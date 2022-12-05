https://sputniknews.com.tr/20221205/italyada-binlerce-kisi-ukraynaya-silah-sevkiyati-ve-rusya-karsiti-yaptirimlari-protesto-etti-1064151966.html

İtalya’da binlerce kişi, Ukrayna’ya silah sevkiyatı ve Rusya karşıtı yaptırımları protesto etti

İtalya’da binlerce kişi, Ukrayna’ya silah sevkiyatı ve Rusya karşıtı yaptırımları protesto etti

İtalya’nın başkenti Roma’da sokağa çıkan göstericiler, ülke yönetiminin ekonomik politikalarını ve Ukrayna’ya devam eden silah sevkiyatlarını protesto etti... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T00:53+0300

2022-12-05T00:53+0300

2022-12-05T00:59+0300

ukrayna krizi

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İtalya'da ulusal sendikalar tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan protestocular, ülkedeki ekonomik durumdan memnuniyetsizliğini dile getirdi, maaşlarına zam yapılmasını talep etti.Ukrayna’ya devam eden silah sevkiyatlarının da protesto edildiği gösterinin başlıca sloganı, “Silahları indirin, maaşları artırın” oldu.Organizatörlerin paylaştığı verilere göre protesto gösterilerine yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Gösterilerde ayrıca NATO bayrakları ateşe verildi.Milano'da protestocular Ukrayna'yı silahlandırmaya son verilmesini talep ettiProtestoların bir diğer merkezi de Milano kenti oldu. Burada da protestocular sokağa çıkarak Ukrayna yönetimine silah gönderilmesini ve Rusya karşıtı yaptırımların genişletilmesini protesto etti.İtalya’nın Ukrayna’daki çatışmaya katılımına karşı olan ‘Savaşı Durdur’ komitesini kuran eski Roma Belediye Başkanı Gianni Alemanno tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar, ‘Kiev’e silah sevkiyatına ve Rusya’ya karşı yaptırımlara yeter’ yazılı uzun bir pankart açtı, İtalyan bayrakları ve havai fişeklerle sokaklarda yürüdü.Gösterilerin organizatörlerinden biri olan Birleşik İtalya kuruluşunun temsilcilerinden Amedeo Avondet’in Sputnik’e aktardığı üzere, gösteri İtalyan silahlarının Ukrayna’ya gönderilmesine ve Rusya karşıtı yaptırımlarının genişletilmesine karşı yapıldı.Avondet, “Ülkemiz, hükümet politikası nedeniyle krizin sonuçlarını zenginlere, çok uluslu şirketlere ve ABD'ye ödeme yaparak ödüyor. Gösteride Rus bayrakları da vardı ama asıl önemli olan İtalyan bayraklarının olması, onlar bizim her şeyden önce halkımızı seven vatanseverler olduğumuzu gösteriyor” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220622/anket-rusya-karsiti-yaptirimlari-ab-vatandaslarinin-yarisindan-azi-destekliyor-1057750137.html

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rusya, yaptırım, italya, protesto, roma, milano, ukrayna, silah