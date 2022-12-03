https://sputniknews.com.tr/20221203/rus-ozel-harekat-timi-ukrayna-ordusuna-ait-hangarlari-icindeki-techizatla-birlikte-yakti-1064130297.html
Rus özel harekat timi Ukrayna ordusuna ait hangarları içindeki teçhizatla birlikte yaktı
Rus özel harekat timi Ukrayna ordusuna ait hangarları içindeki teçhizatla birlikte yaktı
Rus özel hareket timinin Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne (LHC) bağlı Berestovoye köyünde Ukrayna ordusuna ait hangarları içindeki teçhizatla birlikte yok ettikleri... 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T22:23+0300
2022-12-03T22:23+0300
2022-12-03T22:23+0300
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Rusya Batı Askeri Bölgesi’ne bağlı özel harekat timinin LHC’nin Novoselovskoye köyünde bulunan istihbarat eri, Sputnik'e yaptığı açıklamada, “Bugün Berestovoye köyündeki teçhizat dolu hangarlar başarıyla yok edildi. Orada yangın çıktı. İçindeki kundağı motorlu obüs ve mühimmat infilak etti” diye konuştu.Ukrayna ordusunun Rus mevzilerine her saldırısına, insansız hava araçları ve toplardan açılan ateşle karşılık verdiklerini dile getiren kaynak, “Yani onlara öyle istedikleri gibi bizi bombalamalarına izin vermiyoruz” dedi.
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Rus özel harekat timi Ukrayna ordusuna ait hangarları içindeki teçhizatla birlikte yaktı
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Rus özel hareket timinin Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne (LHC) bağlı Berestovoye köyünde Ukrayna ordusuna ait hangarları içindeki teçhizatla birlikte yok ettikleri duyuruldu.
Rusya Batı Askeri Bölgesi’ne bağlı özel harekat timinin LHC’nin Novoselovskoye köyünde bulunan istihbarat eri, Sputnik'e yaptığı açıklamada, “Bugün Berestovoye köyündeki teçhizat dolu hangarlar başarıyla yok edildi. Orada yangın çıktı. İçindeki kundağı motorlu obüs ve mühimmat infilak etti” diye konuştu.
Ukrayna ordusunun Rus mevzilerine her saldırısına, insansız hava araçları ve toplardan açılan ateşle karşılık verdiklerini dile getiren kaynak, “Yani onlara öyle istedikleri gibi bizi bombalamalarına izin vermiyoruz” dedi.