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Fatih Altaylı’dan Konya Hayvan Barınağı’ndaki görüntülere tepki: İnşallah beter bir şekilde geberir
Fatih Altaylı’dan Konya Hayvan Barınağı’ndaki görüntülere tepki: İnşallah beter bir şekilde geberir
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından, Konya Hayvan Barınağı'ndaki bir köpeğin bir görevli tarafından elindeki kürekle vurularak öldürdüğü... 25.11.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
konya
barınak
fatih altaylı
köpek
hayvan
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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Konya Hayvan Barınağı'ndaki bir köpeğin görevli tarafından elindeki kürekle vurularak öldürüldüğüne dair sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.“Konya’daki olay basit bir olay değil. Bu aşağılık yaratık tipik bir psikopatın davranışını sergiliyor. Çevresindekiler de aynı oranda psikopat” diyen Altaylı, “Biz bu yaratıklarla aynı toplumda yaşıyoruz. Yazarken elim ayağım titriyor. İnşallah beter bir şekilde geberir” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221125/konya-buyuksehir-belediyesinden-hayvan-barinagi-videolarina-iliskin-aciklama-sorusturma-baslatildi-1063821886.html
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konya, barınak, fatih altaylı, köpek, hayvan
konya, barınak, fatih altaylı, köpek, hayvan

Fatih Altaylı’dan Konya Hayvan Barınağı’ndaki görüntülere tepki: İnşallah beter bir şekilde geberir

10:17 25.11.2022
© FlickrFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
© Flickr
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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından, Konya Hayvan Barınağı'ndaki bir köpeğin bir görevli tarafından elindeki kürekle vurularak öldürdüğü iddialarına ilişkin "İnşallah beter bir şekilde geberir" ifadelerini kullandı.
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Konya Hayvan Barınağı'ndaki bir köpeğin görevli tarafından elindeki kürekle vurularak öldürüldüğüne dair sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.
“Konya’daki olay basit bir olay değil. Bu aşağılık yaratık tipik bir psikopatın davranışını sergiliyor. Çevresindekiler de aynı oranda psikopat” diyen Altaylı, “Biz bu yaratıklarla aynı toplumda yaşıyoruz. Yazarken elim ayağım titriyor. İnşallah beter bir şekilde geberir” ifadelerini kullandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
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