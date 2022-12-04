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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221204/ria-ukrayna-gubre-yapiminda-kullanilacak-amonyagin-sevkiyatini-engelleyecek-bir-plan-hazirladi-1064137292.html
RİA: Ukrayna, gübre yapımında kullanılacak amonyağın sevkiyatını engelleyecek bir plan hazırladı
RİA: Ukrayna, gübre yapımında kullanılacak amonyağın sevkiyatını engelleyecek bir plan hazırladı
Ukrayna’nın Tolyatti—Odessa boru hattı üstünden yeniden amonyak sevkiyatının başlamasını engellemek için bir provokasyon planı yaptığı belirtildi. 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T10:35+0300
2022-12-04T12:28+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
ria novosti
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RİA Novosti haber ajansına bilgi veren diplomatik bir kaynak, “Birkaç kanal üstünden birden doğrulanan bilgilere göre Kiev rejimi, Birleşmiş Milletler’in Tolyatti—Odessa boru hattı üstünden amonyak transitinin yeniden başlamasına ilişkin girişimini engellemek adına çok ses getirecek bir provokasyon hazırlıyor” dedi.Tolyatti Rusya’da, Odessa Ukrayna’da bulunan kentler. İki kent arasında bulunan amonyak boru hattı üstünden sevkiyat bir süredir durmuştu. Gübre yapımında da kullanılan amonyağın sevkiyatının önünün açılması, İstanbul’da yapılan tahıl anlaşmasının parçalarından biri. Zira Rusya, Ukrayna tahılının ülkenin limanlarından güvenli bir biçimde çıkarılması adına yapılan anlaşma ile Rus tarım ürünleri ile gübresinin sevkiyatının önünü kesen sınırlamaların da kaldırılması şartını koşmuştu.RİA Novosti’nin kaynağı, Tolyatti—Odessa boru hattına yönelik söz konusu provokasyon kapsamında Ukrayna tarafının, Odessa limanında bulunan üretim tesisindeki amonyak depolarının çatılarında birbirini izleyen patlamalar gerçekleştirmeye ve bunun sorumlusunun Rus ordusu olduğunu ilan etmeye hazırlandığını kaydetti.“Bu provokasyon, Odessa’da bulunan İngiliz gizli servis çalışanlarının kontrolü altında planlanmış ve hayata geçirilmeye başlanmıştır” diyen diplomatik kaynak, söz konusu planın uygulanmasında Kanadalı özel askeri şirket Gardaworld’ün üyelerinin de yer aldığını söyledi. Kaynak, Kanadalı özel askeri şirketin yapılmış olan anlaşmaya göre Odessa liman tesislerinin güvenliğini sağladığını da ekledi.“Ukrayna hükümeti planladığı bu provokasyonla, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına düzenlenen sabotajlar sonucunda olanlara benzer bir biçimde, Rusya’yı gelişmekte olan ülkelere gübre yapımı için gerekli olan amonyağı ulaştırmaktan alıkoymak istiyor” diye devam eden kaynak, Odessa’daki amonyak depolarının yerle bir edilmesinin, dünya pazarında amonyak fiyatlarını yükselmesine yol açacağı uyarısında bulundu.Kaynak, böyle bir saldırının gerçekleşmesi hâlinde İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği şirketlerinin amonyak sevkiyatını artıracağını ve bu ülkelerdeki şirketler için amonyak üretiminin getireceği gelirin yükseleceği değerlendirmesini de yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221203/rus-ozel-harekat-timi-ukrayna-ordusuna-ait-hangarlari-icindeki-techizatla-birlikte-yakti-1064130297.html
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rusya, ukrayna, ria novosti
rusya, ukrayna, ria novosti

RİA: Ukrayna, gübre yapımında kullanılacak amonyağın sevkiyatını engelleyecek bir plan hazırladı

10:35 04.12.2022 (güncellendi: 12:28 04.12.2022)
© AFP 2022 / OSCAR DEL POZOUkrayna'nın Madrid Büyükelçiliği
Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
© AFP 2022 / OSCAR DEL POZO
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Ukrayna’nın Tolyatti—Odessa boru hattı üstünden yeniden amonyak sevkiyatının başlamasını engellemek için bir provokasyon planı yaptığı belirtildi.
RİA Novosti haber ajansına bilgi veren diplomatik bir kaynak, “Birkaç kanal üstünden birden doğrulanan bilgilere göre Kiev rejimi, Birleşmiş Milletler’in Tolyatti—Odessa boru hattı üstünden amonyak transitinin yeniden başlamasına ilişkin girişimini engellemek adına çok ses getirecek bir provokasyon hazırlıyor” dedi.
Tolyatti Rusya’da, Odessa Ukrayna’da bulunan kentler. İki kent arasında bulunan amonyak boru hattı üstünden sevkiyat bir süredir durmuştu. Gübre yapımında da kullanılan amonyağın sevkiyatının önünün açılması, İstanbul’da yapılan tahıl anlaşmasının parçalarından biri. Zira Rusya, Ukrayna tahılının ülkenin limanlarından güvenli bir biçimde çıkarılması adına yapılan anlaşma ile Rus tarım ürünleri ile gübresinin sevkiyatının önünü kesen sınırlamaların da kaldırılması şartını koşmuştu.
RİA Novosti’nin kaynağı, Tolyatti—Odessa boru hattına yönelik söz konusu provokasyon kapsamında Ukrayna tarafının, Odessa limanında bulunan üretim tesisindeki amonyak depolarının çatılarında birbirini izleyen patlamalar gerçekleştirmeye ve bunun sorumlusunun Rus ordusu olduğunu ilan etmeye hazırlandığını kaydetti.
Bu provokasyon, Odessa’da bulunan İngiliz gizli servis çalışanlarının kontrolü altında planlanmış ve hayata geçirilmeye başlanmıştır” diyen diplomatik kaynak, söz konusu planın uygulanmasında Kanadalı özel askeri şirket Gardaworld’ün üyelerinin de yer aldığını söyledi. Kaynak, Kanadalı özel askeri şirketin yapılmış olan anlaşmaya göre Odessa liman tesislerinin güvenliğini sağladığını da ekledi.
Ukrayna hükümeti planladığı bu provokasyonla, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına düzenlenen sabotajlar sonucunda olanlara benzer bir biçimde, Rusya’yı gelişmekte olan ülkelere gübre yapımı için gerekli olan amonyağı ulaştırmaktan alıkoymak istiyor” diye devam eden kaynak, Odessa’daki amonyak depolarının yerle bir edilmesinin, dünya pazarında amonyak fiyatlarını yükselmesine yol açacağı uyarısında bulundu.
Kaynak, böyle bir saldırının gerçekleşmesi hâlinde İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği şirketlerinin amonyak sevkiyatını artıracağını ve bu ülkelerdeki şirketler için amonyak üretiminin getireceği gelirin yükseleceği değerlendirmesini de yaptı.
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
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