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Ekonomi dünyasının ünlü isminden 'dünya tarihinin en büyük balonu' uyarısı
Ekonomi dünyasının ünlü isminden 'dünya tarihinin en büyük balonu' uyarısı
ABD'li girişimci. iş insanı ve yazar Robert Kiyosaki, yatırımcıları kağıt varlıklarını terk etmeye ve fiziki altın almayı düşünmeye çağırdı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T12:39+0300
2022-12-05T12:49+0300
ekonomi
yatırım
balon
altın
metal
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Kişisel finans ve iş eğitimi sunan Rich Global LLC ve Rich Dad Company'nin kurucusu olarak tanınan, kitapları 51 dile çevrilip dünya çapında 41 milyondan fazla satan ve hızlı zengin olma taktikleri adı altında meşruiyeti tartışmalı uygulamaları savunmakla eleştirilen Robert Kiyosaki'den beklenmedik bir açıklama geldi.En çok satan kişisel finans kitabının eşyazarı, günümüz ekonomisinin 'dünya tarihindeki en büyük balon' olduğu uyarısı yaparak yatırımcıları kağıt varlıklarını terk etmeye çağırdı.Finansal piyasalar yüksek oynaklığa maruz kaldığı, hisse senetleri ile bonolar değer kaybettiği ve hatta geniş kıyas Borsa Yatırım Fonları (BYT) kırmızıya döndüğünden, bu yıl çoğu yatırımcı için neşe getirmedi. Mevcut piyasa gerilemesiyle bir dizi finansal varlığın fiyatı düşerken, bazı yatırımcılar potansiyel ödül umuduyla riskli stratejilere başvurdu. Ancak 'en kötüsünün henüz gelmediği' görüşünü dile getiren Kiyosaki, bu tür ayartmalara teslim olunmaması ikazında bulundu.Ekonomi dünyasının meşhur yüzü, "Paranıza sahip çıkın" tavsiyesi yaparak kendi stratejisini paylaştı.“Pek çoğunuz hisse senetleri, bonolar, BYT veya menkul kıymet yatırım fonlarına yatırım yapmadığımı biliyorsunuz. Lütfen bundan sonra söyleyeceklerimi dinlemeyin: Kağıt varlıklardan çıkıyorum" diyen Kiyosaki, dünya ekonomisi için "bir piyasa değildir" ifadesini kullandı.Kiyosaki, bunların yerine ekonomik belirsizliğe karşı tamamen bağışık olmasa da değerlerinin daha istikrarlı olduğunu savunarak, piyasa çalkantısına ve enflasyona karşı bir önlem olarak değerli metallere bakmayı önerdi.Geçen yıl bir röportajda "Altını sevdiğim için almıyorum, Fed'e güvenmediğim için altın alıyorum" diyen Kiyosaki, altın ve gümüşe yatırım yapmanın yolu olarak, metalleri doğrudan gerçek altın veya gümüş para olarak satın almayı tercih ettiğini belirtmişti.
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yatırım, balon, altın, metal
yatırım, balon, altın, metal

Ekonomi dünyasının ünlü isminden 'dünya tarihinin en büyük balonu' uyarısı

12:39 05.12.2022 (güncellendi: 12:49 05.12.2022)
© Fotoğraf : https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_KiyosakiABD'li girişimci. iş insanı ve yazar Robert Kiyosaki
ABD'li girişimci. iş insanı ve yazar Robert Kiyosaki - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© Fotoğraf : https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Kiyosaki
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ABD'li girişimci. iş insanı ve yazar Robert Kiyosaki, yatırımcıları kağıt varlıklarını terk etmeye ve fiziki altın almayı düşünmeye çağırdı.
Kişisel finans ve iş eğitimi sunan Rich Global LLC ve Rich Dad Company'nin kurucusu olarak tanınan, kitapları 51 dile çevrilip dünya çapında 41 milyondan fazla satan ve hızlı zengin olma taktikleri adı altında meşruiyeti tartışmalı uygulamaları savunmakla eleştirilen Robert Kiyosaki'den beklenmedik bir açıklama geldi.
En çok satan kişisel finans kitabının eşyazarı, günümüz ekonomisinin 'dünya tarihindeki en büyük balon' olduğu uyarısı yaparak yatırımcıları kağıt varlıklarını terk etmeye çağırdı.
Finansal piyasalar yüksek oynaklığa maruz kaldığı, hisse senetleri ile bonolar değer kaybettiği ve hatta geniş kıyas Borsa Yatırım Fonları (BYT) kırmızıya döndüğünden, bu yıl çoğu yatırımcı için neşe getirmedi. Mevcut piyasa gerilemesiyle bir dizi finansal varlığın fiyatı düşerken, bazı yatırımcılar potansiyel ödül umuduyla riskli stratejilere başvurdu. Ancak 'en kötüsünün henüz gelmediği' görüşünü dile getiren Kiyosaki, bu tür ayartmalara teslim olunmaması ikazında bulundu.
Ekonomi dünyasının meşhur yüzü, "Paranıza sahip çıkın" tavsiyesi yaparak kendi stratejisini paylaştı.
“Pek çoğunuz hisse senetleri, bonolar, BYT veya menkul kıymet yatırım fonlarına yatırım yapmadığımı biliyorsunuz. Lütfen bundan sonra söyleyeceklerimi dinlemeyin: Kağıt varlıklardan çıkıyorum" diyen Kiyosaki, dünya ekonomisi için "bir piyasa değildir" ifadesini kullandı.
Kiyosaki, bunların yerine ekonomik belirsizliğe karşı tamamen bağışık olmasa da değerlerinin daha istikrarlı olduğunu savunarak, piyasa çalkantısına ve enflasyona karşı bir önlem olarak değerli metallere bakmayı önerdi.
Geçen yıl bir röportajda "Altını sevdiğim için almıyorum, Fed'e güvenmediğim için altın alıyorum" diyen Kiyosaki, altın ve gümüşe yatırım yapmanın yolu olarak, metalleri doğrudan gerçek altın veya gümüş para olarak satın almayı tercih ettiğini belirtmişti.
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