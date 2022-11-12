https://sputniknews.com.tr/20221112/ankara-buyuksehir-belediye-meclisinde-cumhurbaskanligi-adayligi-tartismasi-1063349609.html

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' tartışması

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' tartışması

ABB Meclisi'nde Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışıldı. AK Partili Köse "Sayın Yavaş, bir yandan Sayın Kılıçdaroğlu'nu idare etmeye çalışıyor bir... 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T05:23+0300

2022-11-12T05:23+0300

2022-11-12T05:30+0300

türkiye

ankara büyükşehir belediyesi

mansur yavaş

fatih ünal

ak parti

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

murat köse

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, kasım ayı beşinci toplantısında "cumhurbaşkanlığı adaylığı" konusu tartışıldı.Toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında, Belediye Meclisi Konferans Salonu'nda yapıldı. Ünal, başkanlık yazılarını, komisyon raporlarını ve gündemdeki maddeleri oylattı.Gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, dün sabah saatlerinde Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi (AKM) istikametinde metro hattında meydana gelen arıza nedeniyle on binlerce vatandaşın mağdur olduğunu ileri sürdü.Köse, ABB'nin arıza nedeniyle yaşanan krizi yönetemediğini ifade ederek, "Tabii sadece bu değil. Yeşil alanların kuruduğunu, parkların ve bahçelerin bakımsızlıktan döküldüğüne tüm Ankaralılar şahittir. Ankara geriye gidiyor ve çürüyor. Yeni bir projeniz zaten yok. Peki bunlar neden yaşanıyor. Hadi söz verdiğiniz projeleri bir kenara koyalım. Mevcut belediyecilik hizmetleri neden verilemiyor?" diye konuştu.'Ankara'nın belediye başkanı yok arkadaşlar'ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın makamını beğenmediğini ve önemsemediğini öne süren Köse, şu değerlendirmelerde bulundu:'Bizim belediye başkanlarımız görevlerinin başındadır'Köse'nin iddialarına cevap vermek için söz alan CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu ise söz konusu metro arızasının 3-4 saat içerisinde giderildiğini, geçmiş dönemlerde benzer arızaların 8-10 saat arasında düzeltildiğini aktardı.ABB Meclisi'nde cumhurbaşkanlığı adaylığının konuşulmasını yanlış bulduğunu belirten Neslihanoğlu, "Bir de Murat Bey buraya çıkıp cumhurbaşkanlığı adaylıklarından, CHP ve İYİ Parti genel başkanlarından bahsediyor. Sonrasında ise bunlar sizin konularınız, bizim konularımız değil diyor. Ama burada çıktığından belli kürsüde bunları konuşuyor. Bizim belediye başkanlarımız görevlerinin başındadır. Hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, bunları defalarca basına açıkladılar. 6'lı masa bir aday belirleyecek ve o adayın peşinde yürüyeceğiz. 13'üncü Cumhurbaşkanını da 6'lı masa seçecek. Bunu bilmenizi istiyorum" dedi.Meclis Birinci Başkanvekili Ünal, yarın saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapattı.

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ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, fatih ünal, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), murat köse, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener