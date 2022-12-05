Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221205/italyada-binlerce-kisi-ukraynaya-silah-sevkiyati-ve-rusya-karsiti-yaptirimlari-protesto-etti-1064151966.html
İtalya’da binlerce kişi, Ukrayna’ya silah sevkiyatı ve Rusya karşıtı yaptırımları protesto etti
İtalya’da binlerce kişi, Ukrayna’ya silah sevkiyatı ve Rusya karşıtı yaptırımları protesto etti
İtalya’nın başkenti Roma’da sokağa çıkan göstericiler, ülke yönetiminin ekonomik politikalarını ve Ukrayna’ya devam eden silah sevkiyatlarını protesto etti... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T00:53+0300
2022-12-05T00:59+0300
ukrayna krizi
rusya
yaptırım
italya
protesto
roma
milano
ukrayna
silah
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103011/70/1030117006_0:175:4304:2596_1920x0_80_0_0_961fdf5e0250b1c805051089af8ba17d.jpg
İtalya'da ulusal sendikalar tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan protestocular, ülkedeki ekonomik durumdan memnuniyetsizliğini dile getirdi, maaşlarına zam yapılmasını talep etti.Ukrayna’ya devam eden silah sevkiyatlarının da protesto edildiği gösterinin başlıca sloganı, “Silahları indirin, maaşları artırın” oldu.Organizatörlerin paylaştığı verilere göre protesto gösterilerine yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Gösterilerde ayrıca NATO bayrakları ateşe verildi.Milano'da protestocular Ukrayna'yı silahlandırmaya son verilmesini talep ettiProtestoların bir diğer merkezi de Milano kenti oldu. Burada da protestocular sokağa çıkarak Ukrayna yönetimine silah gönderilmesini ve Rusya karşıtı yaptırımların genişletilmesini protesto etti.İtalya’nın Ukrayna’daki çatışmaya katılımına karşı olan ‘Savaşı Durdur’ komitesini kuran eski Roma Belediye Başkanı Gianni Alemanno tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar, ‘Kiev’e silah sevkiyatına ve Rusya’ya karşı yaptırımlara yeter’ yazılı uzun bir pankart açtı, İtalyan bayrakları ve havai fişeklerle sokaklarda yürüdü.Gösterilerin organizatörlerinden biri olan Birleşik İtalya kuruluşunun temsilcilerinden Amedeo Avondet’in Sputnik’e aktardığı üzere, gösteri İtalyan silahlarının Ukrayna’ya gönderilmesine ve Rusya karşıtı yaptırımlarının genişletilmesine karşı yapıldı.Avondet, “Ülkemiz, hükümet politikası nedeniyle krizin sonuçlarını zenginlere, çok uluslu şirketlere ve ABD'ye ödeme yaparak ödüyor. Gösteride Rus bayrakları da vardı ama asıl önemli olan İtalyan bayraklarının olması, onlar bizim her şeyden önce halkımızı seven vatanseverler olduğumuzu gösteriyor” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220622/anket-rusya-karsiti-yaptirimlari-ab-vatandaslarinin-yarisindan-azi-destekliyor-1057750137.html
rusya
italya
milano
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103011/70/1030117006_304:0:4000:2772_1920x0_80_0_0_1314afcedb1d514c9c301919947b1481.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, yaptırım, italya, protesto, roma, milano, ukrayna, silah
rusya, yaptırım, italya, protesto, roma, milano, ukrayna, silah

İtalya’da binlerce kişi, Ukrayna’ya silah sevkiyatı ve Rusya karşıtı yaptırımları protesto etti

00:53 05.12.2022 (güncellendi: 00:59 05.12.2022)
© AFP 2022 / FILIPPO MONTEFORTEİtalya bayrağı
İtalya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© AFP 2022 / FILIPPO MONTEFORTE
Abone olTelegram
İtalya’nın başkenti Roma’da sokağa çıkan göstericiler, ülke yönetiminin ekonomik politikalarını ve Ukrayna’ya devam eden silah sevkiyatlarını protesto etti. Milano'da da gösteriler düzenlendi. Protestolarda NATO bayrakları ateşe verildi.
İtalya'da ulusal sendikalar tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan protestocular, ülkedeki ekonomik durumdan memnuniyetsizliğini dile getirdi, maaşlarına zam yapılmasını talep etti.
Ukrayna’ya devam eden silah sevkiyatlarının da protesto edildiği gösterinin başlıca sloganı, “Silahları indirin, maaşları artırın” oldu.
Organizatörlerin paylaştığı verilere göre protesto gösterilerine yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Gösterilerde ayrıca NATO bayrakları ateşe verildi.

Milano'da protestocular Ukrayna'yı silahlandırmaya son verilmesini talep etti

Protestoların bir diğer merkezi de Milano kenti oldu. Burada da protestocular sokağa çıkarak Ukrayna yönetimine silah gönderilmesini ve Rusya karşıtı yaptırımların genişletilmesini protesto etti.
İtalya’nın Ukrayna’daki çatışmaya katılımına karşı olan ‘Savaşı Durdur’ komitesini kuran eski Roma Belediye Başkanı Gianni Alemanno tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar, ‘Kiev’e silah sevkiyatına ve Rusya’ya karşı yaptırımlara yeter’ yazılı uzun bir pankart açtı, İtalyan bayrakları ve havai fişeklerle sokaklarda yürüdü.
Gösterilerin organizatörlerinden biri olan Birleşik İtalya kuruluşunun temsilcilerinden Amedeo Avondet’in Sputnik’e aktardığı üzere, gösteri İtalyan silahlarının Ukrayna’ya gönderilmesine ve Rusya karşıtı yaptırımlarının genişletilmesine karşı yapıldı.
Avondet, “Ülkemiz, hükümet politikası nedeniyle krizin sonuçlarını zenginlere, çok uluslu şirketlere ve ABD'ye ödeme yaparak ödüyor. Gösteride Rus bayrakları da vardı ama asıl önemli olan İtalyan bayraklarının olması, onlar bizim her şeyden önce halkımızı seven vatanseverler olduğumuzu gösteriyor” diye konuştu.
Ukrayna - Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
Ukrayna krizi
Anket: Rusya karşıtı yaptırımları AB vatandaşlarının yarısı bile desteklemiyor
22 Haziran , 12:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала