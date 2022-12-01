https://sputniknews.com.tr/20221201/duzceye-gelen-destek-ekipleri-kaldiklari-yurtlarda-ogrencilere-not-birakti-1064042561.html

Düzce'ye giden destek ekipleri kaldıkları yurtlarda öğrencilere not bıraktı

Düzce'ye giden destek ekipleri kaldıkları yurtlarda öğrencilere not bıraktı

Depremde, kente destek için Zonguldak'tan gelen polis ekipleri, konakladıkları yurtlardan öğrencilere not bırakarak ayrıldı. 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T13:06+0300

2022-12-01T13:06+0300

2022-12-01T13:09+0300

yaşam

türkiye

düzce

çevik kuvvet

yurt

öğrenci

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Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen deprem nedeniyle eğitime ara verilmesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Aliya İzzet Begoviç Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri memleketlerine gitti.Boşalan yurtlarda, deprem sonrası destek için kente gelen polis ve idari personelin konaklama ihtiyacı karşılandı.Yaklaşık bir hafta boyunca öğrencilerin odalarını kullanan Zonguldak Emniyet Müdürlüğü çevik kuvvet ekipleri, görevlerini tamamlayarak odaları boşaltırken, öğrencilere notlar ve kullandıkları bazı malzemelerin parasını bıraktı.'Hakkınızı helal edin'Yurdu öğrenciler için hazırlayan görevliler, gördüklerinde duygulandıkları notları yatakların üzerine bıraktı.Notlarda, "Arkadaşlar, burada kaldığımız süre boyunca tuvalet kağıdı gibi malzemelerden biraz kullandık. Hakkınızı helal edin. Zonguldak Çevik Kuvvet.", "Kardeşim 3 tane yedim, hakkını helal et." gibi ifadeler yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20221130/duzce-valiliginden-fahis-kira-artisi-aciklamasi-cumhuriyet-savciligina-sikayette-bulunun-1064021428.html

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