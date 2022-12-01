https://sputniknews.com.tr/20221201/duzceye-gelen-destek-ekipleri-kaldiklari-yurtlarda-ogrencilere-not-birakti-1064042561.html
Düzce'ye giden destek ekipleri kaldıkları yurtlarda öğrencilere not bıraktı
Düzce'ye giden destek ekipleri kaldıkları yurtlarda öğrencilere not bıraktı
Depremde, kente destek için Zonguldak'tan gelen polis ekipleri, konakladıkları yurtlardan öğrencilere not bırakarak ayrıldı. 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T13:06+0300
2022-12-01T13:06+0300
2022-12-01T13:09+0300
yaşam
türkiye
düzce
çevik kuvvet
yurt
öğrenci
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Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen deprem nedeniyle eğitime ara verilmesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Aliya İzzet Begoviç Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri memleketlerine gitti.Boşalan yurtlarda, deprem sonrası destek için kente gelen polis ve idari personelin konaklama ihtiyacı karşılandı.Yaklaşık bir hafta boyunca öğrencilerin odalarını kullanan Zonguldak Emniyet Müdürlüğü çevik kuvvet ekipleri, görevlerini tamamlayarak odaları boşaltırken, öğrencilere notlar ve kullandıkları bazı malzemelerin parasını bıraktı.'Hakkınızı helal edin'Yurdu öğrenciler için hazırlayan görevliler, gördüklerinde duygulandıkları notları yatakların üzerine bıraktı.Notlarda, "Arkadaşlar, burada kaldığımız süre boyunca tuvalet kağıdı gibi malzemelerden biraz kullandık. Hakkınızı helal edin. Zonguldak Çevik Kuvvet.", "Kardeşim 3 tane yedim, hakkını helal et." gibi ifadeler yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221130/duzce-valiliginden-fahis-kira-artisi-aciklamasi-cumhuriyet-savciligina-sikayette-bulunun-1064021428.html
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türkiye, düzce, çevik kuvvet, yurt, öğrenci
türkiye, düzce, çevik kuvvet, yurt, öğrenci
Düzce'ye giden destek ekipleri kaldıkları yurtlarda öğrencilere not bıraktı
13:06 01.12.2022 (güncellendi: 13:09 01.12.2022) Abone ol
Depremde, kente destek için Zonguldak'tan gelen polis ekipleri, konakladıkları yurtlardan öğrencilere not bırakarak ayrıldı.
Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen deprem nedeniyle eğitime ara verilmesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Aliya İzzet Begoviç Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri memleketlerine gitti.
Boşalan yurtlarda, deprem sonrası destek için kente gelen polis ve idari personelin konaklama ihtiyacı karşılandı.
Yaklaşık bir hafta boyunca öğrencilerin odalarını kullanan Zonguldak Emniyet Müdürlüğü çevik kuvvet ekipleri, görevlerini tamamlayarak odaları boşaltırken, öğrencilere notlar ve kullandıkları bazı malzemelerin parasını bıraktı.
'Hakkınızı helal edin'
Yurdu öğrenciler için hazırlayan görevliler, gördüklerinde duygulandıkları notları yatakların üzerine bıraktı.
Notlarda, "Arkadaşlar, burada kaldığımız süre boyunca tuvalet kağıdı gibi malzemelerden biraz kullandık. Hakkınızı helal edin. Zonguldak Çevik Kuvvet.", "Kardeşim 3 tane yedim, hakkını helal et." gibi ifadeler yer aldı.