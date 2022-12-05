https://sputniknews.com.tr/20221205/macronun-rusyanin-guvenlik-garantileri-talebini-dusunmek-gerek-aciklamasina-ukraynadan-tepki-1064162985.html
Macron'un 'Rusya'nın güvenlik garantileri talebini düşünmek gerek' açıklamasına Ukrayna'dan tepki
Macron'un 'Rusya'nın güvenlik garantileri talebini düşünmek gerek' açıklamasına Ukrayna'dan tepki
Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Aleksey Danilov, Fransa lideri Macron'un 'Batı'nın müzakereyi kabul etmesi durumunda Rusya'nın güvenlik garantileri... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T11:52+0300
2022-12-05T11:52+0300
2022-12-05T11:52+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
aleksey danilov
emmanuel macron
fransa
güvenlik garantileri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1b/1060473895_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7e26f256a0eaa0b27743de79f9262b1e.jpg
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Aleksey Danilov, Rusya'nın Ukrayna krizini sona erdirmeye yönelik müzakereleri kabul etmesi durumunda Batılı ülkelerin Moskova'nın güvenlik garantisi talebini nasıl ele alınacağını düşünmesi gerektiği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.Danilov, yaptığı açıklamada, 'terörist ve katil bir devlete' güvenlik garantisi verilemeyeceğini iddia ederek "Nürnberg yerine anlaşma imzalayıp el sıkışmak mı? Putin'in ellerindeki Ukraynalıların kanı, sizi her zamanki gibi rahatsız etmeyecek mi?" dedi.'Nükleer silahlardan arındırılmış ve ordusu dağıtılmış' bir Rusya'nın 'Avrupa ve dünya açısından en iyi barış garantisi' olduğunu savundu.Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanı Mihail Podolyak, dünyanın Moskova'ya garantiler sunmak yerine, 'Putin sonrası Rusya'nın barbarca niyetlerinin' olmayacağına dair güvenlik garantisi almaya ihtiyacı olduğunu öne sürdü.Podolyak, bunun Rus yetkililerin 'yargılanması ve mahkum edilmesinin yanı sıra tazminat ödenmesinden sonra mümkün olacağını' söyledi.Geçen hafta Macron, Avrupa'nın 'müzakere masasına döndüğü gün Rusya'ya nasıl garanti verileceğini" tartışması gerektiğini söylemişti.Fransa lideri, "Putin'in her zaman söylediği gibi, ele almamız gereken temel noktalardan biri, NATO'nun kapılarına kadar gelerek Rusya'yı tehdit edebilecek silahların konuşlandırılması korkusu" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221205/italyada-binlerce-kisi-ukraynaya-silah-sevkiyati-ve-rusya-karsiti-yaptirimlari-protesto-etti-1064151966.html
rusya
ukrayna
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1b/1060473895_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_93a731278d5f19b4fddbc8d6337ced13.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, aleksey danilov, emmanuel macron, fransa, güvenlik garantileri
rusya, ukrayna, aleksey danilov, emmanuel macron, fransa, güvenlik garantileri
Macron'un 'Rusya'nın güvenlik garantileri talebini düşünmek gerek' açıklamasına Ukrayna'dan tepki
Abone ol
Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Aleksey Danilov, Fransa lideri Macron'un 'Batı'nın müzakereyi kabul etmesi durumunda Rusya'nın güvenlik garantileri talebini nasıl ele alacağını düşünmesi gerektiği' yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Danilov, 'terörist ve katil bir devlete' güvenlik garantisi verilemeyeceğini savundu.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Aleksey Danilov, Rusya'nın Ukrayna krizini sona erdirmeye yönelik müzakereleri kabul etmesi durumunda Batılı ülkelerin Moskova'nın güvenlik garantisi talebini nasıl ele alınacağını düşünmesi gerektiği yönündeki açıklamasına
tepki gösterdi.
Danilov, yaptığı açıklamada, 'terörist ve katil bir devlete' güvenlik garantisi verilemeyeceğini iddia ederek "Nürnberg yerine anlaşma imzalayıp el sıkışmak mı? Putin'in ellerindeki Ukraynalıların kanı, sizi her zamanki gibi rahatsız etmeyecek mi?" dedi.
'Nükleer silahlardan arındırılmış ve ordusu dağıtılmış' bir Rusya'nın 'Avrupa ve dünya açısından en iyi barış garantisi' olduğunu savundu.
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanı Mihail Podolyak, dünyanın Moskova'ya garantiler sunmak yerine, 'Putin sonrası Rusya'nın barbarca niyetlerinin' olmayacağına dair güvenlik garantisi almaya ihtiyacı olduğunu öne sürdü.
Podolyak, bunun Rus yetkililerin 'yargılanması ve mahkum edilmesinin yanı sıra tazminat ödenmesinden sonra mümkün olacağını' söyledi.
Geçen hafta Macron, Avrupa'nın 'müzakere masasına döndüğü gün Rusya'ya nasıl garanti verileceğini" tartışması gerektiğini söylemişti.
Fransa lideri, "Putin'in her zaman söylediği gibi, ele almamız gereken temel noktalardan biri, NATO'nun kapılarına kadar gelerek Rusya'yı tehdit edebilecek silahların konuşlandırılması korkusu" ifadelerini kullanmıştı.