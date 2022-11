https://sputniknews.com.tr/20221122/mansur-yavas-donemimiz-bittiginde-caliyor-ama-calisiyor-diyemeyecekler-1063711773.html

Mansur Yavaş: Dönemimiz bittiğinde 'Çalıyor ama çalışıyor' diyemeyecekler

Mansur Yavaş: Dönemimiz bittiğinde 'Çalıyor ama çalışıyor' diyemeyecekler

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, belediye, Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü (EGO) ve Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) bütçelerinin görüşüldüğü Meclis toplantısında açıklamalarda bulundu.Göreve geldiklerinde şeffaf, sosyal, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim vadettiklerini hatırlatarak konuşmasına başlayan Yavaş, “Yeni bir belediyecilik anlayışını inşa ederken betonun yerine adaleti, rantın yerine üretimi, plastiğin yerine samimiyeti kullandık. Hizmete en çok oy veren yerden başlamayı değil, en çok ihtiyacı olan yerden başlamayı ilke edindik. 6 milyon Ankaralıyı bir aile olarak kabul ettik. Belediyeler halkın eline el uzatan en yakın devlet kurumlarıdır. İşte bu kentte kimse aç ve açıkta kalmasın, hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diye birçok projeyi hayata geçirdik. Çocuğuna süt içirerek ve et yedirerek protein almasını sağlayan bir annenin umut dolu bakışını, onu evde üşütmeden büyüten bir babanın vakur duruşunu en büyük kazanımımız olarak kabul ettik” dedi.‘25 yılda kente kazandırılan yeşil alanı 5 yılda kazandırmış olacağızBelediye halk içindir anlayışını benimsediklerini belirterek açıklamalarını sürdüren Yavaş, şunları söyledi:Devam eden ve tamamlanan projelerden örnekler vererek açıklamalarını sürdüren Yavaş, “En son Balık Hali’ni kentimize kazandırdık. Başkent İlçeler Terminali’ni kentimize kazandırdık. İçkale restorasyonunda yenilenmiş evlerimizi kentimize kazandırdık. AŞTİ, Ankara’nın vitrini, yenilenmiş hâlini kentimize kazandırdık. Yeni 394 adet otobüsümüzün teslimat sürecini tamamlayarak kentimize kazandırdık” dedi.‘'Çalmadan çok çalıştı' diyecekler’Önemli olanın Ankara halkının memnuniyeti olduğunun altını çizen Yavaş, “Tüm bunları hayata geçirirken tüyü bitmemiş yetimin hakkını hep gözettik. 3300 ihaleyi canlı yayınladık. Ankara halkının parasıyla yapılan bütçenin tek kuruşunu bile heba etmedik. Kirli çarklara çomak soktuk, zengin iş adamları yaratmadık. Akıllarında ziftleşmiş para figürü gezdirenlere, gözlerinde dolar işareti ile hayata bakanlara izin vermedik. Her devrin adamlarına, her AVM’nin ortaklarına dur dedik” ifadelerini kullandı.Meclis üyeleri ve Ankara halkına seslenen Yavaş, şunları söyledi:Geçmişte yapılan iftiralara da savcılık incelemeleri ve müfettiş raporlarını göstererek tek tek cevap veren Yavaş, şöyle devam etti:Toplantıda ABB, ASKİ ve EGO’nun bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

