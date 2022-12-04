https://sputniknews.com.tr/20221204/yunan-basini-natonun-yunanistandaki-depolarindan-ukraynaya-buyuk-miktarda-muhimmat-tasiniyor-1064149239.html
Yunan basını: NATO’nun Yunanistan'daki depolarından Ukrayna'ya büyük miktarda mühimmat taşınıyor
Yunan basını: NATO’nun Yunanistan'daki depolarından Ukrayna'ya büyük miktarda mühimmat taşınıyor
Yunanistan’da yayınlanan thestival.gr portalı, ülkenin Batı Makedonya bölgesinde, Kozani yerleşiminin yakınında bulunan NATO’nun depolarından Ukrayna'ya büyük... 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T22:26+0300
2022-12-04T22:26+0300
2022-12-04T22:26+0300
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Yunan haber portalı thestival.gr'de yer alan habere göre çarşamba gecesi Lefkopigi yerleşiminden, Kozani istikametinde yabancı plakalı 20 tonluk TIR’lardan oluşan bir konvoy geçti.“Bulgaristan ve Polonya plakalı kamyonlar, NATO’nun Rodiani yakınlarındaki bir deposundan teslim aldıkları mühimmatı bilinmeyen bir yöne taşıyor. Konvoya bir Yunan polis arabası refakat etti ve bunun Ukrayna'ya mühimmat sevkiyatı olma olasılığı yüksek” denilen haberde ayrıca, bu bölgede yaşayan yerli sakinlerin 20 ila 25 kamyonun depoların bulunduğu istikamete gittiklerini ve geri döndüklerini anlattıkları, Yunan polisinin ise ayrıntı vermeden mühimmat taşındığını doğruladığı ifade edildi.Yunanistan, Ukrayna’ya silah sevkiyatı yapan ilk ülkelerden biri olmuştu. Atina daha 27 Şubat’ta 2 adet C-130 uçakla Polonya üzerinden 40 tonluk teçhizat göndermişti. Yunanistan daha sonra da silah ve askeri araçlardan oluşan farklı sevkiyatlar yapmıştı.Yunan medyası haziran başlarında ülke yönetiminin Kiev’e ‘inanılmaz miktarda’ silah ve mühimmat gönderdiğini ya da göndermek üzere olduğunu, sevkiyatlar için Yunanistan’a ait 6 adet, Kanada’ya ait 10 adet ve Yeni Zelanda’ya ait 5 adet uçak kullanıldığını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221202/orban-abnin-ukraynaya-yonelik-18-milyar-euroluk-yardim-paketini-veto-etmeyi-surdurecegiz-1064103175.html
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yunanistan, ukrayna, ukrayna ordusu, yardım, askeri yardım, medya
yunanistan, ukrayna, ukrayna ordusu, yardım, askeri yardım, medya
Yunan basını: NATO’nun Yunanistan'daki depolarından Ukrayna'ya büyük miktarda mühimmat taşınıyor
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Yunanistan’da yayınlanan thestival.gr portalı, ülkenin Batı Makedonya bölgesinde, Kozani yerleşiminin yakınında bulunan NATO’nun depolarından Ukrayna'ya büyük miktarda mühimmat nakledildiğini yazdı.
Yunan haber portalı thestival.gr'de yer alan habere göre çarşamba gecesi Lefkopigi yerleşiminden, Kozani istikametinde yabancı plakalı 20 tonluk TIR’lardan oluşan bir konvoy geçti.
“Bulgaristan ve Polonya plakalı kamyonlar, NATO’nun Rodiani yakınlarındaki bir deposundan teslim aldıkları mühimmatı bilinmeyen bir yöne taşıyor. Konvoya bir Yunan polis arabası refakat etti ve bunun Ukrayna'ya mühimmat sevkiyatı olma olasılığı yüksek” denilen haberde ayrıca, bu bölgede yaşayan yerli sakinlerin 20 ila 25 kamyonun depoların bulunduğu istikamete gittiklerini ve geri döndüklerini anlattıkları, Yunan polisinin ise ayrıntı vermeden mühimmat taşındığını doğruladığı ifade edildi.
Yunanistan, Ukrayna’ya silah sevkiyatı yapan ilk ülkelerden biri olmuştu. Atina daha 27 Şubat’ta 2 adet C-130 uçakla Polonya üzerinden 40 tonluk teçhizat göndermişti. Yunanistan daha sonra da silah ve askeri araçlardan oluşan farklı sevkiyatlar yapmıştı.
Yunan medyası haziran başlarında ülke yönetiminin Kiev’e ‘inanılmaz miktarda’ silah ve mühimmat gönderdiğini ya da göndermek üzere olduğunu, sevkiyatlar için Yunanistan’a ait 6 adet, Kanada’ya ait 10 adet ve Yeni Zelanda’ya ait 5 adet uçak kullanıldığını bildirmişti.