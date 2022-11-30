https://sputniknews.com.tr/20221130/duzce-valiliginden-fahis-kira-artisi-aciklamasi-cumhuriyet-savciligina-sikayette-bulunun-1064021428.html

Düzce Valiliği'nden fahiş kira artışı açıklaması: 'Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunun'

Düzce Valiliği'nden fahiş kira artışı açıklaması: 'Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunun'

Düzce Valiliği deprem sonrası kiralarda artış yaşandığı yönündeki şikayetlerle ilgili, “Kiracılarımız fahiş fiyat artışları için Cumhuriyet Başsavcılığı’na... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T19:31+0300

2022-11-30T19:31+0300

2022-11-30T19:31+0300

türkiye

düzce

düzce valiliği

kira

cumhuriyet

cumhuriyet başsavcılığı

deprem

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

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Düzce’de yaşanan 5.9’luk deprem sonrasında iş ve ev yerlerinde ki kira artışı ile ilgili Valilik yazılı bir açıklama yaptı.Depremin yaralarının sarılması için tüm imkanların seferber edildiği belirtilen açıklamada, “Deprem sonrası bizi en çok sevindiren haber deprem nedenli herhangi bir can kaybı yaşanmaması ve bütün vatandaşlarımızın sağ salim evlerinden tahliye olabilmesi idi. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren devletimiz, vatandaşlarımızın barınma, gıda, acil sağlık, psikososyal destek ve buna benzer tüm ihtiyaçları için seferber olmuş, depremin yaralarının sarılması için kamu kurumları ve STK’larımız tüm imkanları ile ilimize yardıma gelmişlerdir” denildi.Depremde ağır hasar gören binaların boşaltılması için lojistik ve personel desteğinin verildiği bildirilen açıklamada “Tüm bu dayanışma ve beraberlik örneklerinin yanında; 23 Kasım 2022 tarihinde ilimizde yaşanan deprem sonrası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerince yapılan ilk incelemeler sonucu bazı binalarımızda ağır hasar olduğu binaların acilen boşaltılması gerektiği kararı verildi. Ağır hasarlı binaların boşaltılması için kurumlarımızca gerekli lojistik ve personel desteği sağlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.'Kira artışı yüzde 25’i geçmemek koşulu ile yapılabilir'Valilikten kira artışları ile ilgili ise şunlar aktarıldı:

https://sputniknews.com.tr/20221130/depremin-ardindan-duzcenin-dogusu-ile-batisinin-20-santimetre-uzaklastigi-tespit-edildi-1063986178.html

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düzce, düzce valiliği, kira, cumhuriyet, cumhuriyet başsavcılığı, deprem, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı