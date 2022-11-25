https://sputniknews.com.tr/20221125/fatih-altaylidan-konya-hayvan-barinagindaki-goruntulere-tepki-insallah-beter-bir-sekilde-geberir-1063823008.html

Fatih Altaylı’dan Konya Hayvan Barınağı’ndaki görüntülere tepki: İnşallah beter bir şekilde geberir

Fatih Altaylı’dan Konya Hayvan Barınağı’ndaki görüntülere tepki: İnşallah beter bir şekilde geberir

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından, Konya Hayvan Barınağı'ndaki bir köpeğin bir görevli tarafından elindeki kürekle vurularak öldürdüğü... 25.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

konya

barınak

fatih altaylı

köpek

hayvan

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Konya Hayvan Barınağı'ndaki bir köpeğin görevli tarafından elindeki kürekle vurularak öldürüldüğüne dair sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.“Konya’daki olay basit bir olay değil. Bu aşağılık yaratık tipik bir psikopatın davranışını sergiliyor. Çevresindekiler de aynı oranda psikopat” diyen Altaylı, “Biz bu yaratıklarla aynı toplumda yaşıyoruz. Yazarken elim ayağım titriyor. İnşallah beter bir şekilde geberir” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221125/konya-buyuksehir-belediyesinden-hayvan-barinagi-videolarina-iliskin-aciklama-sorusturma-baslatildi-1063821886.html

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konya, barınak, fatih altaylı, köpek, hayvan