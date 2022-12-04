https://sputniknews.com.tr/20221204/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-artemovsk-yakinlarinda-taarruza-devam-ediyor-1064149373.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Artemovsk yakınlarında taarruza devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Artemovsk yakınlarında taarruza devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Artemovsk (Bahmut) yakınlarında taarruz... 04.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-04T22:36+0300

2022-12-04T22:36+0300

2022-12-04T22:36+0300

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konaşenkov

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rusya savunma bakanlığı

operasyon

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Bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyon ile ilgili güncel bilgileri paylaşan İgor Konaşenkov, “Rus birlikleri Donetsk yönünde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Artemovsk kenti bölgesinde başarılı taarruz eylemlerine devam ediyor” diye konuştu.Konaşenkov, Rus birliklerinin bu yöndeki eylemleri sonucu bir günde 50'den fazla Ukraynalı askeri ve 6 zırhlı savaş aracını etkisiz hale getirdiğini söyledi.Ukrayna ordu birliklerinin Güney Donetsk yönünde Pavlovka yerleşimine girmeye çalıştıklarını aktaran Konaşenkov, Rus ordu birliklerinin aktif eylemleri sonucu düşman birliklerinin mayın tarlasına püskürtüldüğünü ve topçu ateşi ile etkisiz hale getirildiğini belirtti.Rus komutan, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Şevçenko yerleşimine yönelik saldırıları başarısızlıkla sonuçlandı. Saldırı uçakları ve topçu ateşi ile düşman önemli kayıplarla uğratılarak önceki konumlarına geri püskürtüldü. Bu yönde düşmanın günlük kayıpları öldürülen 40 Ukraynalı asker, bir piyade savaş aracı ve üç pikap oldu” dedi ve şöyle devam etti:Rus komutan, düşmanın Rus birliklerin Harkov Bölgesi’ndeki Yagodnoye yerleşiminin yakınındaki mevzilerine yönelik saldırı girişiminin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kislovka yerleşim bölgesinde insan gücü ve askeri teçhizatına açılan ateş sonucu engellendiğini, 60’ın üzerinde Ukraynalı askerin, iki pikap ve iki otomobilin etkisiz hale getirildiğini vurguladı.Ukrayna birliklerinin Krasnıy Liman yönündeki saldırı girişiminin de önlendiğine dikkat çeken Konaşenkov, saldırının Rus topçu birliklerinin ateşi ile durdurulduğunu ve düşman güçlerinin önceki konumlarına püskürtüldüğünü ifade etti.Rus ordu birliklerinin kararlı eylemleri sonucu Ukrayna’nın iki saldırı grubunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki Kremennaya yerleşimine yönelik saldırısının durdurulduğunu aktaran Konaşenkov, ayrıca Çervonaya Dibrova yerleşiminde düşmanın 3 sabotaj ve keşif grubunun etkisiz hale getirildiğini, düşmanın bu yönde bir günde 80’in üzerinde can kaybı verdiğinin altını çizdi.‘Rus uçakları, DHC’de Krasnoarmeysk yakınlarında Ukrayna’ya ait bir Su-25 uçağı düşürdü’“Rus Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Krasnoarmeysk yerleşimi yakınlarında Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Su-25 uçağını düşürdü” diye sözlerine devam eden Konaşenkov, ayrıca Zaporojye Bölgesi’nde Ukrayna ordusunun bir mühimmat deposunun, Harkov Bölgesi’nde ise Ukrayna ordusunun Kupyansk yönündeki lojistiğini sağlayan bir petrol rafinerisinin imha edildiğini vurguladı.Tümgeneral Konaşenkov, Rus hava savunma kuvvetlerinin ise son bir günde LHC, DHC ve Harkov Bölgesi’nde düşmana ait 9 insansız hava aracını düşürdüğünün, ayrıca LHC’de ve Zaporojye Bölgesi’nde ABD yapımı HIMARS ve Uragan çok namlulu roketatar sisteminden ateşlenen 5 merminin, Herson ve Zaporojye bölgelerinde de iki adet ABD yapımı HARM füzesinin havada imha edildiğinin altını çizdi.Rus komutan, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 337 uçak, 178 helikopter, 2 bin 618 insansız hava aracı, 391 uçaksavar füze sistemi, 6 bin 983 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 909 çok namlulu roketatar sistemi, 3 bin 653 sahra ve havan topu ile 7 bin 463 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.

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