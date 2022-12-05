https://sputniknews.com.tr/20221205/macronun-rusyanin-guvenlik-garantileri-talebini-dusunmek-gerek-aciklamasina-ukraynadan-tepki-1064162985.html

Macron'un 'Rusya'nın güvenlik garantileri talebini düşünmek gerek' açıklamasına Ukrayna'dan tepki

Macron'un 'Rusya'nın güvenlik garantileri talebini düşünmek gerek' açıklamasına Ukrayna'dan tepki

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Aleksey Danilov, Fransa lideri Macron'un 'Batı'nın müzakereyi kabul etmesi durumunda Rusya'nın güvenlik garantileri... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T11:52+0300

2022-12-05T11:52+0300

2022-12-05T11:52+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

aleksey danilov

emmanuel macron

fransa

güvenlik garantileri

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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Aleksey Danilov, Rusya'nın Ukrayna krizini sona erdirmeye yönelik müzakereleri kabul etmesi durumunda Batılı ülkelerin Moskova'nın güvenlik garantisi talebini nasıl ele alınacağını düşünmesi gerektiği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.Danilov, yaptığı açıklamada, 'terörist ve katil bir devlete' güvenlik garantisi verilemeyeceğini iddia ederek "Nürnberg yerine anlaşma imzalayıp el sıkışmak mı? Putin'in ellerindeki Ukraynalıların kanı, sizi her zamanki gibi rahatsız etmeyecek mi?" dedi.'Nükleer silahlardan arındırılmış ve ordusu dağıtılmış' bir Rusya'nın 'Avrupa ve dünya açısından en iyi barış garantisi' olduğunu savundu.Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanı Mihail Podolyak, dünyanın Moskova'ya garantiler sunmak yerine, 'Putin sonrası Rusya'nın barbarca niyetlerinin' olmayacağına dair güvenlik garantisi almaya ihtiyacı olduğunu öne sürdü.Podolyak, bunun Rus yetkililerin 'yargılanması ve mahkum edilmesinin yanı sıra tazminat ödenmesinden sonra mümkün olacağını' söyledi.Geçen hafta Macron, Avrupa'nın 'müzakere masasına döndüğü gün Rusya'ya nasıl garanti verileceğini" tartışması gerektiğini söylemişti.Fransa lideri, "Putin'in her zaman söylediği gibi, ele almamız gereken temel noktalardan biri, NATO'nun kapılarına kadar gelerek Rusya'yı tehdit edebilecek silahların konuşlandırılması korkusu" ifadelerini kullanmıştı.

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rusya, ukrayna, aleksey danilov, emmanuel macron, fransa, güvenlik garantileri