https://sputniknews.com.tr/20221020/kriz-kahini-roubiniden-karma-kriz-uyarisi-dunya-bombanin-uzerinde-oturuyor-1062545458.html
'Kriz kahini' Roubini'den 'karma kriz' uyarısı: Dünya bombanın üzerinde oturuyor
'Kriz kahini' Roubini'den 'karma kriz' uyarısı: Dünya bombanın üzerinde oturuyor
2008 finansal krizini doğru tahmin eden ve 'kriz kahini', 'doktor felaket' gibi ifadelerle anılan ekonomist Nouriel Roubini, 1970'ler ve küresel finansal kriz... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T23:09+0300
2022-10-20T23:09+0300
2022-10-20T23:12+0300
ekonomi
nouriel roubini
enflasyon
merkez bankası
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'Doktor felaket' ve 'kriz kahini' gibi lakaplarla anılan ekonomist Nouriel Roubini, birçok ekonomide resesyon ve finans piyasalarında şoklar yaşanacağını söyledi. Bloomberg HT'nin haberine göre Bir podcast yayınında konuşan Nouriel Roubini, küresel Merkez Bankalarının enflasyonu dizginlemek için attığı adımlarla dünyanın 'stagflasyon kapanı'na sıkışacağını belirtti.'Büyük küresel finans kurumlarının çatırdadığını göreceğiz'"Bu sadece başlangıç" diyen Roubini "Gerçek acıyı sonra göreceğiz. Büyük küresel finans kurumlarının çatırdadığını göreceğiz. Yeni bir Lehman etkisi olabilir. Birçok ekonomide resesyon ve finans piyasalarında şoklar göreceğiz" diye konuştu.Negatif arz şokları nedeniyle enflasyonun hızlıca düşmeyeceğini belirten Roubini sonunda 1970'li yıllar ve Küresel Finansal Kriz karışımı bir döneme girileceğini öngördü. Roubini, "1970'li yıllarda olduğu gibi enflasyonun yükseldiği, negatif büyüme olduğu bir stagflasyon dönemine gireceğiz. Ancak bu, o dönemdekinden bile kötü olacak. Büyük staglasyonist borç krizi bekliyorum" şeklinde konuştu.Roubini, pandeminin olumsuz etkilerinin yanı sıra Ukrayna krizi, Çin'de devam eden sıkıntılar, yaşlanan nüfus, iklim değişikliği gibi risklere de dikkat çekti.Dünyanın sosyal ve siyasi baskılarla çevrili bir bombanın üzerinde oturduğunu kaydeden Roubini, "Ve ekonomik, finansal ve jeopolitik kriz bu durumu çok daha kötüleştirecek" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220921/kriz-kahini-roubiniden-resesyon-yorumu-siddetli-uzun-ve-cirkin-olacak-1061446309.html
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nouriel roubini, enflasyon, merkez bankası
nouriel roubini, enflasyon, merkez bankası
'Kriz kahini' Roubini'den 'karma kriz' uyarısı: Dünya bombanın üzerinde oturuyor
23:09 20.10.2022 (güncellendi: 23:12 20.10.2022) Abone ol
2008 finansal krizini doğru tahmin eden ve 'kriz kahini', 'doktor felaket' gibi ifadelerle anılan ekonomist Nouriel Roubini, 1970'ler ve küresel finansal kriz karışımı bir kriz beklediğini belirterek, dünyanın sosyal ve siyasi baskılarla çevrili bir bombanın üzerinde oturduğunu ifade etti.
'Doktor felaket' ve 'kriz kahini' gibi lakaplarla anılan ekonomist Nouriel Roubini, birçok ekonomide resesyon ve finans piyasalarında şoklar yaşanacağını söyledi.
Bloomberg HT'nin haberine
göre Bir podcast yayınında konuşan Nouriel Roubini, küresel Merkez Bankalarının enflasyonu dizginlemek için attığı adımlarla dünyanın 'stagflasyon kapanı'
na sıkışacağını belirtti.
'Büyük küresel finans kurumlarının çatırdadığını göreceğiz'
"Bu sadece başlangıç" diyen Roubini "Gerçek acıyı sonra göreceğiz. Büyük küresel finans kurumlarının çatırdadığını göreceğiz. Yeni bir Lehman etkisi olabilir. Birçok ekonomide resesyon ve finans piyasalarında şoklar göreceğiz" diye konuştu.
Negatif arz şokları nedeniyle enflasyonun hızlıca düşmeyeceğini belirten Roubini sonunda 1970'li yıllar ve Küresel Finansal Kriz karışımı bir döneme girileceğini öngördü. Roubini, "1970'li yıllarda olduğu gibi enflasyonun yükseldiği, negatif büyüme olduğu bir stagflasyon dönemine gireceğiz. Ancak bu, o dönemdekinden bile kötü olacak. Büyük staglasyonist borç krizi bekliyorum" şeklinde konuştu.
Roubini, pandeminin olumsuz etkilerinin yanı sıra Ukrayna krizi, Çin'de devam eden sıkıntılar, yaşlanan nüfus, iklim değişikliği gibi risklere de dikkat çekti.
Dünyanın sosyal ve siyasi baskılarla çevrili bir bombanın üzerinde oturduğunu kaydeden Roubini, "Ve ekonomik, finansal ve jeopolitik kriz bu durumu çok daha kötüleştirecek" dedi.