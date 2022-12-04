https://sputniknews.com.tr/20221204/ria-ukrayna-gubre-yapiminda-kullanilacak-amonyagin-sevkiyatini-engelleyecek-bir-plan-hazirladi-1064137292.html

RİA: Ukrayna, gübre yapımında kullanılacak amonyağın sevkiyatını engelleyecek bir plan hazırladı

RİA: Ukrayna, gübre yapımında kullanılacak amonyağın sevkiyatını engelleyecek bir plan hazırladı

Ukrayna’nın Tolyatti—Odessa boru hattı üstünden yeniden amonyak sevkiyatının başlamasını engellemek için bir provokasyon planı yaptığı belirtildi. 04.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-04T10:35+0300

2022-12-04T10:35+0300

2022-12-04T12:28+0300

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RİA Novosti haber ajansına bilgi veren diplomatik bir kaynak, “Birkaç kanal üstünden birden doğrulanan bilgilere göre Kiev rejimi, Birleşmiş Milletler’in Tolyatti—Odessa boru hattı üstünden amonyak transitinin yeniden başlamasına ilişkin girişimini engellemek adına çok ses getirecek bir provokasyon hazırlıyor” dedi.Tolyatti Rusya’da, Odessa Ukrayna’da bulunan kentler. İki kent arasında bulunan amonyak boru hattı üstünden sevkiyat bir süredir durmuştu. Gübre yapımında da kullanılan amonyağın sevkiyatının önünün açılması, İstanbul’da yapılan tahıl anlaşmasının parçalarından biri. Zira Rusya, Ukrayna tahılının ülkenin limanlarından güvenli bir biçimde çıkarılması adına yapılan anlaşma ile Rus tarım ürünleri ile gübresinin sevkiyatının önünü kesen sınırlamaların da kaldırılması şartını koşmuştu.RİA Novosti’nin kaynağı, Tolyatti—Odessa boru hattına yönelik söz konusu provokasyon kapsamında Ukrayna tarafının, Odessa limanında bulunan üretim tesisindeki amonyak depolarının çatılarında birbirini izleyen patlamalar gerçekleştirmeye ve bunun sorumlusunun Rus ordusu olduğunu ilan etmeye hazırlandığını kaydetti.“Bu provokasyon, Odessa’da bulunan İngiliz gizli servis çalışanlarının kontrolü altında planlanmış ve hayata geçirilmeye başlanmıştır” diyen diplomatik kaynak, söz konusu planın uygulanmasında Kanadalı özel askeri şirket Gardaworld’ün üyelerinin de yer aldığını söyledi. Kaynak, Kanadalı özel askeri şirketin yapılmış olan anlaşmaya göre Odessa liman tesislerinin güvenliğini sağladığını da ekledi.“Ukrayna hükümeti planladığı bu provokasyonla, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına düzenlenen sabotajlar sonucunda olanlara benzer bir biçimde, Rusya’yı gelişmekte olan ülkelere gübre yapımı için gerekli olan amonyağı ulaştırmaktan alıkoymak istiyor” diye devam eden kaynak, Odessa’daki amonyak depolarının yerle bir edilmesinin, dünya pazarında amonyak fiyatlarını yükselmesine yol açacağı uyarısında bulundu.Kaynak, böyle bir saldırının gerçekleşmesi hâlinde İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği şirketlerinin amonyak sevkiyatını artıracağını ve bu ülkelerdeki şirketler için amonyak üretiminin getireceği gelirin yükseleceği değerlendirmesini de yaptı.

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