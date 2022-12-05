İtalya’da binlerce kişi, Ukrayna’ya silah sevkiyatı ve Rusya karşıtı yaptırımları protesto etti
00:53 05.12.2022 (güncellendi: 00:59 05.12.2022)
© AFP 2022 / FILIPPO MONTEFORTEİtalya bayrağı
© AFP 2022 / FILIPPO MONTEFORTE
İtalya’nın başkenti Roma’da sokağa çıkan göstericiler, ülke yönetiminin ekonomik politikalarını ve Ukrayna’ya devam eden silah sevkiyatlarını protesto etti. Milano'da da gösteriler düzenlendi. Protestolarda NATO bayrakları ateşe verildi.
İtalya'da ulusal sendikalar tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan protestocular, ülkedeki ekonomik durumdan memnuniyetsizliğini dile getirdi, maaşlarına zam yapılmasını talep etti.
Ukrayna’ya devam eden silah sevkiyatlarının da protesto edildiği gösterinin başlıca sloganı, “Silahları indirin, maaşları artırın” oldu.
In Rome today there where protests against NATO and the delivery of weapons to Ukraine. pic.twitter.com/O0ibQVBob0— 𝑀𝑜𝑜𝓃𝓁𝒾𝓉🌙 (@OopsGuess) December 4, 2022
Organizatörlerin paylaştığı verilere göre protesto gösterilerine yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Gösterilerde ayrıca NATO bayrakları ateşe verildi.
However, people understand the connection between rising cost of living and NATO.— dana (@dana916) December 4, 2022
"The cost of living has become unbearable."
With these words, protesters in Rome burned the NATO flag at protests this weekend pic.twitter.com/vV0tUWY6Wo
Milano'da protestocular Ukrayna'yı silahlandırmaya son verilmesini talep etti
Protestoların bir diğer merkezi de Milano kenti oldu. Burada da protestocular sokağa çıkarak Ukrayna yönetimine silah gönderilmesini ve Rusya karşıtı yaptırımların genişletilmesini protesto etti.
İtalya’nın Ukrayna’daki çatışmaya katılımına karşı olan ‘Savaşı Durdur’ komitesini kuran eski Roma Belediye Başkanı Gianni Alemanno tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar, ‘Kiev’e silah sevkiyatına ve Rusya’ya karşı yaptırımlara yeter’ yazılı uzun bir pankart açtı, İtalyan bayrakları ve havai fişeklerle sokaklarda yürüdü.
Large-scale protests against arms supplies to Ukraine took place in Rome.— Natalia Gabriella Dominica (@Natalia96058112) December 4, 2022
The protest march was organized by national trade unions. The protesters are not satisfied with the economic situation in the country. The demonstrators demand higher wages. pic.twitter.com/nIZaxv4ED4
Gösterilerin organizatörlerinden biri olan Birleşik İtalya kuruluşunun temsilcilerinden Amedeo Avondet’in Sputnik’e aktardığı üzere, gösteri İtalyan silahlarının Ukrayna’ya gönderilmesine ve Rusya karşıtı yaptırımlarının genişletilmesine karşı yapıldı.
Avondet, “Ülkemiz, hükümet politikası nedeniyle krizin sonuçlarını zenginlere, çok uluslu şirketlere ve ABD'ye ödeme yaparak ödüyor. Gösteride Rus bayrakları da vardı ama asıl önemli olan İtalyan bayraklarının olması, onlar bizim her şeyden önce halkımızı seven vatanseverler olduğumuzu gösteriyor” diye konuştu.