin görevliler tarafından darbedilerek öldürüldüğünü ileri süren Aynur Öztürk'ün görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine tepkiler büyüdü. Hayvanseverler, Mamak Belediyesi Sokak Hayvanlar Rehabilitasyon Merkezi önünde toplandı. Yaklaşık 30 kişilik grup, ölen 2 köpeğin kendilerine teslim edilmesini istedi. İçeriye girmek isteyen gruba görevliler izin vermedi. Geç saate kadar barınak önünde bekleyerek tepkilerini gösteren hayvansevreler, daha sonra dağıldı.'Arabada kan revan içinde ölmüş 2 köpek vardı'Aynur Öztürk, Öğretmenler Günü programı nedeniyle eşinin görev yaptığı okuldayken arkadaşının arayarak durumu kendisine bildirdiğini anlatarak, "Orada beslediğimiz köpeklerin Mamak Belediyesi tarafından toplandığını söyledi. Biz gittiğimizde Mamak Belediyesi beslediğimiz köpekleri apar topar topluyor. Kimi bayıltılmış, sersemlemiş şekilde arabanın içindeler. Arabada, kan revan içinde 2 tane ölmüş hayvan vardı. Benim kısırlaştırdığım, küpesi olan ‘Haçiko’ isimli köpeğimi de o cesetlerin üstüne atıyorlar. Ben bunu gördüm, kanıt olsun diye de elimdeki telefonla çekme gereği duydum. Köpeğimi almaya çalışırken zabıta arkadaş beni itti, elimdeki telefonu almaya çalıştı. Ben o arada elimden yaralandım. Beni itti, ben yere düştüm" dedi.'Biz ve köpekler darbedildi'Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Burcu Yağcı ise "Mamak Belediyesi’nin küpeli köpekleri yasaya aykırı topladığı ve o sırada 2 köpeğin öldürüldüğü ihbarı geldi merkezimize. Bunun üzerine olay yerine başkanımız Avukat Tuğba Gürsoy intikal etti. Başkanımızın barınak aracını takip etmesine izin verilmedi zabıta tarafından. Kendisi darbedildi, köpekler de darbedildi. Köpeklerin bize teslim edilmesini, otopsi yapılmasını talep ediyoruz. Mamak Belediyesi’ni yasaya uygun davranmaya davet ediyoruz. Yasaya aykırı toplamalarına son vermeye davet ediyoruz. Küpeli köpeklerin barınaklarda toplanması 5199 sayılı yasaya aykırı. Bu yasaya aykırı talimat veriyor ve suç işliyorlar" dedi.Belediye: Yalan haber yayan şahıs hakkında yasal işlemler başlatılmıştırMamak Belediyesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada ise, köpeklerin kaza sonucu ölmüş halde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gidildiği belirtilerek, "24.11.2022 tarihinde saat 08.22'de çözüm merkezimize gelen ihbarla Doğukent Caddesi’nde bir aracın çarpması ile kanlar içinde kalarak hayatını kaybeden bir sokak köpeği, yapılan ihbar üzerine Veteriner Müdürlüğü görevlileri tarafından araca alınmıştır. Ege Mahallesi’nde saldırgan köpeklerle ilgili yapılan başka bir ihbar üzerine, Veteriner Müdürlüğü görevlilerinin köpekleri aynı araca alması esnasında bir şahıs, kaza sonucu ölen köpekle ve diğer köpeklerle ilgili tepki göstermiştir. Çalışmalar esnasında Veteriner Müdürlüğü’nün görevini yapmasına engel olmak isteyen görevlilere saldıran ve yalan haber yayan şahıs hakkında yasal işlemler başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221125/fatih-altaylidan-konya-hayvan-barinagindaki-goruntulere-tepki-insallah-beter-bir-sekilde-geberir-1063823008.html

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köpek, öldürme, hayvan cinayeti, iddia, mamak, belediye